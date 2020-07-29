Київрада планує заборонити фотографуватися з тваринами за гроші
Київрада рекомендує припинити експлуатацію тварин для надання відео- і фотопослуг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.
На пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення "Про встановлення обмеження надання відео- та фотопослуг з використанням тварин у Києві".
Рішення пропонує обмежити надання відео та фотопослуг, де використовують тварин з комерційною метою. Також рекомендується вжити заходів щодо недопущення жорстокого поводження з тваринами. Зокрема, місто закликає Національну поліцію в Києві посилити контроль за дотриманням вимог статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щоб не допускати жорстокого поводження з тваринами в столиці.
Як зазначають депутати Київради, до міської влади звертаються багато зоозахисних організацій, які стурбовані проблемою використання тварин для "вуличних" фотосесій. Тому місто, в межах своєї компетенції, має запобігти жорстокому поводженню з тваринами.
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Хотя обезьяна в Оман не ездила и армию не разоружает.