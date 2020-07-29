УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10429 відвідувачів онлайн
Новини
1 829 4

Поліція шукає вибухівку в харківському ТРЦ

Поліція шукає вибухівку в харківському ТРЦ

Поліція перевіряє інформацію про замінування торгово-розважального центру в Харкові.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"О 17:35 в Московський відділ поліції зателефонував невідомий з інформацією про закладення вибухівки в торгово-розважальному центрі по проспекту Тракторобудівників. За адресою виїхала слідчо-оперативна група районної поліції і фахівці вибухотехнічного управління. Наразі проводиться огляд приміщень і прилеглої території", - сказано в повідомленні.

За інформацією користувачів соцмереж, йдеться про ТРЦ "Україна". Зараз там евакуюють відвідувачів.

Читайте також: Станція метро "Вокзальна" в Києві закрита на вхід і вихід після дзвінка про замінування

Автор: 

мінування (1218) Нацполіція (15272) Харків (5689) ТРЦ (300)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такой зачуханный ТРЦ...
показати весь коментар
29.07.2020 19:19 Відповісти
не растеть, видать, рейтинг...
показати весь коментар
29.07.2020 19:26 Відповісти
Без дозвола Гепы в Харькове ничего не делается !
показати весь коментар
29.07.2020 19:29 Відповісти
Зашевелилась прокацапленная мразь
показати весь коментар
29.07.2020 21:23 Відповісти
 
 