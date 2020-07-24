За добу на Буковині заразилося коронавірусом 63 особи, - ОДА

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 у п'ятницю збільшилася ще на 63 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці глава регіону Сергій Осачук.

"На Буковині 24 липня офіційно підтверджено ще 63 випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5548 осіб", - написав Осачук.

За його словами, в п'ятницю від коронавірусу одужало 92 особи.

Крім того, він наголосив на необхідності посилення заходів через різке збільшення кількості хворих порівняно з попередніми днями.

"Кількість нових хворих сьогодні приблизно на два десятки більше, ніж у попередні дні. А тому мусимо посилити пильність", - додав голова ОДА.

Також він зазначив, що лабораторний центр опрацював 476 зразків.

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