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Киевсовет планирует запретить фотографироваться с животными за деньги

Киевсовет планирует запретить фотографироваться с животными за деньги

Киевсовет рекомендует прекратить эксплуатацию животных для предоставления видео- и фотоуслуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение "Об установлении ограничения предоставления видео- и фотоуслуг с использованием животных в Киеве".

Решение предлагает ограничить предоставление видео и фотоуслуг, где используют животных в коммерческих целях. Также рекомендуется принять меры по недопущению жестокого обращения с животными. В частности, город призывает Национальную полицию в Киеве усилить контроль за соблюдением требований статьи 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, чтобы не допускать жестокого обращения с животными в столице.

Как отмечают депутаты Киевсовета, к городским властям обращаются многие зоозащитные организаций, которые обеспокоены проблемой использования животных для "уличных" фотосессий. Поэтому город, в пределах своей компетенции, должен предотвратить жестокое обращение с животными.

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Автор: 

животные (935) Киев (25670) Киевсовет (1377) защита животных (80)


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Топ комментарии
+10
Запретят съемки в Верховной Раде?
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29.07.2020 09:54 Ответить
+8
Киевсовет планирует запретить фотографироваться с животными за деньги - Цензор.НЕТ 5072
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29.07.2020 10:03 Ответить
+7
то есть просто жрать их это нормально,а сфотографироваться не гуманно.
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29.07.2020 10:03 Ответить
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Запретят съемки в Верховной Раде?
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29.07.2020 09:54 Ответить
А фотографии со свином или ишаком? Все изъять?
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29.07.2020 09:55 Ответить
Запретят ЗЕне селится?
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29.07.2020 09:55 Ответить
И чавкать шаурмой?
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29.07.2020 09:56 Ответить
Киевсовет планирует запретить фотографироваться с животными за деньги - Цензор.НЕТ 5072
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29.07.2020 10:03 Ответить
то есть просто жрать их это нормально,а сфотографироваться не гуманно.
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29.07.2020 10:03 Ответить
вот вот, из крайности в крайность
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29.07.2020 10:33 Ответить
Что и осла нельзя будет бить???
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29.07.2020 10:05 Ответить
пиз.***********...
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29.07.2020 10:12 Ответить
Придумывают всякую ерунду ...https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1219878445030909&set=p.1219878445030909&type=3&av=100010262946037&eav=AfZ9FbVPFwjdutQykvQoRCHNiVUtVdBhwTDxhwJUOnHKNhv9cyWddE43i98B59Ixgfg&__cft__[0]=AZVH8tGBKBS_XqM6e1HnI6bC7R2jJ_7QuDKHuW0jB4Vln8Uaj8hX0jK7xbZjo6plzXFXlYxFOmAU8pk4cFXbQDp3zcBd1zHgigi7eOQS0Vd7fLUNoV96yLxeXeMRQC7hN5oiE9Wum4mqFVUmXYUSvjJc_t3G1N-Qj3PYK4m50wMzqunEDo8ktSRrDjNIrykqfH4&__tn__=R]-R Київрада планує заборонити фотографуватися з тваринами за гроші - Цензор.НЕТ 1790
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29.07.2020 10:13 Ответить
ви розберіться з бандитизмом, порушеннями дорожнього руху, економікою, війною, дорогами і така далі. Ви ще порекомендуйте які труси мені носити в понеділок, придури.
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29.07.2020 10:15 Ответить
То що, селфі з Клоуном вже не можна робити?
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29.07.2020 10:16 Ответить
А кормить этих животных киевсовет не собирается?
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29.07.2020 10:20 Ответить
Не уж то в киевсовете всё гамно по трубам правильно растолкали и взялись за животных. Вот уж воистину - когда хозяину собаки делать нечего он лижет ей жопу.
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29.07.2020 10:30 Ответить
Просто дурдом "Веселка"...Невже там всі боксьори в Київраді з відбитими мозгами?..Знайшли найбільш невідкладну проблему...
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29.07.2020 10:37 Ответить
А закон про зброю, про захист свого житла? не то все не на часі. От фоткаться с мавпами то да...
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29.07.2020 10:40 Ответить
и правильно! без фото - фиг докажете !!!!
Київрада планує заборонити фотографуватися з тваринами за гроші - Цензор.НЕТ 8141

...
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29.07.2020 10:41 Ответить
А как там насчет безхозных улиц? все уже порешали?
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29.07.2020 10:41 Ответить
Клоун активно устраняет будущих конкурентов.
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29.07.2020 10:44 Ответить
С Зеленским, значит. фоторафироваться можно, а с обезьяной почему-то нельзя.
Хотя обезьяна в Оман не ездила и армию не разоружает.
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29.07.2020 13:54 Ответить
 
 