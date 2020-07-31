Карантин триватиме весь 2021 рік, - інфекціоніст Курпіта

Адаптивний карантин діятиме в Україні весь 2021 рік. Найскладніша ситуація з COVID-19 буде в жовтні 2020-го.

Так вважає лікар-інфекціоніст, колишній глава Центру громадського здоров'я України Володимир Курпіта. Про це він заявив в ефірі Obozrevatel TV, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо тривалості карантину. Поки найоптимістичніші прогнози епідеміологів такі - мабуть, варто розраховувати на весь 2021 рік, оскільки за цей час значна кількість населення не перехворіє і не буде вакцини в великому доступі. Тому готуємося до адаптивного карантину, який зараз запроваджує уряд упродовж тривалого часу", - сказав Курпіта.

Таким чином, чекати завершення карантину варто не раніше ніж через півтора року, вважає інфекціоніст.

"Найбільш критичну ситуацію можна очікувати десь у другій-третій тиждень жовтня, коли в Україні традиційно розпочинається сезон гострих респіраторних захворювань", - додав Курпіта.

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