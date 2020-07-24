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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Буковині заразилося коронавірусом 63 особи, - ОДА

За добу на Буковині заразилося коронавірусом 63 особи, - ОДА

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 у п'ятницю збільшилася ще на 63 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці глава регіону Сергій Осачук.

"На Буковині 24 липня офіційно підтверджено ще 63 випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5548 осіб", - написав Осачук.

За його словами, в п'ятницю від коронавірусу одужало 92 особи.

Крім того, він наголосив на необхідності посилення заходів через різке збільшення кількості хворих порівняно з попередніми днями.

"Кількість нових хворих сьогодні приблизно на два десятки більше, ніж у попередні дні. А тому мусимо посилити пильність", - додав голова ОДА.

Також він зазначив, що лабораторний центр опрацював 476 зразків.

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Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Да ты, как я посмотрю, знаток по национальному вопросу на Буковине.
И кто же здесь ещё "проходит", кроме "цыган"?
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25.07.2020 02:00 Відповісти
Ты-поц и лох мордовский...
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25.07.2020 11:34 Відповісти
Снова совковые поэтические обороты. Буковина - не является территориальной единицей Украины. Ещё бы "Голубе паливо" написали...
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24.07.2020 22:43 Відповісти
"Буковина - не является территориальной единицей Украины".
А в данном случае это имеет большое значение? Черновицкая область включает в свой состав Северную Буковину, область и является территориальной единицей.
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25.07.2020 02:10 Відповісти
Ты тоже поц и .
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25.07.2020 11:36 Відповісти
*упс, это не тебе,это к поцу Сереже...
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25.07.2020 11:38 Відповісти
Если хотите узнать точную информацию о заболевших то прежде всего выясните кто они и где они находятся когда выясните то не забудьте и набейте лицо вот этому а после можно в маске и потом смело и к концу года
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24.07.2020 22:51 Відповісти
По количеству просмотров, а тем более коментариев, очевидно, что на тему одыбиливания людей(COVID по-нашему) самим людям уже на#рать и слава богу. Поэтому, уважаемая редакция, до ныне более менее достойного интернет-ресурса, не уподобляйтесь быдло ресурсам, коих большинство, а развивайте более важные, по сути, на сегодняшний день темы для обсуждения и дискуссий, которые, возможно помогут остановить столь ускорившуюся деградацию нашего населения. ✌
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25.07.2020 08:12 Відповісти
 
 