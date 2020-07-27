Ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой, - обращение штаба ООС. ВИДЕО

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил выступил с официальным обращением, в котором заявил, что ситуация находится полностью под контролем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении пресс-центра штаба ООС.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", - говорится в сообщении.

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