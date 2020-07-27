За сутки на Буковине коронавирусом заразились 42 человека, - ОГА

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, выздоровело 59 ранее заразившихся

Об этом на своей страницее в Facebook сообщил глава ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты областного лабораторного центра обнаружили 42 новых случая коронавируса. Было исследовано 282 образца", – написал он.

Глава ОГА отметил, что общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5634 человека.

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Осачук подчеркнул, что за последние сутки 59 буковинцев выздоровели.