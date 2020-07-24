УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6056 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 330 4

На Рівненщині за добу 120 нових випадків COVID-19, - ОДА

На Рівненщині за добу 120 нових випадків COVID-19, - ОДА

Станом на вечір 24 липня в Рівненській області зареєстровано 120 нових випадків захворювання COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільшу кількість хворих виявлено в Рівному - 42.

Вік хворих від 8 до 79 років.

На Рівненщині за добу 120 нових випадків COVID-19, - ОДА 01

Читайте також: За добу 23 липня на Рівненщині коронавірус виявлено у 62 осіб, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1187)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
смешно! проверьте на спид...
показати весь коментар
24.07.2020 22:01 Відповісти
 
 