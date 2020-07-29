Боснійський міністр помер від коронавірусу

Міністр у справах ветеранів Боснії Салко Букваревич помер 29 липня від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

53-річний чиновник помер в одній із лікарень Сараєво, куди його госпіталізували минулого тижня. 27 липня його підключили до системи підтримки дихання. Букваревич працював в уряді з 2015 року.

У балканській країні з населенням 3,5 мільйона осіб зареєстровано близько 10 700 випадків інфікування коронавірусом, 297 осіб померло.

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