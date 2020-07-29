Очікуємо, що митрополит Шептицький найближчим часом отримає звання "Праведника народів світу", - Офіс Президента

В Офісі Президента очікують, що предстоятель Української греко-католицької церкви (1900-1944), митрополит Андрей Шептицький найближчим часом отримає почесне звання "Праведника народів світу" .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ОП у Facebook.

"Митрополит Шептицький є взірцем любові до ближнього. Рятуючи життя людей у часи Другої світової війни, він здобув особливу шану єврейської громади. Справедливо очікуємо, що найближчим часом ім’я Андрея Шептицького посяде своє місце серед Праведників народів світу", - йдеться в повідомленні ОП з нагоди 155-ї річниці від дня народження митрополита Шептицького.

В ОП зазначили, що важко знайти сферу життя українців, де не було б внеску Шептицького, – розбудова української церкви, збереження культурної спадщини та меценатство, благодійність, допомога сиротам, турбота про молодь, підтримка освіти та розвиток фінансово-економічної діяльності.



"Задовго до самостійності України Андрей Шептицький уже бачив її рівною серед рівних у колі європейських держав. Тому так важливо, щоб ті, хто ще не мав змоги познайомитися з постаттю Андрея Шептицького, пізнали його, а ті, хто вже шанує, стали його справжніми послідовниками. Справа митрополита Андрея на благо церкви, України та нашого народу має продовжуватися й надалі!" - наголшується в повідомленні.

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