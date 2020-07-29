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Боснийский министр скончался от коронавируса
Министр по делам ветеранов Боснии Салко Букваревич скончался 29 июля от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
53-летний чиновник умер в одной из больниц Сараево, куда его госпитализировали на прошлой неделе. 27 июля его подключили к системе поддержания дыхания. Букваревич работал в правительстве с 2015 года.
В балканской стране с населением 3,5 миллиона человек зарегистрировано около 10 700 случаев инфицирования коронавирусом, 297 человек скончались.
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Вот ты какая, мировая война в ядерный век.
Источник: https://censor.net/n3210905"
Боснийским ветеранам приготовится?
А то что же хорват то с собой в суде покончил, за то, что свою землю защищал.