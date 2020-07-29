Київрада планує заборонити фотографуватися з тваринами за гроші

Київрада рекомендує припинити експлуатацію тварин для надання відео- і фотопослуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення "Про встановлення обмеження надання відео- та фотопослуг з використанням тварин у Києві".

Рішення пропонує обмежити надання відео та фотопослуг, де використовують тварин з комерційною метою. Також рекомендується вжити заходів щодо недопущення жорстокого поводження з тваринами. Зокрема, місто закликає Національну поліцію в Києві посилити контроль за дотриманням вимог статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щоб не допускати жорстокого поводження з тваринами в столиці.

Як зазначають депутати Київради, до міської влади звертаються багато зоозахисних організацій, які стурбовані проблемою використання тварин для "вуличних" фотосесій. Тому місто, в межах своєї компетенції, має запобігти жорстокому поводженню з тваринами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках з 2021 року