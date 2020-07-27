За добу на Буковині коронавірусом заразилися 42 людини, - ОДА

За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано 42 нові випадки коронавірусної інфекції, видужали 59 осіб, які раніше заразилися.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці обласного лабораторного центру виявили 42 нові випадки коронавірусу. Досліджено 282 зразки", - написав він.

Глава ОДА зазначив, що загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5634 людини.

Осачук підкреслив, що за останню добу 59 буковинців одужали.

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