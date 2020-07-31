Карантин продлится весь 2021 год, - инфекционист Курпита
Адаптивный карантин будет действовать в Украине весь 2021 год. Самая сложная ситуация с COVID-19 будет в октябре 2020-го.
Так считает врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита. Об этом он заявил в эфире Obozrevatel TV, информирует Цензор.НЕТ.
"По длительности карантина. Пока самые оптимистичные прогнозы эпидемиологов таковы – пожалуй, стоит рассчитывать на весь 2021 год, поскольку за это время значительное количество населения не переболеет и не будет вакцины в большом доступе. Поэтому готовимся к адаптивному карантину, который сейчас вводится правительством в течение длительного времени", - сказал Курпита.
Таким образом, ждать завершения карантина стоит не ранее чем через полтора года, считает инфекционист.
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"Наиболее критическую ситуацию можно ожидать где-то во второй-третьей неделе октября, когда в Украине традиционно начинается сезон острых респираторных заболеваний", - добавил Курпита.
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Напоминаю, что само слово "карантин" означает "40 дней".
Именно столько в средние века, в Италии, ставили на карантин суда, приходившие в итальянские порты из стран, зараженных чумой и оспой.
То, что карантин у вас, зайчики, будет длиться всеь 2020, и весь 2021 год, означет, что вы, зайчики, профнепригодны и гнать вас, зайчиков, надо взашей на вольные хлеба.
Причем гнать вас надо тумаками.
єдиний аргумент - фальшива статистика на базі фальшивих тестів
або наводь конкретне посилання, або зливайся
Карантин ужесточить требует ЕС!
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приходьте завтра з родиною та друзями або чекайте, поки знову закриють на "другу хвилю", заберуть засоби для життя, цього разу назавжди
Співпадіння? Не думаю! (с)
У нас что, грипп и прочие ОРВИ - это традиция?
За сколько купил диплом, Курпита?Источник: https://censor.net/n3211280