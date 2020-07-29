Киевсовет планирует запретить фотографироваться с животными за деньги
Киевсовет рекомендует прекратить эксплуатацию животных для предоставления видео- и фотоуслуг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение "Об установлении ограничения предоставления видео- и фотоуслуг с использованием животных в Киеве".
Решение предлагает ограничить предоставление видео и фотоуслуг, где используют животных в коммерческих целях. Также рекомендуется принять меры по недопущению жестокого обращения с животными. В частности, город призывает Национальную полицию в Киеве усилить контроль за соблюдением требований статьи 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, чтобы не допускать жестокого обращения с животными в столице.
Как отмечают депутаты Киевсовета, к городским властям обращаются многие зоозащитные организаций, которые обеспокоены проблемой использования животных для "уличных" фотосессий. Поэтому город, в пределах своей компетенции, должен предотвратить жестокое обращение с животными.
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Хотя обезьяна в Оман не ездила и армию не разоружает.