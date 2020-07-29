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Новини
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Київрада планує заборонити фотографуватися з тваринами за гроші

Київрада планує заборонити фотографуватися з тваринами за гроші

Київрада рекомендує припинити експлуатацію тварин для надання відео- і фотопослуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення "Про встановлення обмеження надання відео- та фотопослуг з використанням тварин у Києві".

Рішення пропонує обмежити надання відео та фотопослуг, де використовують тварин з комерційною метою. Також рекомендується вжити заходів щодо недопущення жорстокого поводження з тваринами. Зокрема, місто закликає Національну поліцію в Києві посилити контроль за дотриманням вимог статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щоб не допускати жорстокого поводження з тваринами в столиці.

Як зазначають депутати Київради, до міської влади звертаються багато зоозахисних організацій, які стурбовані проблемою використання тварин для "вуличних" фотосесій. Тому місто, в межах своєї компетенції, має запобігти жорстокому поводженню з тваринами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках з 2021 року

Автор: 

тварини (468) Київ (19646) Київрада (802) захист тварин (85)


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Топ коментарі
+10
Запретят съемки в Верховной Раде?
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29.07.2020 09:54 Відповісти
+8
Киевсовет планирует запретить фотографироваться с животными за деньги - Цензор.НЕТ 5072
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29.07.2020 10:03 Відповісти
+7
то есть просто жрать их это нормально,а сфотографироваться не гуманно.
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29.07.2020 10:03 Відповісти
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Запретят съемки в Верховной Раде?
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29.07.2020 09:54 Відповісти
А фотографии со свином или ишаком? Все изъять?
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29.07.2020 09:55 Відповісти
Запретят ЗЕне селится?
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29.07.2020 09:55 Відповісти
И чавкать шаурмой?
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29.07.2020 09:56 Відповісти
Киевсовет планирует запретить фотографироваться с животными за деньги - Цензор.НЕТ 5072
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29.07.2020 10:03 Відповісти
то есть просто жрать их это нормально,а сфотографироваться не гуманно.
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29.07.2020 10:03 Відповісти
вот вот, из крайности в крайность
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29.07.2020 10:33 Відповісти
Что и осла нельзя будет бить???
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29.07.2020 10:05 Відповісти
пиз.***********...
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29.07.2020 10:12 Відповісти
Придумывают всякую ерунду ...https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1219878445030909&set=p.1219878445030909&type=3&av=100010262946037&eav=AfZ9FbVPFwjdutQykvQoRCHNiVUtVdBhwTDxhwJUOnHKNhv9cyWddE43i98B59Ixgfg&__cft__[0]=AZVH8tGBKBS_XqM6e1HnI6bC7R2jJ_7QuDKHuW0jB4Vln8Uaj8hX0jK7xbZjo6plzXFXlYxFOmAU8pk4cFXbQDp3zcBd1zHgigi7eOQS0Vd7fLUNoV96yLxeXeMRQC7hN5oiE9Wum4mqFVUmXYUSvjJc_t3G1N-Qj3PYK4m50wMzqunEDo8ktSRrDjNIrykqfH4&__tn__=R]-R Київрада планує заборонити фотографуватися з тваринами за гроші - Цензор.НЕТ 1790
показати весь коментар
29.07.2020 10:13 Відповісти
ви розберіться з бандитизмом, порушеннями дорожнього руху, економікою, війною, дорогами і така далі. Ви ще порекомендуйте які труси мені носити в понеділок, придури.
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29.07.2020 10:15 Відповісти
То що, селфі з Клоуном вже не можна робити?
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29.07.2020 10:16 Відповісти
А кормить этих животных киевсовет не собирается?
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29.07.2020 10:20 Відповісти
Не уж то в киевсовете всё гамно по трубам правильно растолкали и взялись за животных. Вот уж воистину - когда хозяину собаки делать нечего он лижет ей жопу.
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29.07.2020 10:30 Відповісти
Просто дурдом "Веселка"...Невже там всі боксьори в Київраді з відбитими мозгами?..Знайшли найбільш невідкладну проблему...
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29.07.2020 10:37 Відповісти
А закон про зброю, про захист свого житла? не то все не на часі. От фоткаться с мавпами то да...
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29.07.2020 10:40 Відповісти
и правильно! без фото - фиг докажете !!!!
Київрада планує заборонити фотографуватися з тваринами за гроші - Цензор.НЕТ 8141

...
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29.07.2020 10:41 Відповісти
А как там насчет безхозных улиц? все уже порешали?
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29.07.2020 10:41 Відповісти
Клоун активно устраняет будущих конкурентов.
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29.07.2020 10:44 Відповісти
С Зеленским, значит. фоторафироваться можно, а с обезьяной почему-то нельзя.
Хотя обезьяна в Оман не ездила и армию не разоружает.
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29.07.2020 13:54 Відповісти
 
 