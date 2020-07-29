Вместо пакета малыша роженицам будут выдавать карточку на 5 тысяч гривен

Кабинет Министров принял постановление, согласно которому вместо пакета малыша роженицам будут выдавать социальную банковскую карточку с 5 тысячами гривен на счету.

Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 29 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Документ представила Марина Лазебная, которая отметила, что 5000 гривен - это монетизация за пакет малыша, который сейчас перестали выдавать, из-за его отсутствия. В частности, не были проведены тендеры на закупку пакетов и во многих родильных домах они уже закончились.

По ее словам, социальную спецкарточку будут оформлять в "ПриватБанке" и выдавать при выписке из родильного отделения. Кроме того компенсацию можно будет получить в течение 12 месяцев и тратить исключительно на закупку детских товаров и гигиенических средств для рожениц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики пересмотрит содержание "пакета малыша" в пределах той же стоимости, - замминистра Коваль

На уточняющий вопрос премьер-министра Дениса Шмыгаля, можно ли будет за эти деньги купить сигареты, алкоголь или бензин, Лазебная ответила отрицательно и заявила, что на карте якобы будет стоять ограничение на подобные покупки.

"Потратить эти средства можно будет исключительно на ребенка. Товары для рожениц, которые будут продаваться по спецкарточке, будут отслеживать, в частности, через учреждения, которые будут участвовать в программе", - сказала министр.

Она также сообщила, что 5000 гривен - это больше, чем стоил пакет малыша. Его стоимость была около 4 тысяч гривен.

"В бюджете есть 1,2 миллиарда гривен на компенсацию за эти физические коробочки. Тендер (на их закупку. - Ред.) не состоялся. Это максимальная сумма, которую можно было сделать, не привлекая тендерную процедуру", - пояснила Лазебная и отметила, что карточки будут выдаваться при рождении ребенка.

Также читайте: В Минсоцполитики инициируют выплату денежной компенсации за неполученные в 2020 г. бэби-боксы

В свою очередь против постановления выступил представитель федерации работодателей Украины, который отметил, что 40 предприятий, участвовавших в программе сбора упаковки малыша, сейчас останутся ни с чем, поскольку поверили государству. В частности инвестировали в производство, создали новые рабочие места, и не их вина, что тендер не состоялся.

Шмыгаль заверил, что предприниматели от нововведения только выиграют, поскольку родители все равно будут тратить средства на детские программы.

Напомним, "пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей. В Кабмине ранее планировали вручить до конца года 100 тысяч таких наборов.