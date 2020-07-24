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На Ривненщине за сутки 120 новых случаев COVID-19, - ОГА
По состоянию на вечер 24 июля в Ривненской области зарегистрированы 120 новых случая заболевания COVID-19.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил предскдатель ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
Наибольшее количество заболевших выявлено в Ривном - 42.
Возраст больных от 8 до 79 лет.
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Петр Дибров #460784
показать весь комментарий24.07.2020 22:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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