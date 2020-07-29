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Очікуємо, що митрополит Шептицький найближчим часом отримає звання "Праведника народів світу", - Офіс Президента

Очікуємо, що митрополит Шептицький найближчим часом отримає звання

В Офісі Президента очікують, що предстоятель Української греко-католицької церкви (1900-1944), митрополит Андрей Шептицький найближчим часом отримає почесне звання "Праведника народів світу" .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ОП у Facebook.

"Митрополит Шептицький є взірцем любові до ближнього. Рятуючи життя людей у часи Другої світової війни, він здобув особливу шану єврейської громади. Справедливо очікуємо, що найближчим часом ім’я Андрея Шептицького посяде своє місце серед Праведників народів світу", - йдеться в повідомленні ОП з нагоди 155-ї річниці від дня народження митрополита Шептицького.

В ОП зазначили, що важко знайти сферу життя українців, де не було б внеску Шептицького, – розбудова української церкви, збереження культурної спадщини та меценатство, благодійність, допомога сиротам, турбота про молодь, підтримка освіти та розвиток фінансово-економічної діяльності.

"Задовго до самостійності України Андрей Шептицький уже бачив її рівною серед рівних у колі європейських держав. Тому так важливо, щоб ті, хто ще не мав змоги познайомитися з постаттю Андрея Шептицького, пізнали його, а ті, хто вже шанує, стали його справжніми послідовниками. Справа митрополита Андрея на благо церкви, України та нашого народу має продовжуватися й надалі!" - наголшується в повідомленні.

Також читайте: Глава УГКЦ Святослав подякував головному рабину України Асману за ініціативу присвоєння Шептицькому звання "Праведник народів світу"

Автор: 

УГКЦ (109) церква (701) Шептицький (5)


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Топ коментарі
+4
праведника? та в ізраїлі вдавляться, бо це доведеться визнати факт брехливої радянської пропаганди про активну колпаборацію шептицького з німцями. шептицький лишиться праведником в очах спасених і їх дітей,ждати милость від фонду не варто, бо він давно іде в фарватері державної політики ізраїлю, і геть далеких від пам*яті
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29.07.2020 12:08 Відповісти
+3
Ви хоч до Греко-католиків не лізьте. Ваше місце у МП, як там Онуфрій? Трофімов вже був? Руку цілував? А коли за термос буде вибачення?
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29.07.2020 12:22 Відповісти
+2
Ну те що ти з долбо....йо...бів і так зрозуміло і нікому не "інтєрєсно".
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29.07.2020 11:56 Відповісти
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Праведников народов мира
интересно, Андрей Шептицкий из выкрестов
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29.07.2020 11:49 Відповісти
Ну те що ти з долбо....йо...бів і так зрозуміло і нікому не "інтєрєсно".
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29.07.2020 11:56 Відповісти
Та да, как-то узнав что он спасал наших нынешних панов, сразу отношение к нему ухудшилось. Лучше бы и вправду с немцами сотрудничал(((
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29.07.2020 12:55 Відповісти
От я з вас козл..мордих фуєю, сидить лайно над диркою в землі, клаву марає, а ніки які пафосні бере, а як запитаєш то далі свого вєрхнєсалупінська не їздило.
Йди нещастя бояри накати, може манька на зава лінкє дасть, заодно їй вис..ри будеш впарювати, тут тобі за них ніхто не подасть.
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29.07.2020 17:29 Відповісти
праведника? та в ізраїлі вдавляться, бо це доведеться визнати факт брехливої радянської пропаганди про активну колпаборацію шептицького з німцями. шептицький лишиться праведником в очах спасених і їх дітей,ждати милость від фонду не варто, бо він давно іде в фарватері державної політики ізраїлю, і геть далеких від пам*яті
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29.07.2020 12:08 Відповісти
Дядьку вже 155 років. Йому вже все одно, а хтось ще його кістками піариться.
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29.07.2020 12:11 Відповісти
Ви хоч до Греко-католиків не лізьте. Ваше місце у МП, як там Онуфрій? Трофімов вже був? Руку цілував? А коли за термос буде вибачення?
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29.07.2020 12:22 Відповісти
Щось слабо віриться. Але якби таке дійсно сталося, то було б добре. Бо це поставить хрест на кацапських спекуляціях щодо цієї постаті.
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29.07.2020 12:32 Відповісти
да что млять за манечка, по кладбищам и церквям шариться, у всех президентов, да займитесь вы страной, народом , социалкой
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29.07.2020 12:48 Відповісти
Кому потрібні ці блюзнірські, вигадані жидами "звання"? Шептицький неоднозначна постать, яка все життя тинялась поміж захистом людини як такої і інтересами власної нації. Його хитало і гнуло, як вербу у буревій. Так, часи були важкі, але чого він досяг захистом вбивць і нащадків вбивць власного народу? Оцієї нікчемної жидівської "відзнаки"? А декілька мільйонів українців, вбитих жидами, вже ніколи не повернеш. Краще б він закликав українців до спротиву загарбникам і вбивцям.
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29.07.2020 14:29 Відповісти
От уроди, як перед виборами почали крутитись, як в'юни на сковороді. Ну мені це нагадує Януковича початку 2013 року.
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29.07.2020 15:25 Відповісти
 
 