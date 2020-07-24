На Рівненщині за добу 120 нових випадків COVID-19, - ОДА

Станом на вечір 24 липня в Рівненській області зареєстровано 120 нових випадків захворювання COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільшу кількість хворих виявлено в Рівному - 42.

Вік хворих від 8 до 79 років.

Читайте також: За добу 23 липня на Рівненщині коронавірус виявлено у 62 осіб, - ОДА