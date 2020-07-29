Боснийский министр скончался от коронавируса

Министр по делам ветеранов Боснии Салко Букваревич скончался 29 июля от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

53-летний чиновник умер в одной из больниц Сараево, куда его госпитализировали на прошлой неделе. 27 июля его подключили к системе поддержания дыхания. Букваревич работал в правительстве с 2015 года.



В балканской стране с населением 3,5 миллиона человек зарегистрировано около 10 700 случаев инфицирования коронавирусом, 297 человек скончались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Боснии антикоронавирусные ограничения признали неконституционными: нарушают права человека