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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки 120 новых случаев COVID-19, - ОГА

На Ривненщине за сутки 120 новых случаев COVID-19, - ОГА

По состоянию на вечер 24 июля в Ривненской области зарегистрированы 120 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил предскдатель ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Ривном - 42.

Возраст больных от 8 до 79 лет.

На Ривненщине за сутки 120 новых случаев COVID-19, - ОГА 01

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Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1244)


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24.07.2020 22:01 Ответить
 
 