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Ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою, - звернення штабу ООС. ВIДЕО
Пресцентр штабу Операції об'єднаних сил виступив з офіційним зверненням, в якому заявив, що ситуація перебуває повністю під контролем.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні пресцентру штабу ООС.
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+30 18c49ed2
показати весь коментар27.07.2020 19:45 Відповісти Посилання
+23 Andrea Petrychenko
показати весь коментар27.07.2020 19:42 Відповісти Посилання
+22 Підлога Маккартні
показати весь коментар27.07.2020 19:42 Відповісти Посилання
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Зеленский терпила ("потнрпевший" от Звиробий), и хочет нас такими же сделать терпилами.
Погодьтесь, це абсурд і нонсенс навіть суто теоретично: глава суверенної держави обговорює зміни до законодавчої бази і Основного закону з главою іншої держави. Це можливо тільки у випадку, коли суверенітет першої держави умовний і маріонетковий - в реальності вона є колонією. А якщо внести уточнення: «президент окупованої держави, що 6,5 років воює проти агресора, обговорив зміни до Конституції з президентом країни-окупанта і збройного агресора»…"
Контролируемой может быть и последняя стадия опухоли головного мозга, но пациенту уже ничего не светит.
И вообще, слово "война" и фраза "под контролем" как-то не вяжутся.
У нас война, но она под контролем. Супер.
...
Яка ж цинічна мразота ці зелені. Немає слів.
В вас нема розвіданних - який контроль, в сраку???
Экономика не падает.
Рейдерство и корррупцию победили.
Эпоха бедности прошла.
Эпидемия вышла на плато.
Зеленский не наркоман, а президент.
Мендель не трахалась с Зеленским.
НБУ сохранит независимость.
Ситуация в ООС полностью контролируемая (кем блин контролируемая???!!!)
Я ничего не забыл из того, что ******** врали в последнее время?
Розмова зі співробітницією: "Люда, скажи коли вже буде революція - я перша туди побіжу. Мої батьки голосовали за Порошенко, і зараз мені дорікають за мою ****** галочку за зеленського. Кажуть: доця, пів нашого села купили дітям квартири у Києві при Пороху - завдяки здачі в оренду земельних паїв. В тебе є сестра, і їй ми навіть в селі нічого не купимо. Хоч би ще земля залишилася, завдяки якій ми тобі, дурі, квартиру в Києві придбали. Але ж такі податки на земельні паї, які хочуть здирати "Слуги народа", ми не потянем". (https://espreso.tv/article/2020/07/09/novyy_podatok_na_pay_vdaryt_po_naybidnishym_ekspertne_opytuvannya Новий податок на пай вдарить по найбіднішим )
Оце Бог дав прозрєвших)))
Людмила Борисовна
Кем контролируема? Вами? Тогда закончите войну.