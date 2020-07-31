Карантин продлится весь 2021 год, - инфекционист Курпита

Адаптивный карантин будет действовать в Украине весь 2021 год. Самая сложная ситуация с COVID-19 будет в октябре 2020-го.

Так считает врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита. Об этом он заявил в эфире Obozrevatel TV, информирует Цензор.НЕТ.

"По длительности карантина. Пока самые оптимистичные прогнозы эпидемиологов таковы – пожалуй, стоит рассчитывать на весь 2021 год, поскольку за это время значительное количество населения не переболеет и не будет вакцины в большом доступе. Поэтому готовимся к адаптивному карантину, который сейчас вводится правительством в течение длительного времени", - сказал Курпита.

Таким образом, ждать завершения карантина стоит не ранее чем через полтора года, считает инфекционист.

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"Наиболее критическую ситуацию можно ожидать где-то во второй-третьей неделе октября, когда в Украине традиционно начинается сезон острых респираторных заболеваний", - добавил Курпита.