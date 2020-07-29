УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11618 відвідувачів онлайн
Новини
5 458 35

Замість пакунку малюка породіллям видаватимуть картку на 5 тисяч гривень

Замість пакунку малюка породіллям видаватимуть картку на 5 тисяч гривень

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою замість пакунку малюка породіллям видаватимуть соціальну банківську картку із 5 тисячами гривень на рахунку.

Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 29 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Документ презентувала міністерка соціальної політики Марина Лазебна, яка зазначила, що 5 тисяч гривень — це монетизація за пакунок малюка, який нині перестали видавати через його відсутність. Зокрема, не були проведені тендери на закупівлю пакунків, і у багатьох пологових будинках вони вже скінчилися.

За її словами, соціальну спецкартку оформлюватимуть у "Приватбанку" і видаватимуть під час виписки з пологового. Крім того, компенсацію можна буде отримати протягом 12 місяців і витрачати виключно на закупівлю дитячих товарів і гігієнічних засобів для породіль.

Також читайте: Мінсоцполітики перегляне вміст "пакунку малюка" в межах тієї ж вартості, - заступник міністра Коваль

На уточнювальне запитання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, чи можна буде за ці кошти купити цигарки, алкоголь чи бензин, Лазебна заявила, що на картці нібито стоятиме обмеження на такі покупки.

"Витратити ці кошти можна буде виключно на дитину. Товари для породіль, які будуть продаватися за спецкарткою, відстежуватимуть, зокрема, через заклади, які будуть брати участь у програмі", - сказала міністерка.

Вона також повідомила, що 5 тисяч гривень — це більше, ніж коштував пакунок малюка. Його вартість була близько 4 тисяч гривень.

"У бюджеті є 1,2 мільярда гривень на компенсацію за ці фізичні пакуночки. Тендер (на їхню закупівлю. — Ред.) не відбувся. Це максимальна сума, яку можливо було зробити, не залучаючи тендерну процедуру", — пояснила Лазебна і зазначила, що картки будуть видаватися під час народження дитини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гончарук презентував "єМалятко": 20 хвилин замість 2 тижнів знадобиться батькам для оформлення держпослуг, пов'язаних з народженням дитини. ФОТО

Своєю чергою, проти постанови виступив представник федерації роботодавців України, який зазначив, що 40 підприємств, які брали участь у програмі збору пакунку малюка, зараз залишаться ні з чим, оскільки повірили державі. Зокрема, інвестували у виробництво, створили нові робочі місця і не їхня провина, що тендер не відбувся.

Шмигаль запевнив його, що підприємці від нововведення тільки виграють, оскільки батьки все одно будуть витрачати кошти на дитячі програми.

Нагадаємо, "пакунок малюка" - це дитячий набір із 25 необхідних товарів, серед яких: підгузки, засоби догляду, дитяча косметика і одяг. Отримання "пакунку" не впливає на отримання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проєктом, тому набір товарів переглядатиметься з урахуванням побажання батьків. У Кабміні раніше планували вручити до кінця року 100 тисяч таких наборів.

Автор: 

Кабмін (14150) допомога (8442) немовлята (60) породілля (15) Шмигаль Денис (4645) Лазебна Марина (167)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Идиоты...
Набор это пусть не стопроцентная...но гарантия того что достанется малышу...
А карточка...это очень часто на пробухать...
показати весь коментар
29.07.2020 15:29 Відповісти
+10
Краще би пакет видавали. Він значно приємніший ніж кошти.
Всі були в захваті від нього.
показати весь коментар
29.07.2020 15:30 Відповісти
+7
А теперь смотрите - раньше в этом боксе были товары значительно дешевле чем в рознице. процентов на 20 точно. Т.е. "мамочки" смогут купить на 20% меньше чем получали от государства.
показати весь коментар
29.07.2020 15:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"роме того компенсацию можно будет получить в течение 12 месяцев и тратить исключительно на закупку детских товаров и гигиенических средств для рожениц."

так вот для фантазеров - это нереально. никак. ни по коду товара (он внутренний у каждого магазина) ни уж тем более нельзя проконтролировать снятие денег через банкомат
очередная пурга от диджитализаторов
показати весь коментар
29.07.2020 15:26 Відповісти
зеленые что нибудь придумают и для этого . например . отовариться можно будет только в сети магазинов какого нибудь слуги народа
показати весь коментар
29.07.2020 15:32 Відповісти
Можно. На эту карточку например ставится в системе комиссия - скажем 50% при сятии наличных. Итого из 5000 ты снимешь 2500 а 2500 подаришь банку.
В Польше есть социальные карточки, там такая же схема. Только не 50% конечно а около 10%. Сделано специально чтобы человек не "обналичивал" а тратил на покупки.
показати весь коментар
29.07.2020 15:40 Відповісти
так хотят же привязать к определенным торговым сетям, например, к Эпицентру (тада-дам!). Ведь карточки "пришпилили" к Привату (почему не к другому банку?). Таким образом оживим-взбодрим некоторые банки и избранные магазины/аптеки.
показати весь коментар
29.07.2020 16:24 Відповісти
Ясно же сказала: у наших людей будете покупать.
Товары для рожениц, которые будут продаваться по спецкарточке, будут отслеживать, в частности, через учреждения, которые будут участвовать в программе", - сказала министр.Источник: https://censor.net/n3210780
показати весь коментар
29.07.2020 17:04 Відповісти
Вместо пакета малыша роженицам будут выдавать карточку на 5 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 937
показати весь коментар
29.07.2020 15:27 Відповісти
Замість пакунку малюка породіллям видаватимуть картку на 5 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 2783
показати весь коментар
29.07.2020 16:35 Відповісти
Замість пакунку малюка породіллям видаватимуть картку на 5 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 421
показати весь коментар
29.07.2020 16:38 Відповісти
А теперь смотрите - раньше в этом боксе были товары значительно дешевле чем в рознице. процентов на 20 точно. Т.е. "мамочки" смогут купить на 20% меньше чем получали от государства.
показати весь коментар
29.07.2020 15:27 Відповісти
Идиоты...
Набор это пусть не стопроцентная...но гарантия того что достанется малышу...
А карточка...это очень часто на пробухать...
показати весь коментар
29.07.2020 15:29 Відповісти
Краще би пакет видавали. Він значно приємніший ніж кошти.
Всі були в захваті від нього.
показати весь коментар
29.07.2020 15:30 Відповісти
та ты шо, а зраднюки были очень недовольны этим пакетом, помню здесь же на Цензоре, когда их вводили, вой стоял про то что это нищенская подачка и вообще "карупцыя"
показати весь коментар
29.07.2020 15:42 Відповісти
тож дурна отара.
показати весь коментар
29.07.2020 15:45 Відповісти
ЗЕлені бариги сдєлалі всєх вмєстє-навіть новонароджених.
==========
"Потратить эти средства можно будет исключительно на ребенка. Товары для рожениц, которые будут продаваться по спецкарточке, будут отслеживать, в частности, через учреждения, которые будут участвовать в программе", - сказала министр.

==========
Питання міністру хоч вона не читає Цензор. А нафіга все так ускладнювати коли вже все працювало ? Невже ті кошти важко виділити на бебібокси ,купувати їх за державною програмою та вручати новонародженим?
показати весь коментар
29.07.2020 16:31 Відповісти
Ух ты, аж целых 160 долларов. Благодетели.
показати весь коментар
29.07.2020 15:33 Відповісти
а сколько должно быть?
показати весь коментар
29.07.2020 15:43 Відповісти
в 2005 році за народженнясвоєї першої дитини я отримала, окрім лікарняних, 7 300 грн одноразово, а потім ще щомісячнопо 860 грн. перемога зекоманди! це навіть не рівень 15річної давнини!!!
показати весь коментар
29.07.2020 17:00 Відповісти
И тут все проср...ли...Ни тендеров провести,ни,хотя-бы просто закупить -нихрена...Кинули бабки-нате...
показати весь коментар
29.07.2020 15:35 Відповісти
А на что тендеры проводить?
показати весь коментар
29.07.2020 15:37 Відповісти
А не купить ли нам водки!?
показати весь коментар
29.07.2020 15:35 Відповісти
Так а кто Вам мешает? Купите.
показати весь коментар
29.07.2020 15:37 Відповісти
Це перемога ....алкашня одобряет
показати весь коментар
29.07.2020 15:37 Відповісти
Ну конечно... Ведь какая разница, раз государство не может оплатить беби-бокс, она ЗАПРОСТО эти деньги переведет на карточку... ! ))))
Капец, так лапшу лохам вешать...
показати весь коментар
29.07.2020 15:37 Відповісти
Молоді зелені мамашки зробили себе разом?
показати весь коментар
29.07.2020 15:38 Відповісти
получив 5000 грн. мать алкашка или игроманка пойдет их просаживать в игровых автоматах или пробухает.
показати весь коментар
29.07.2020 15:38 Відповісти
Шмугель ИМБИЦИЛ! Можно только посочувствовать мамочкам и деткам. Ранее этот бокс реально поапдал детям, всё что было внутри никак не используешь взрослому... особенно это касалось неблагоприятных семей или малоимущих. Теперь деньги пойдёт на нужды нечистоплотных родителей, детям привет от ШМУГЕЛЯ!
показати весь коментар
29.07.2020 15:39 Відповісти
Вали отсюда, побируха-самолайкер.
показати весь коментар
29.07.2020 17:06 Відповісти
Вместо пакета малыша роженицам будут выдавать карточку на 5 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 224
показати весь коментар
29.07.2020 15:40 Відповісти
Зеленые мыши они не только жрут...но и пьют...
показати весь коментар
29.07.2020 15:57 Відповісти
А ЭТИ 5-тысяч превратились в 1000 !!!!!!
показати весь коментар
29.07.2020 16:42 Відповісти
Що за пакунок малюка? Маю трьох дітей найменшому 4 роки, не чув і не бачив пакунку малюка, проживаємо в Києві.
показати весь коментар
29.07.2020 16:51 Відповісти
вместо пакета малыша будут выдавать личный бюллетень с президентских выборов 2019
показати весь коментар
29.07.2020 16:57 Відповісти
О! Ну хоть одна здравая мысль проскочила в правительстве. Неопытная школота, которая критикует абы покритиковать просто пока не в теме. Половина вещей из беби бокса так и не пригодилась т.к. родители заранее сами готовятся и покупают большинство вещей. И то, что деньги можно потратить только на ребенка, а не скажем, на бухло, тоже правильно. Это действительно полезная для людей инициатива, главное чтоб реализовано было не через жопу.
показати весь коментар
29.07.2020 17:27 Відповісти
Вокруг меня, большинство. живут мамы, пропьют за месяц, а может и не хватит. За цыганву молчу.
показати весь коментар
29.07.2020 19:27 Відповісти
Той Лазебной нужно по жопе палкой сильно дать, может тогда у неё мозг включится. Варвары разрушили хорошее начинание, а эта дурочка вздор какой-то несёт.
показати весь коментар
30.07.2020 12:19 Відповісти
 
 