Киевсовет планирует запретить фотографироваться с животными за деньги

Киевсовет рекомендует прекратить эксплуатацию животных для предоставления видео- и фотоуслуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение "Об установлении ограничения предоставления видео- и фотоуслуг с использованием животных в Киеве".

Решение предлагает ограничить предоставление видео и фотоуслуг, где используют животных в коммерческих целях. Также рекомендуется принять меры по недопущению жестокого обращения с животными. В частности, город призывает Национальную полицию в Киеве усилить контроль за соблюдением требований статьи 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, чтобы не допускать жестокого обращения с животными в столице.

Как отмечают депутаты Киевсовета, к городским властям обращаются многие зоозащитные организаций, которые обеспокоены проблемой использования животных для "уличных" фотосессий. Поэтому город, в пределах своей компетенции, должен предотвратить жестокое обращение с животными.

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