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Новини Війна в Сирії Агресія Росії проти України
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Загибель 300 росіян у Сирії - попередження для Москви, - Помпео

Загибель 300 росіян у Сирії - попередження для Москви, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив у четвер, що загибель трьохсот громадян Росії в Сирії стала "попередженням" Москві про те, що загроза безпеці США може спричинити за собою наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Помпео сказав, виступаючи на слуханнях у Сенаті.

Держсекретар зазнав різкої критики з боку деяких сенаторів у зв'язку із зізнанням президента Дональда Трампа про те, що він не висував Путіну звинувачення в тому, що Москва, за деякими відомостями, платила винагороду талібам за ліквідацію американських військовослужбовців в Афганістані.

"Я не думаю, що у будь-якого російського лідера, включно з Володимиром Путіним, є якісь сумніви щодо очікуваної відповіді з боку США на вбивство американців", - сказав Помпео, виступаючи на засіданні Комітету і закордонних справах.

"Я можу вас запевнити, що ті 300 росіян, які були в Сирії і вчиняли дії, що загрожували Америці, і яких більше немає з нами на цій планеті, теж це зрозуміли", - сказав Помпео.

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Як зазначає видання, держсекретар не уточнив, який інцидент він мав на увазі. Однак, за даними ЗМІ, більшість людей Росії - імовірно, співробітників приватної військової компанії, - загинули внаслідок американського авіаудару в лютому 2018 року поряд із сирійським містом Хашам.

Росія втрутилася у війну в Сирії в 2015 році, щоб підтримати президента Башара Асада.

Автор: 

Сирія (1869) США (23404) Помпео Майк (338) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+50
300 засранцев
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31.07.2020 09:48 Відповісти
+47
300 кредитов погашено!!! Сбербанк России - мечты сбываются!))
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31.07.2020 09:53 Відповісти
+30
***** пофигу...бабы дураков еще нарожают...
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31.07.2020 09:49 Відповісти
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300 засранцев
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31.07.2020 09:48 Відповісти
300 кредитов погашено!!! Сбербанк России - мечты сбываются!))
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31.07.2020 09:53 Відповісти
32 беларусских "охранника", благодаря бацькиной разведке, избежали участи тех 300..
надолго ли?
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31.07.2020 09:54 Відповісти
***** пофигу...бабы дураков еще нарожают...
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31.07.2020 09:49 Відповісти
Так, кацапсячі свиноматки плодовиті...
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31.07.2020 10:18 Відповісти
Загибель 300 росіян у Сирії - попередження для Москви, - Помпео - Цензор.НЕТ 1687
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31.07.2020 10:22 Відповісти
Та що для путлєра ці 300 манкуртів матушка расєєя щє наплодить
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31.07.2020 09:50 Відповісти
Тонкий намек на толстые обстоятельства.
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31.07.2020 09:50 Відповісти
Это вам не импотентные смешные ,санкци ( заморозка несуществующих щетов в банке и запрет на въезд)
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31.07.2020 10:00 Відповісти
заморозкой с запретом и кадыров может ответить
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31.07.2020 10:26 Відповісти
Вообще то плохи дела у Трампа. Всё трудней и трудней скрывать зависимость Трампа от Путина.Неясно где точно,но Путин держит Трампа за я..ца.
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31.07.2020 10:09 Відповісти
Точніше, ***** нависає над яйцями
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31.07.2020 10:20 Відповісти
Я вас папірєджіваю. Кіля Азіров.
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31.07.2020 09:55 Відповісти
Перевожу. -Сиди на пеньке ровно и не дёргайся.
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31.07.2020 09:57 Відповісти
Дохнуть за неизвестно что и чего, это святая обязанность Мавзолейного быдла...
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31.07.2020 10:00 Відповісти
Було зрадів, що ще 300 кацапів зашкварилися, а це про події дворічної давнини. Щось Помпео сьогодні забагато.
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31.07.2020 10:01 Відповісти
Со странами как с людьми. Чем больше слов - тем меньше дел.
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31.07.2020 10:05 Відповісти
Мы валежник соберем
И смело в бой пойдем
А птом трупы соберем
И повесим дохляку тотем
Типа Путлер Ихтамнет...
Забирай мать скелет...
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31.07.2020 10:05 Відповісти
и которых больше нет с нами на этой планете, тоже это поняли

Как сказано! И сделано,..... в отличии от 43 летнего янелоха.
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31.07.2020 10:11 Відповісти
Идиотизм на грани фантастики....
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31.07.2020 10:16 Відповісти
це скрєпи ))
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31.07.2020 10:17 Відповісти
Да все нормально, каждый руцкий мечтает о таком "пончике" не зависимо от пола. Не даром они любят игру "сядь на бутылку".
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31.07.2020 10:21 Відповісти
Батька всея белорусов арестовал Ихтамнетов Путлера типа крутой дед,на самом деле это спектакль для видосика...,истинные цели Путлера в Белорашке проявятся немного позже...
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31.07.2020 10:15 Відповісти
потлер с патлером тебе не вприкол писать?
только кретин сравнит чмо с солдатом, в спам, лечись.
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31.07.2020 10:17 Відповісти
На РАБссии есть быдло-убийцы служащие КГБшному ублюдку,нашел блин сальдатов... крыса Путлерская...вали нах...
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31.07.2020 10:20 Відповісти
неадекват, Гитлер служил добровольцем, а плешивая крыса - стучала и мочила штаны.
и ты их срав.ниваешь? недурно тут тя за дурачка считают, я бы сказал что дурачки не додумались бы до такого. давай я тебя сравню с ..... даже и не знаю какого микроба подобрать чтобы была такая же разница......
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31.07.2020 10:32 Відповісти
прошу вас уничтожить 300 000 кацапов, возможно тогда это даст какой-то эффект, а такие мелочи-потери как 300 заср*нцев ху*ло не волнует
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31.07.2020 10:18 Відповісти
300 это ничто для кремля. Там людей считают дивизиями.
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31.07.2020 10:27 Відповісти
Зашел к блогерам РАБссии которые занимаются поиском погибших в боях под Ржевом....Это тихий ужас...сотни трупов лежат под открытым небом ДО СИХ ПОР...,на вопрос местный житель старик говорит что их там 2 миллиона легло...спасибо маршалу Жюкову...
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31.07.2020 10:28 Відповісти
"Я могу вас заверить, что те 300 россиян, которые были в Сирии и предпринимали действия, угрожавшие Америке, и которых больше нет с нами на этой планете, тоже это поняли", - сказал Помпео.

Забавно Пампео обильно кончил Х#йлу на нос..))
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31.07.2020 10:35 Відповісти
Здається ця місцевість називається https://novayagazeta.ru/articles/2018/02/20/75571-razgrom Дейр-ез-Зор
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31.07.2020 10:48 Відповісти
Nado ecio raz povtorit i razbyt ruskix Siriji ili LIbiji.Na skolko pomniu tam za 5 minut razbombili ruskix, te ne odnogo vsytrela nesmogli zdelat
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31.07.2020 10:54 Відповісти
Nado razbit evreev bolshevikov v kremle.
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31.07.2020 15:29 Відповісти
Эти 300 солдат могли быть из стран СНГ. Еще вспоминаем участие 366полка Российской армии в геноциде в Азербайджанских Ходжалах(Карабах).Состоял исключительно из арабохайских(эр мэн?-ворованное слово) командиров, а солдат набрали ИЗ РУССКИХ -НА УБОЙ( это кстати еще раз говорит о Тайной Канцеллярии Кремля).Много солдат сдались и ПОТОМ В МОСКВЕ на пресконференции,устроенной президентом Муталибовым .об этом говорили.КРЕМЛЮ НАПЛЕВАТЬ НА РУССКИХ ВСЕГДА БЫЛО,КАК И НА ДРУГИХ.
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31.07.2020 11:04 Відповісти
хорошо, но мало
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31.07.2020 11:17 Відповісти
300 использованных уродов для московии - это не трагедия.
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31.07.2020 11:22 Відповісти
В русском понимании этого вопроса " бабы еще нарожают" и это "защита родины на дальних подступах".. поэтому 300 не то число что бы их "предупредить". Хотя конечно щелчок по носу в зачет. Но в тоже время,важен ведь и итоговый результат. Пукин и его протеже Ассад стали в итоге контролировать 80% территории Сирии если не больше, а на начало операции под контролем была полоска земли на побережье и Дамаск. Вот и вся арифметика. А войны без жертв не бывает, просто тут так сложилось что это произошло одномоментно и поэтому наглядно. Успехов войскам антипутинской коалиции на полях Сирии, Ливии, Судана, ЦАР, Грузии, Украины, Молдовы, Карабаха.
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31.07.2020 11:39 Відповісти
Загибель 300 росіян у Сирії - попередження для Москви, - Помпео - Цензор.НЕТ 3378
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31.07.2020 12:30 Відповісти
Эх, долбануть бы по москве и ****** двумя головками мегатонн по 15. Ммммм... Лепота!
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31.07.2020 12:44 Відповісти
Загибель 300 росіян у Сирії - попередження для Москви, - Помпео - Цензор.НЕТ 1393
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31.07.2020 13:07 Відповісти
Жаль, что это только одноразовая акция !! Давай Трапм , Давай Помпео, давите этих россисских террористов везде по всему миру!!
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31.07.2020 13:13 Відповісти
нада бы повторить у моцкалей память короткая
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31.07.2020 13:14 Відповісти
Это он о "Послании к сирийским *беням"?
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31.07.2020 15:20 Відповісти
Схоже, Майклові Помпео ніхто не пояснив, що москалі і не думають рахувати одвухсочених іхтамнєтів, бо бабинаражают.
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31.07.2020 15:25 Відповісти
Нарожати мало - їх треба ще довго відгодовувати і тренувати як службових собак.
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31.07.2020 15:32 Відповісти
Коли йдеться про одічалих, вони частенько не заморочуються відгодовуванням і, особливо, тренуванням гарматного м'яса.
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31.07.2020 15:46 Відповісти
 
 