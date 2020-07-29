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Новини Коронавірус і карантин
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Боснійський міністр помер від коронавірусу

Боснійський міністр помер від коронавірусу

Міністр у справах ветеранів Боснії Салко Букваревич помер 29 липня від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

53-річний чиновник помер в одній із лікарень Сараєво, куди його госпіталізували минулого тижня. 27 липня його підключили до системи підтримки дихання. Букваревич працював в уряді з 2015 року.

У балканській країні з населенням 3,5 мільйона осіб зареєстровано близько 10 700 випадків інфікування коронавірусом, 297 осіб померло.

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Боснія (70) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Карантин вводили в Боснии?
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29.07.2020 23:02 Відповісти
Гетьманович - это тебе хороший пример.
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29.07.2020 23:02 Відповісти
Подключение к системе дыхания - это казнь с вероятностью 88%.
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30.07.2020 01:03 Відповісти
Якщо ти про ШВЛ, то непідключення - смерть 100%
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30.07.2020 03:48 Відповісти
Чепуха. Это слабенький вирусок; обычная простуда.
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30.07.2020 05:36 Відповісти
Kaкие мощные разборки идут, однако.
Вот ты какая, мировая война в ядерный век.
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30.07.2020 01:02 Відповісти
"Министр по делам ветеранов Боснии Салко Букваревич"
Источник: https://censor.net/n3210905"

Боснийским ветеранам приготовится?
А то что же хорват то с собой в суде покончил, за то, что свою землю защищал.
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30.07.2020 06:53 Відповісти
 
 