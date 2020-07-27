Ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою, - звернення штабу ООС. ВIДЕО

Пресцентр штабу Операції об'єднаних сил виступив з офіційним зверненням, в якому заявив, що ситуація перебуває повністю під контролем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні пресцентру штабу ООС.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою", - сказано в повідомленні.



