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Вместо пакета малыша роженицам будут выдавать карточку на 5 тысяч гривен

Вместо пакета малыша роженицам будут выдавать карточку на 5 тысяч гривен

Кабинет Министров принял постановление, согласно которому вместо пакета малыша роженицам будут выдавать социальную банковскую карточку с 5 тысячами гривен на счету.

Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 29 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Документ представила Марина Лазебная, которая отметила, что 5000 гривен - это монетизация за пакет малыша, который сейчас перестали выдавать, из-за его отсутствия. В частности, не были проведены тендеры на закупку пакетов и во многих родильных домах они уже закончились.

По ее словам, социальную спецкарточку будут оформлять в "ПриватБанке" и выдавать при выписке из родильного отделения. Кроме того компенсацию можно будет получить в течение 12 месяцев и тратить исключительно на закупку детских товаров и гигиенических средств для рожениц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики пересмотрит содержание "пакета малыша" в пределах той же стоимости, - замминистра Коваль

На уточняющий вопрос премьер-министра Дениса Шмыгаля, можно ли будет за эти деньги купить сигареты, алкоголь или бензин, Лазебная ответила отрицательно и заявила, что на карте якобы будет стоять ограничение на подобные покупки.

"Потратить эти средства можно будет исключительно на ребенка. Товары для рожениц, которые будут продаваться по спецкарточке, будут отслеживать, в частности, через учреждения, которые будут участвовать в программе", - сказала министр.

Она также сообщила, что 5000 гривен - это больше, чем стоил пакет малыша. Его стоимость была около 4 тысяч гривен.

"В бюджете есть 1,2 миллиарда гривен на компенсацию за эти физические коробочки. Тендер (на их закупку. - Ред.) не состоялся. Это максимальная сумма, которую можно было сделать, не привлекая тендерную процедуру", - пояснила Лазебная и отметила, что карточки будут выдаваться при рождении ребенка.

Также читайте: В Минсоцполитики инициируют выплату денежной компенсации за неполученные в 2020 г. бэби-боксы

В свою очередь против постановления выступил представитель федерации работодателей Украины, который отметил, что 40 предприятий, участвовавших в программе сбора упаковки малыша, сейчас останутся ни с чем, поскольку поверили государству. В частности инвестировали в производство, создали новые рабочие места, и не их вина, что тендер не состоялся.

Шмыгаль заверил, что предприниматели от нововведения только выиграют, поскольку родители все равно будут тратить средства на детские программы.

Напомним, "пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей. В Кабмине ранее планировали вручить до конца года 100 тысяч таких наборов.

Автор: 

Кабмин (14034) помощь (7872) новорожденные (72) роженица (19) Шмыгаль Денис (2725) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+10
Идиоты...
Набор это пусть не стопроцентная...но гарантия того что достанется малышу...
А карточка...это очень часто на пробухать...
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29.07.2020 15:29 Ответить
+10
Краще би пакет видавали. Він значно приємніший ніж кошти.
Всі були в захваті від нього.
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29.07.2020 15:30 Ответить
+7
А теперь смотрите - раньше в этом боксе были товары значительно дешевле чем в рознице. процентов на 20 точно. Т.е. "мамочки" смогут купить на 20% меньше чем получали от государства.
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29.07.2020 15:27 Ответить
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"роме того компенсацию можно будет получить в течение 12 месяцев и тратить исключительно на закупку детских товаров и гигиенических средств для рожениц."

так вот для фантазеров - это нереально. никак. ни по коду товара (он внутренний у каждого магазина) ни уж тем более нельзя проконтролировать снятие денег через банкомат
очередная пурга от диджитализаторов
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29.07.2020 15:26 Ответить
зеленые что нибудь придумают и для этого . например . отовариться можно будет только в сети магазинов какого нибудь слуги народа
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29.07.2020 15:32 Ответить
Можно. На эту карточку например ставится в системе комиссия - скажем 50% при сятии наличных. Итого из 5000 ты снимешь 2500 а 2500 подаришь банку.
В Польше есть социальные карточки, там такая же схема. Только не 50% конечно а около 10%. Сделано специально чтобы человек не "обналичивал" а тратил на покупки.
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29.07.2020 15:40 Ответить
так хотят же привязать к определенным торговым сетям, например, к Эпицентру (тада-дам!). Ведь карточки "пришпилили" к Привату (почему не к другому банку?). Таким образом оживим-взбодрим некоторые банки и избранные магазины/аптеки.
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29.07.2020 16:24 Ответить
Ясно же сказала: у наших людей будете покупать.
Товары для рожениц, которые будут продаваться по спецкарточке, будут отслеживать, в частности, через учреждения, которые будут участвовать в программе", - сказала министр.Источник: https://censor.net/n3210780
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29.07.2020 17:04 Ответить
Вместо пакета малыша роженицам будут выдавать карточку на 5 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 937
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29.07.2020 15:27 Ответить
Замість пакунку малюка породіллям видаватимуть картку на 5 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 2783
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29.07.2020 16:35 Ответить
Замість пакунку малюка породіллям видаватимуть картку на 5 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 421
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29.07.2020 16:38 Ответить
А теперь смотрите - раньше в этом боксе были товары значительно дешевле чем в рознице. процентов на 20 точно. Т.е. "мамочки" смогут купить на 20% меньше чем получали от государства.
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29.07.2020 15:27 Ответить
Идиоты...
Набор это пусть не стопроцентная...но гарантия того что достанется малышу...
А карточка...это очень часто на пробухать...
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29.07.2020 15:29 Ответить
Краще би пакет видавали. Він значно приємніший ніж кошти.
Всі були в захваті від нього.
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29.07.2020 15:30 Ответить
та ты шо, а зраднюки были очень недовольны этим пакетом, помню здесь же на Цензоре, когда их вводили, вой стоял про то что это нищенская подачка и вообще "карупцыя"
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29.07.2020 15:42 Ответить
тож дурна отара.
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29.07.2020 15:45 Ответить
ЗЕлені бариги сдєлалі всєх вмєстє-навіть новонароджених.
==========
"Потратить эти средства можно будет исключительно на ребенка. Товары для рожениц, которые будут продаваться по спецкарточке, будут отслеживать, в частности, через учреждения, которые будут участвовать в программе", - сказала министр.

==========
Питання міністру хоч вона не читає Цензор. А нафіга все так ускладнювати коли вже все працювало ? Невже ті кошти важко виділити на бебібокси ,купувати їх за державною програмою та вручати новонародженим?
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29.07.2020 16:31 Ответить
Ух ты, аж целых 160 долларов. Благодетели.
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29.07.2020 15:33 Ответить
а сколько должно быть?
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29.07.2020 15:43 Ответить
в 2005 році за народженнясвоєї першої дитини я отримала, окрім лікарняних, 7 300 грн одноразово, а потім ще щомісячнопо 860 грн. перемога зекоманди! це навіть не рівень 15річної давнини!!!
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29.07.2020 17:00 Ответить
И тут все проср...ли...Ни тендеров провести,ни,хотя-бы просто закупить -нихрена...Кинули бабки-нате...
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29.07.2020 15:35 Ответить
А на что тендеры проводить?
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29.07.2020 15:37 Ответить
А не купить ли нам водки!?
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29.07.2020 15:35 Ответить
Так а кто Вам мешает? Купите.
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29.07.2020 15:37 Ответить
Це перемога ....алкашня одобряет
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29.07.2020 15:37 Ответить
Ну конечно... Ведь какая разница, раз государство не может оплатить беби-бокс, она ЗАПРОСТО эти деньги переведет на карточку... ! ))))
Капец, так лапшу лохам вешать...
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29.07.2020 15:37 Ответить
Молоді зелені мамашки зробили себе разом?
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29.07.2020 15:38 Ответить
получив 5000 грн. мать алкашка или игроманка пойдет их просаживать в игровых автоматах или пробухает.
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29.07.2020 15:38 Ответить
Шмугель ИМБИЦИЛ! Можно только посочувствовать мамочкам и деткам. Ранее этот бокс реально поапдал детям, всё что было внутри никак не используешь взрослому... особенно это касалось неблагоприятных семей или малоимущих. Теперь деньги пойдёт на нужды нечистоплотных родителей, детям привет от ШМУГЕЛЯ!
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29.07.2020 15:39 Ответить
Вали отсюда, побируха-самолайкер.
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29.07.2020 17:06 Ответить
Вместо пакета малыша роженицам будут выдавать карточку на 5 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 224
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29.07.2020 15:40 Ответить
Зеленые мыши они не только жрут...но и пьют...
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29.07.2020 15:57 Ответить
А ЭТИ 5-тысяч превратились в 1000 !!!!!!
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29.07.2020 16:42 Ответить
Що за пакунок малюка? Маю трьох дітей найменшому 4 роки, не чув і не бачив пакунку малюка, проживаємо в Києві.
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29.07.2020 16:51 Ответить
вместо пакета малыша будут выдавать личный бюллетень с президентских выборов 2019
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29.07.2020 16:57 Ответить
О! Ну хоть одна здравая мысль проскочила в правительстве. Неопытная школота, которая критикует абы покритиковать просто пока не в теме. Половина вещей из беби бокса так и не пригодилась т.к. родители заранее сами готовятся и покупают большинство вещей. И то, что деньги можно потратить только на ребенка, а не скажем, на бухло, тоже правильно. Это действительно полезная для людей инициатива, главное чтоб реализовано было не через жопу.
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29.07.2020 17:27 Ответить
Вокруг меня, большинство. живут мамы, пропьют за месяц, а может и не хватит. За цыганву молчу.
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29.07.2020 19:27 Ответить
Той Лазебной нужно по жопе палкой сильно дать, может тогда у неё мозг включится. Варвары разрушили хорошее начинание, а эта дурочка вздор какой-то несёт.
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30.07.2020 12:19 Ответить
 
 