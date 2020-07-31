Загибель 300 росіян у Сирії - попередження для Москви, - Помпео
Держсекретар США Майк Помпео заявив у четвер, що загибель трьохсот громадян Росії в Сирії стала "попередженням" Москві про те, що загроза безпеці США може спричинити за собою наслідки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Помпео сказав, виступаючи на слуханнях у Сенаті.
Держсекретар зазнав різкої критики з боку деяких сенаторів у зв'язку із зізнанням президента Дональда Трампа про те, що він не висував Путіну звинувачення в тому, що Москва, за деякими відомостями, платила винагороду талібам за ліквідацію американських військовослужбовців в Афганістані.
"Я не думаю, що у будь-якого російського лідера, включно з Володимиром Путіним, є якісь сумніви щодо очікуваної відповіді з боку США на вбивство американців", - сказав Помпео, виступаючи на засіданні Комітету і закордонних справах.
"Я можу вас запевнити, що ті 300 росіян, які були в Сирії і вчиняли дії, що загрожували Америці, і яких більше немає з нами на цій планеті, теж це зрозуміли", - сказав Помпео.
Як зазначає видання, держсекретар не уточнив, який інцидент він мав на увазі. Однак, за даними ЗМІ, більшість людей Росії - імовірно, співробітників приватної військової компанії, - загинули внаслідок американського авіаудару в лютому 2018 року поряд із сирійським містом Хашам.
Росія втрутилася у війну в Сирії в 2015 році, щоб підтримати президента Башара Асада.
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И смело в бой пойдем
А птом трупы соберем
И повесим дохляку тотем
Типа Путлер Ихтамнет...
Забирай мать скелет...
Как сказано! И сделано,..... в отличии от 43 летнего янелоха.
только кретин сравнит чмо с солдатом, в спам, лечись.
и ты их срав.ниваешь? недурно тут тя за дурачка считают, я бы сказал что дурачки не додумались бы до такого. давай я тебя сравню с ..... даже и не знаю какого микроба подобрать чтобы была такая же разница......
Забавно Пампео обильно кончил Х#йлу на нос..))