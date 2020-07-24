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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Буковине заразилось коронавирусом 62 человека, - ОГА

За сутки на Буковине заразилось коронавирусом 62 человека, - ОГА

Число заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 в пятницу увеличилось еще на 63 человека.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава региона Сергей Осачук.

"На Буковине 24 июля официально подтверждено еще 63 случая заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5548 человек", - написал Осачук. в Фейсбуке.

По его словам, в пятницу от коронавируса выздоровели 92 человека.

Кроме того, он подчеркнул необходимость усиления необходимых мер из-за резкого увеличения числа заболевших в сравнении с предыдущими днями.

"Число новых больных сегодня примерно на два десятка больше, чем в предыдущие дни. А потому должны усилить бдительность", - добавил глава ОГА.

Также он отметил, что лабораторный центр обработал 476 образцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Черновицкой области зафиксирован 41 новый случай заражения COVID-19, излечились 109 человек, - ОГА

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Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Да ты, как я посмотрю, знаток по национальному вопросу на Буковине.
И кто же здесь ещё "проходит", кроме "цыган"?
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25.07.2020 02:00 Ответить
Ты-поц и лох мордовский...
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25.07.2020 11:34 Ответить
Снова совковые поэтические обороты. Буковина - не является территориальной единицей Украины. Ещё бы "Голубе паливо" написали...
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24.07.2020 22:43 Ответить
"Буковина - не является территориальной единицей Украины".
А в данном случае это имеет большое значение? Черновицкая область включает в свой состав Северную Буковину, область и является территориальной единицей.
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25.07.2020 02:10 Ответить
Ты тоже поц и .
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25.07.2020 11:36 Ответить
*упс, это не тебе,это к поцу Сереже...
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25.07.2020 11:38 Ответить
Если хотите узнать точную информацию о заболевших то прежде всего выясните кто они и где они находятся когда выясните то не забудьте и набейте лицо вот этому а после можно в маске и потом смело и к концу года
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24.07.2020 22:51 Ответить
По количеству просмотров, а тем более коментариев, очевидно, что на тему одыбиливания людей(COVID по-нашему) самим людям уже на#рать и слава богу. Поэтому, уважаемая редакция, до ныне более менее достойного интернет-ресурса, не уподобляйтесь быдло ресурсам, коих большинство, а развивайте более важные, по сути, на сегодняшний день темы для обсуждения и дискуссий, которые, возможно помогут остановить столь ускорившуюся деградацию нашего населения. ✌
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25.07.2020 08:12 Ответить
 
 