За сутки на Буковине коронавирусом заразились 42 человека, - ОГА
За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, выздоровело 59 ранее заразившихся
Об этом на своей страницее в Facebook сообщил глава ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
"Специалисты областного лабораторного центра обнаружили 42 новых случая коронавируса. Было исследовано 282 образца", – написал он.
Глава ОГА отметил, что общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5634 человека.
Осачук подчеркнул, что за последние сутки 59 буковинцев выздоровели.
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Khmelnitskiy
показать весь комментарий27.07.2020 12:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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