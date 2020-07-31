Карантин триватиме весь 2021 рік, - інфекціоніст Курпіта
Адаптивний карантин діятиме в Україні весь 2021 рік. Найскладніша ситуація з COVID-19 буде в жовтні 2020-го.
Так вважає лікар-інфекціоніст, колишній глава Центру громадського здоров'я України Володимир Курпіта. Про це він заявив в ефірі Obozrevatel TV, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо тривалості карантину. Поки найоптимістичніші прогнози епідеміологів такі - мабуть, варто розраховувати на весь 2021 рік, оскільки за цей час значна кількість населення не перехворіє і не буде вакцини в великому доступі. Тому готуємося до адаптивного карантину, який зараз запроваджує уряд упродовж тривалого часу", - сказав Курпіта.
Таким чином, чекати завершення карантину варто не раніше ніж через півтора року, вважає інфекціоніст.
"Найбільш критичну ситуацію можна очікувати десь у другій-третій тиждень жовтня, коли в Україні традиційно розпочинається сезон гострих респіраторних захворювань", - додав Курпіта.
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Напоминаю, что само слово "карантин" означает "40 дней".
Именно столько в средние века, в Италии, ставили на карантин суда, приходившие в итальянские порты из стран, зараженных чумой и оспой.
То, что карантин у вас, зайчики, будет длиться всеь 2020, и весь 2021 год, означет, что вы, зайчики, профнепригодны и гнать вас, зайчиков, надо взашей на вольные хлеба.
Причем гнать вас надо тумаками.
єдиний аргумент - фальшива статистика на базі фальшивих тестів
або наводь конкретне посилання, або зливайся
Карантин ужесточить требует ЕС!
...
приходьте завтра з родиною та друзями або чекайте, поки знову закриють на "другу хвилю", заберуть засоби для життя, цього разу назавжди
Співпадіння? Не думаю! (с)
У нас что, грипп и прочие ОРВИ - это традиция?
За сколько купил диплом, Курпита?Источник: https://censor.net/n3211280