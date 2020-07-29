Поліція шукає вибухівку в харківському ТРЦ

Поліція перевіряє інформацію про замінування торгово-розважального центру в Харкові.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"О 17:35 в Московський відділ поліції зателефонував невідомий з інформацією про закладення вибухівки в торгово-розважальному центрі по проспекту Тракторобудівників. За адресою виїхала слідчо-оперативна група районної поліції і фахівці вибухотехнічного управління. Наразі проводиться огляд приміщень і прилеглої території", - сказано в повідомленні.

За інформацією користувачів соцмереж, йдеться про ТРЦ "Україна". Зараз там евакуюють відвідувачів.

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