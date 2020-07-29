Замість пакунку малюка породіллям видаватимуть картку на 5 тисяч гривень
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою замість пакунку малюка породіллям видаватимуть соціальну банківську картку із 5 тисячами гривень на рахунку.
Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 29 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Документ презентувала міністерка соціальної політики Марина Лазебна, яка зазначила, що 5 тисяч гривень — це монетизація за пакунок малюка, який нині перестали видавати через його відсутність. Зокрема, не були проведені тендери на закупівлю пакунків, і у багатьох пологових будинках вони вже скінчилися.
За її словами, соціальну спецкартку оформлюватимуть у "Приватбанку" і видаватимуть під час виписки з пологового. Крім того, компенсацію можна буде отримати протягом 12 місяців і витрачати виключно на закупівлю дитячих товарів і гігієнічних засобів для породіль.
На уточнювальне запитання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, чи можна буде за ці кошти купити цигарки, алкоголь чи бензин, Лазебна заявила, що на картці нібито стоятиме обмеження на такі покупки.
"Витратити ці кошти можна буде виключно на дитину. Товари для породіль, які будуть продаватися за спецкарткою, відстежуватимуть, зокрема, через заклади, які будуть брати участь у програмі", - сказала міністерка.
Вона також повідомила, що 5 тисяч гривень — це більше, ніж коштував пакунок малюка. Його вартість була близько 4 тисяч гривень.
"У бюджеті є 1,2 мільярда гривень на компенсацію за ці фізичні пакуночки. Тендер (на їхню закупівлю. — Ред.) не відбувся. Це максимальна сума, яку можливо було зробити, не залучаючи тендерну процедуру", — пояснила Лазебна і зазначила, що картки будуть видаватися під час народження дитини.
Своєю чергою, проти постанови виступив представник федерації роботодавців України, який зазначив, що 40 підприємств, які брали участь у програмі збору пакунку малюка, зараз залишаться ні з чим, оскільки повірили державі. Зокрема, інвестували у виробництво, створили нові робочі місця і не їхня провина, що тендер не відбувся.
Шмигаль запевнив його, що підприємці від нововведення тільки виграють, оскільки батьки все одно будуть витрачати кошти на дитячі програми.
Нагадаємо, "пакунок малюка" - це дитячий набір із 25 необхідних товарів, серед яких: підгузки, засоби догляду, дитяча косметика і одяг. Отримання "пакунку" не впливає на отримання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проєктом, тому набір товарів переглядатиметься з урахуванням побажання батьків. У Кабміні раніше планували вручити до кінця року 100 тисяч таких наборів.
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так вот для фантазеров - это нереально. никак. ни по коду товара (он внутренний у каждого магазина) ни уж тем более нельзя проконтролировать снятие денег через банкомат
очередная пурга от диджитализаторов
В Польше есть социальные карточки, там такая же схема. Только не 50% конечно а около 10%. Сделано специально чтобы человек не "обналичивал" а тратил на покупки.
Товары для рожениц, которые будут продаваться по спецкарточке, будут отслеживать, в частности, через учреждения, которые будут участвовать в программе", - сказала министр.Источник: https://censor.net/n3210780
Набор это пусть не стопроцентная...но гарантия того что достанется малышу...
А карточка...это очень часто на пробухать...
Всі були в захваті від нього.
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"Потратить эти средства можно будет исключительно на ребенка. Товары для рожениц, которые будут продаваться по спецкарточке, будут отслеживать, в частности, через учреждения, которые будут участвовать в программе", - сказала министр.
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Питання міністру хоч вона не читає Цензор. А нафіга все так ускладнювати коли вже все працювало ? Невже ті кошти важко виділити на бебібокси ,купувати їх за державною програмою та вручати новонародженим?
Капец, так лапшу лохам вешать...