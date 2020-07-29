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Боснійський міністр помер від коронавірусу
Міністр у справах ветеранів Боснії Салко Букваревич помер 29 липня від COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
53-річний чиновник помер в одній із лікарень Сараєво, куди його госпіталізували минулого тижня. 27 липня його підключили до системи підтримки дихання. Букваревич працював в уряді з 2015 року.
У балканській країні з населенням 3,5 мільйона осіб зареєстровано близько 10 700 випадків інфікування коронавірусом, 297 осіб померло.
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Вот ты какая, мировая война в ядерный век.
Источник: https://censor.net/n3210905"
Боснийским ветеранам приготовится?
А то что же хорват то с собой в суде покончил, за то, что свою землю защищал.