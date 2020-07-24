На Ривненщине за сутки 120 новых случаев COVID-19, - ОГА

По состоянию на вечер 24 июля в Ривненской области зарегистрированы 120 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил предскдатель ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Ривном - 42.

Возраст больных от 8 до 79 лет.

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