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Полиция ищет взрывчатку в харьковском ТРЦ

Полиция ищет взрывчатку в харьковском ТРЦ

Полиция проверяет информацию о минировании торгово-развлекательного центра в Харькове.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В 17:35 в Московский отдел полиции позвонил неизвестный с информацией о закладке взрывчатки в торгово-развлекательном центре по проспекту Тракторостроителей По адресу выехала следственно-оперативная группа районной полиции и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - сказано в сообщении.

По информации пользователей соцсетей, речь идет о ТРЦ "Украина". Сейчас там эвакуируют посетителей.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция Киева за день проверила 4 сообщения о подозрительных пакетах и одно - о минировании автомобиля

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минирование (1446) Нацполиция (16559) Харьков (7570) трц (58)


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Такой зачуханный ТРЦ...
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29.07.2020 19:19 Ответить
не растеть, видать, рейтинг...
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29.07.2020 19:26 Ответить
Без дозвола Гепы в Харькове ничего не делается !
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29.07.2020 19:29 Ответить
Зашевелилась прокацапленная мразь
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29.07.2020 21:23 Ответить
 
 