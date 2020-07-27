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За добу на Буковині коронавірусом заразилися 42 людини, - ОДА

За добу на Буковині коронавірусом заразилися 42 людини, - ОДА

За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано 42 нові випадки коронавірусної інфекції, видужали 59 осіб, які раніше заразилися.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці обласного лабораторного центру виявили 42 нові випадки коронавірусу. Досліджено 282 зразки", - написав він.

Глава ОДА зазначив, що загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5634 людини.

Осачук підкреслив, що за останню добу 59 буковинців одужали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Буковині заразилося коронавірусом 63 особи, - ОДА

За добу на Буковині коронавірусом заразилися 42 людини, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (854) МОЗ (5401) протокол (58) Осачук Сергій (112)


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Что-то в Черновцах на днях случится. - https://bykvu.com/ru/bukvy/v-seti-pojavilos-video-probezhki-zelenskogo-po-ulicam-chernovcov/ В Сети появилось видео пробежки Зеленского по улицам Черновцов
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27.07.2020 12:11 Відповісти
 
 