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Новости Агрессия России против Украины
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Ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой, - обращение штаба ООС. ВИДЕО

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил выступил с официальным обращением, в котором заявил, что ситуация находится полностью под контролем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении пресс-центра штаба ООС. 

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного и Пивденного, возле Новомихайловки зафиксировано минирование, - пресс-центр ОС

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Донбасс (26957) перемирие (1686) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+30
А вот и очередная "божья роса"

Ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой, - обращение штаба ООС - Цензор.НЕТ 8727
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27.07.2020 19:45 Ответить
+23
"І от аж тепер Зеленський сам дзвонить Путіну. І в офіційних прес-релізах написано, що обговорювались закони України та внесення змін до Конституції України. Обговорювались в невідомому контексті.

Погодьтесь, це абсурд і нонсенс навіть суто теоретично: глава суверенної держави обговорює зміни до законодавчої бази і Основного закону з главою іншої держави. Це можливо тільки у випадку, коли суверенітет першої держави умовний і маріонетковий - в реальності вона є колонією. А якщо внести уточнення: «президент окупованої держави, що 6,5 років воює проти агресора, обговорив зміни до Конституції з президентом країни-окупанта і збройного агресора»…"
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27.07.2020 19:42 Ответить
+22
Кем?
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27.07.2020 19:42 Ответить
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Кем?
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27.07.2020 19:42 Ответить
Зебоб же запретил не то що стрелять, но и дроны использовать...
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27.07.2020 19:43 Ответить
Як завжди звіздят, пацюкі штабні !!))
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27.07.2020 19:49 Ответить
Та будут мочить сипаров наши как и раньше. Не ужели боязнь доганы или выговора страшнее смерти? Слава Украине!
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27.07.2020 19:50 Ответить
Если что то запешите души шквареных кацапских даунбасерав на мой рахунок! Гулять так гулять😈😈😈
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27.07.2020 19:53 Ответить
догана не триппер ...а вот срок от судейских с подачи реформованых прокурорских вынесенный оновлеными судьями может быть вполне реальный...а та мразь уж постарается засадить патриотов
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27.07.2020 21:35 Ответить
Это до того момента как зелёная шмаркля бежит на тамбов
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27.07.2020 22:24 Ответить
А вот и очередная "божья роса"

Ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой, - обращение штаба ООС - Цензор.НЕТ 8727
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27.07.2020 19:45 Ответить
А деды нарушали режим перемирияс гитляром?
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27.07.2020 19:47 Ответить
судя по совковым фильмам нет...можно было и под расстрел...
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27.07.2020 21:36 Ответить
Він тільки одружився з молодою жінкою. Не хоче ризикувати.
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27.07.2020 19:57 Ответить
Он просто говорящая голова.
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27.07.2020 19:58 Ответить
Простіше сказати,одним словом, звіздун !!!)))
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27.07.2020 20:04 Ответить
Не голова, а головка.
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27.07.2020 20:15 Ответить
после такого заявления надо подавать в отставку , если хоть чуток совести осталось !!!
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27.07.2020 20:40 Ответить
Ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой, - обращение штаба ООС - Цензор.НЕТ 5979
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27.07.2020 19:46 Ответить
Хоть и фотощоп но как ***** правда... Или нежаба?
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27.07.2020 19:48 Ответить
Иллюстрация происходящего в действительности.
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27.07.2020 19:59 Ответить
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.---з інтерв'ю.
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27.07.2020 21:25 Ответить
Розміши валодю. Сделай чьтобьі путлір сміялся і попалу валялся
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27.07.2020 22:27 Ответить
Контрольована московитами !
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27.07.2020 20:55 Ответить
Контролированно сидим под обстрелами.
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27.07.2020 22:35 Ответить
И что,нашим бойцам остается уклоняться от вражеских пуль,снарядов , мин и радостно кричать: "Не попал,не попал!" ?
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27.07.2020 23:11 Ответить
Так и остается.
Зеленский терпила ("потнрпевший" от Звиробий), и хочет нас такими же сделать терпилами.
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27.07.2020 23:19 Ответить
"І от аж тепер Зеленський сам дзвонить Путіну. І в офіційних прес-релізах написано, що обговорювались закони України та внесення змін до Конституції України. Обговорювались в невідомому контексті.

Погодьтесь, це абсурд і нонсенс навіть суто теоретично: глава суверенної держави обговорює зміни до законодавчої бази і Основного закону з главою іншої держави. Це можливо тільки у випадку, коли суверенітет першої держави умовний і маріонетковий - в реальності вона є колонією. А якщо внести уточнення: «президент окупованої держави, що 6,5 років воює проти агресора, обговорив зміни до Конституції з президентом країни-окупанта і збройного агресора»…"
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27.07.2020 19:42 Ответить
А откуда у него номер пуйла? Нашёл вклоакте или в гавнокашниках?
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27.07.2020 19:45 Ответить
Раніше був навіть захищений зв'язок з президентами...
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27.07.2020 19:55 Ответить
Між президентами можливо... А між президентами?
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27.07.2020 19:58 Ответить
**************... Купив планшета на свою голову
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27.07.2020 19:59 Ответить
Викинь нафіг.
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27.07.2020 20:06 Ответить
А ти 5 копійок якого року?
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27.07.2020 20:10 Ответить
Навіщо це тобі?
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27.07.2020 20:24 Ответить
У мене теж саме з цим смартфоном. Але зручно на вулиці писати.
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27.07.2020 20:09 Ответить
Дуже не зручно додавати зображення. Дімітрік би мабуть повісився би на тому планшеті зі своїми картінкамі
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27.07.2020 20:07 Ответить
у него рабочий...!
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27.07.2020 20:11 Ответить
У Дмитрика все життя у кацапських картинках.
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27.07.2020 20:14 Ответить
Чем контролируется ситуация в зоне АТО? генштабовскими стукачами?
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27.07.2020 19:42 Ответить
Что это за фраза?
Контролируемой может быть и последняя стадия опухоли головного мозга, но пациенту уже ничего не светит.
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27.07.2020 19:42 Ответить
то есть обстреливали нас и ставили мины под контролем штаба?
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27.07.2020 19:42 Ответить
Да. Чтобы не смели в оккупантов стрелять. Генштаб, правительство и ********** - не наши!
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27.07.2020 19:53 Ответить
Жодної агресіі в бік агресора !!)))
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27.07.2020 19:56 Ответить
раненные каждый день, а в остальном, прекрасная маркиза....
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27.07.2020 19:43 Ответить
если Шмаркля взял на контроль. то плохо дело.
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27.07.2020 19:44 Ответить
Б.Процишин.,,Взяв під особистий контроль,, Рекомендую!
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27.07.2020 19:45 Ответить
кацапскую дезу гонишь, фуфлогон?!.. как там распятый мальчик в трусиках поживает?
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27.07.2020 19:49 Ответить
Вокрес
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27.07.2020 20:21 Ответить
Нет вам, штабным веры...
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27.07.2020 19:46 Ответить
Ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой, - обращение штаба ООС - Цензор.НЕТ 4660
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27.07.2020 19:47 Ответить
Предлагаю тех, кто "контролирует"- в окопы на передок, а наши бойцы пусть в тылу отдохнут.
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27.07.2020 19:47 Ответить
_Они с радостью отведут ВСУ на границу с Польшей. Это соответствует полученному от кремля заданию.
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27.07.2020 19:55 Ответить
- Кепські наші справи.
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27.07.2020 20:07 Ответить
похоже, в штабі одні контрольори.
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27.07.2020 19:48 Ответить
Але, кажуть, щось нечувано страшне, бо один присутній при тому судовий радник аж із глузду з'їхав, його ще й досі тримають в божевільні, щоб, бува, чого не розпатякав.
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27.07.2020 20:03 Ответить
Она у них все 6 лет "контролируемая". И когда Крым оттяпывали и когда Донбасс. Всегда контролировали. Но они не договаривают, кто контролирует. А контролирует Кремль и тогда и сейчас.
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27.07.2020 19:50 Ответить
А що нас тут, як чортів у пеклі, то тим краще, буде веселіше.
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27.07.2020 20:06 Ответить
Тезис "Война - это мир" успешно освоен зеленой властью.На очереди "Свобода - это рабство". Мляди квартальные.
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27.07.2020 19:51 Ответить
- Авжеж, утрата, тут нічого не скажеш. Жахлива втрата
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27.07.2020 20:00 Ответить
Ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою, - звернення штабу ООС - Цензор.НЕТ 2613
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27.07.2020 19:57 Ответить
Да это теракт!
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27.07.2020 19:59 Ответить
Гарне літо маємо.
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27.07.2020 20:11 Ответить
Ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою, - звернення штабу ООС - Цензор.НЕТ 1432
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27.07.2020 20:02 Ответить
Под контролем будет, когда последний москаль отвалит за поребрик.
И вообще, слово "война" и фраза "под контролем" как-то не вяжутся.
У нас война, но она под контролем. Супер.
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27.07.2020 20:02 Ответить
З такими справами хай вони мене поцілують у зад.
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27.07.2020 20:16 Ответить
А шо, потерпевший миролюбец зассал вылезти из офиса для поговорить с патриотами?
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27.07.2020 20:05 Ответить
Він не встигає змінювати памперси.
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27.07.2020 20:07 Ответить
Що ж він, дурний був чекати, поки його розстріляють?
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27.07.2020 20:10 Ответить
Тут уся справа в тому, як до нього добратися.
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27.07.2020 20:08 Ответить
Главное, шоб не бубачька взяло на контроль . А то мне как-то трывожно...
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27.07.2020 20:08 Ответить
Та й устругнули ж вони штуку нам.
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27.07.2020 20:14 Ответить
Ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою, - звернення штабу ООС - Цензор.НЕТ 7653
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27.07.2020 20:10 Ответить
міць армії перевіряється у бою, а не на пафосний парадах..
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28.07.2020 10:53 Ответить
Ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою, - звернення штабу ООС - Цензор.НЕТ 2920

...
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27.07.2020 20:11 Ответить
Все це лайна варте.
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27.07.2020 20:12 Ответить
Паливец Ваш кумир?
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27.07.2020 20:15 Ответить
- Я цих дрібниць не пам'ятаю, бо ніколи такими дурницями не цікавився.
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27.07.2020 20:18 Ответить
Ким контрольованою?
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27.07.2020 20:21 Ответить
Путлером, разумеется.
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27.07.2020 20:23 Ответить
цензура в Україні заборонена.
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27.07.2020 20:27 Ответить
"Верьте нам, зради "НЕ" будет. Кацапи- "адиннарот". Сепари- "нашилюди". Обстріли- переммр'я. Чорне- біле."
Яка ж цинічна мразота ці зелені. Немає слів.
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27.07.2020 20:28 Ответить
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/284162119346324/ Всесвітньо-Броварське Телебачення.
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27.07.2020 20:28 Ответить
в добрый час.
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27.07.2020 20:31 Ответить
Як може щось контролювати сліпий та глухий???
В вас нема розвіданних - який контроль, в сраку???
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27.07.2020 20:58 Ответить
Угумс...

Экономика не падает.
Рейдерство и корррупцию победили.
Эпоха бедности прошла.
Эпидемия вышла на плато.
Зеленский не наркоман, а президент.
Мендель не трахалась с Зеленским.
НБУ сохранит независимость.
Ситуация в ООС полностью контролируемая (кем блин контролируемая???!!!)

Я ничего не забыл из того, что ******** врали в последнее время?
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27.07.2020 21:04 Ответить
Мажь глаза Зеленскому,а мы все видим!
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27.07.2020 22:15 Ответить
"Постреливают".
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27.07.2020 22:29 Ответить
мы вже в курсі... усьо пад кантролєм...

Ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою, - звернення штабу ООС - Цензор.НЕТ 9345
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28.07.2020 09:29 Ответить
"Ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой, - обращение штаба ООС." - когда погибнут наши после вражеского обстрела, это будет под контролем штаба ООС.
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28.07.2020 10:33 Ответить
Ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою, - звернення штабу ООС - Цензор.НЕТ 191
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28.07.2020 10:44 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3222377.html "Я себе проклинаю за те, що голосувула за ЗЕленського"

Розмова зі співробітницією: "Люда, скажи коли вже буде революція - я перша туди побіжу. Мої батьки голосовали за Порошенко, і зараз мені дорікають за мою ****** галочку за зеленського. Кажуть: доця, пів нашого села купили дітям квартири у Києві при Пороху - завдяки здачі в оренду земельних паїв. В тебе є сестра, і їй ми навіть в селі нічого не купимо. Хоч би ще земля залишилася, завдяки якій ми тобі, дурі, квартиру в Києві придбали. Але ж такі податки на земельні паї, які хочуть здирати "Слуги народа", ми не потянем". (https://espreso.tv/article/2020/07/09/novyy_podatok_na_pay_vdaryt_po_naybidnishym_ekspertne_opytuvannya Новий податок на пай вдарить по найбіднішим )
Оце Бог дав прозрєвших)))

Людмила Борисовна
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28.07.2020 10:56 Ответить
На кого это рассчитано?

Кем контролируема? Вами? Тогда закончите войну.
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28.07.2020 12:14 Ответить
 
 