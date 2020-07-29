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Новости Коронавирус и карантин
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Боснийский министр скончался от коронавируса

Боснийский министр скончался от коронавируса

Министр по делам ветеранов Боснии Салко Букваревич скончался 29 июля от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

53-летний чиновник умер в одной из больниц Сараево, куда его госпитализировали на прошлой неделе. 27 июля его подключили к системе поддержания дыхания. Букваревич работал в правительстве с 2015 года.

В балканской стране с населением 3,5 миллиона человек зарегистрировано около 10 700 случаев инфицирования коронавирусом, 297 человек скончались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Боснии антикоронавирусные ограничения признали неконституционными: нарушают права человека

Автор: 

Босния (80) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Карантин вводили в Боснии?
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29.07.2020 23:02 Ответить
Гетьманович - это тебе хороший пример.
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29.07.2020 23:02 Ответить
Подключение к системе дыхания - это казнь с вероятностью 88%.
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30.07.2020 01:03 Ответить
Якщо ти про ШВЛ, то непідключення - смерть 100%
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30.07.2020 03:48 Ответить
Чепуха. Это слабенький вирусок; обычная простуда.
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30.07.2020 05:36 Ответить
Kaкие мощные разборки идут, однако.
Вот ты какая, мировая война в ядерный век.
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30.07.2020 01:02 Ответить
"Министр по делам ветеранов Боснии Салко Букваревич"
Источник: https://censor.net/n3210905"

Боснийским ветеранам приготовится?
А то что же хорват то с собой в суде покончил, за то, что свою землю защищал.
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30.07.2020 06:53 Ответить
 
 