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На Рівненщині за добу 120 нових випадків COVID-19, - ОДА
Станом на вечір 24 липня в Рівненській області зареєстровано 120 нових випадків захворювання COVID-19.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Найбільшу кількість хворих виявлено в Рівному - 42.
Вік хворих від 8 до 79 років.
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Петр Дибров #460784
показати весь коментар24.07.2020 22:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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