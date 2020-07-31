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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин триватиме весь 2021 рік, - інфекціоніст Курпіта

Карантин триватиме весь 2021 рік, - інфекціоніст Курпіта

Адаптивний карантин діятиме в Україні весь 2021 рік. Найскладніша ситуація з COVID-19 буде в жовтні 2020-го.

Так вважає лікар-інфекціоніст, колишній глава Центру громадського здоров'я України Володимир Курпіта. Про це він заявив в ефірі Obozrevatel TV, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо тривалості карантину. Поки найоптимістичніші прогнози епідеміологів такі - мабуть, варто розраховувати на весь 2021 рік, оскільки за цей час значна кількість населення не перехворіє і не буде вакцини в великому доступі. Тому готуємося до адаптивного карантину, який зараз запроваджує уряд упродовж тривалого часу", - сказав Курпіта.

Таким чином, чекати завершення карантину варто не раніше ніж через півтора року, вважає інфекціоніст.

"Найбільш критичну ситуацію можна очікувати десь у другій-третій тиждень жовтня, коли в Україні традиційно розпочинається сезон гострих респіраторних захворювань", - додав Курпіта.

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Автор: 

карантин (18172) Курпіта Володимир (18) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Можна не заморачиваться давайте на всю каденцию Зе
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31.07.2020 16:35 Відповісти
+12
"По длительности карантина"

Напоминаю, что само слово "карантин" означает "40 дней".
Именно столько в средние века, в Италии, ставили на карантин суда, приходившие в итальянские порты из стран, зараженных чумой и оспой.

То, что карантин у вас, зайчики, будет длиться всеь 2020, и весь 2021 год, означет, что вы, зайчики, профнепригодны и гнать вас, зайчиков, надо взашей на вольные хлеба.
Причем гнать вас надо тумаками.
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31.07.2020 16:36 Відповісти
+8
О Господи! У нас на глазах создается новый культ - Орден Адептов Карантина. Нечто вроде Инквизиции, скоро еретиков начнут отлавливать.
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31.07.2020 16:38 Відповісти
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Можна не заморачиваться давайте на всю каденцию Зе
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31.07.2020 16:35 Відповісти
"По длительности карантина"

Напоминаю, что само слово "карантин" означает "40 дней".
Именно столько в средние века, в Италии, ставили на карантин суда, приходившие в итальянские порты из стран, зараженных чумой и оспой.

То, что карантин у вас, зайчики, будет длиться всеь 2020, и весь 2021 год, означет, что вы, зайчики, профнепригодны и гнать вас, зайчиков, надо взашей на вольные хлеба.
Причем гнать вас надо тумаками.
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31.07.2020 16:36 Відповісти
парадокс: карантин є, а існування сарс-ков-2 жодним вченим досі не доведено
єдиний аргумент - фальшива статистика на базі фальшивих тестів
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31.07.2020 16:36 Відповісти
Карантин продлится весь 2021 год, - инфекционист Курпита - Цензор.НЕТ 1441
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31.07.2020 16:39 Відповісти
може, хоч ти наведеш посилання на дослідження, в якому сарс-ков-2 ізольовано і виділено в чистому вигляді? а то до тебе кілька вже тисяч таких же "розумників" обісралося
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31.07.2020 16:42 Відповісти
...гугл тебе в помощь, несчастье
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31.07.2020 16:45 Відповісти
твої мізки по гуглу розкидало (якщо вони були), а такого дослідження там так і немає
або наводь конкретне посилання, або зливайся
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31.07.2020 16:46 Відповісти
...запомни на всю оставшуюся жизнь, дефективное...
Карантин триватиме весь 2021 рік, - інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 2264
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31.07.2020 16:49 Відповісти
бидлота, з яких пір існування якогось вірусу є аксіомою?
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31.07.2020 18:40 Відповісти
...семидесятитрехпроцентное, ты даже не поняло, о чем я пост написал... В каких ипенях ты родилось?
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31.07.2020 18:45 Відповісти
в тій нісенітниці, що ти постиш, тільки ти сам і здатний колупатися та розбиратися
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31.07.2020 18:48 Відповісти
...эй, зелепузое, тебе ж вопрос ясно задали - в каких ипенях ты родилось так, что об бетон ударилось тем местом, которым все нормальные люди думают?
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31.07.2020 19:17 Відповісти
напиши ще щось, помісь поносу і клоуна
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31.07.2020 19:53 Відповісти
...толку-то тебе что-то писать, шимпанЗЕ, буквы ты, вроде, знаешь, а вот в слова и предложения они у тебя не складываются, а про их смысл я вообще молчу... Отдыхай, глупое...
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31.07.2020 20:28 Відповісти
Несправедливость. Томос выклянчил Петя, а такой ништяк, как вирус бог послал Зеле. И Зеля со своими пацанами с этой темы не слезут.
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31.07.2020 16:37 Відповісти
А что томос - это что-то хорошее? По нормальному весь этот бред средневековый пора запретить. А попов заставить работать в народном хозяйстве.
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31.07.2020 16:51 Відповісти
принаймні хай платять податки..
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31.07.2020 16:59 Відповісти
Так, це добре, бо все одно багато людей ходить до церкви (бізнесмени також). Краще буде вона наша, ніж кацапська.
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31.07.2020 17:06 Відповісти
Не слезут... в Украине не умирало ежедневно по тысячи от ковид?
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31.07.2020 16:54 Відповісти
Не умирало. А это ж зелина заслуга..
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31.07.2020 16:57 Відповісти
А разве не Бога? Постыдитесь кощунствовать.
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31.07.2020 17:12 Відповісти
Так, это он нас спас? А вирус кто подогнал? Тоже он?
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31.07.2020 17:17 Відповісти
О Господи! У нас на глазах создается новый культ - Орден Адептов Карантина. Нечто вроде Инквизиции, скоро еретиков начнут отлавливать.
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31.07.2020 16:38 Відповісти
Карантин триватиме весь 2021 рік, - інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 6110
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31.07.2020 17:08 Відповісти
Постой!
Карантин ужесточить требует ЕС!
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31.07.2020 16:49 Відповісти
...73% обречены жить уставшими - то они "от войны" устали, теперь будут уставать от карантина...
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31.07.2020 16:41 Відповісти
Карантин триватиме весь 2021 рік, - інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 9680

...
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31.07.2020 16:41 Відповісти
1 серпня о 12:00 на Софійській площі в Києві відбудеться акція протесту проти незаконного та антиконституційного карантину
приходьте завтра з родиною та друзями або чекайте, поки знову закриють на "другу хвилю", заберуть засоби для життя, цього разу назавжди
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31.07.2020 16:44 Відповісти
Как то станно выглядит Владимир Курпита на фотке.
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31.07.2020 16:46 Відповісти
Зеленский еще и бедовый, пускай это особенно учитывают его избиратели, надеюсь бывшие, когда будут осенью идти к избирательным урнам. Ни одного голоса Бедовому!
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31.07.2020 16:46 Відповісти
то він пророк, чи вже є певні вказівки..?
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31.07.2020 16:51 Відповісти
ВОЗ утверждает, 2 - 3 года...
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31.07.2020 16:55 Відповісти
зрозуміло..
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31.07.2020 16:58 Відповісти
Звісно, що в жовтні! І звісно, що у другій декаді... Адже вибори до органів місцевої влади саме в другій декаді жовтня - 25.10.20
Співпадіння? Не думаю! (с)
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31.07.2020 16:52 Відповісти
Курпіта Володимир Іванович, закінчив воєнфак у Нижньому Новгороді (параша), отримав спеціальність "гастроентеролог". До 2005 року працював у Головному віськовому шпиталі, захистив дисертацію "Епідеміологічні особливості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82_B гепатиту B серед персоналу військового лікувального закладу та ефективність вакцинопрофілактики". Його відправили від військових до представництва ВОЗ. Після цього він себе зарахував до знавців вірусів планетного масштабу. Не слухайте висери цього телепня.
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31.07.2020 16:59 Відповісти
Возможно даже до конца каденции бедоносца, если ранее не будет форс-мажора.
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31.07.2020 17:30 Відповісти
"...когда в Украине традиционно начинается сезон острых респираторных заболеваний..." --
У нас что, грипп и прочие ОРВИ - это традиция?
За сколько купил диплом, Курпита?Источник: https://censor.net/n3211280
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31.07.2020 17:31 Відповісти
Оденьте этому инфекционисту маску которая не снимается может передумает
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31.07.2020 17:40 Відповісти
Вот в Франции в магазин в маске и все .жизнь идет своим чередом ....
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31.07.2020 17:50 Відповісти
Дебилы разрушают всю экономику карантином. Потом купят по дешевке землю и разорившийся бизнес.
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31.07.2020 17:58 Відповісти
Темному люду некогда самообразованием заниматься, телик кушают. Янык походу был не так плох, а тут на тебе, у власти клоун, на дворе высокосный, еще и распиарили воздух до усрачки, как удачно сошлись звезды. Теперь зе будет без особых напрягов на одном лишь основании, везде и всюду рулить без ограничений) И все это благодаря нашим барашкам)
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31.07.2020 18:44 Відповісти
Это уже не карантин, это уже геноцид.
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01.08.2020 07:44 Відповісти
 
 