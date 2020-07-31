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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин продлится весь 2021 год, - инфекционист Курпита

Карантин продлится весь 2021 год, - инфекционист Курпита

Адаптивный карантин будет действовать в Украине весь 2021 год. Самая сложная ситуация с COVID-19 будет в октябре 2020-го.

Так считает врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита. Об этом он заявил в эфире Obozrevatel TV, информирует Цензор.НЕТ.

"По длительности карантина. Пока самые оптимистичные прогнозы эпидемиологов таковы – пожалуй, стоит рассчитывать на весь 2021 год, поскольку за это время значительное количество населения не переболеет и не будет вакцины в большом доступе. Поэтому готовимся к адаптивному карантину, который сейчас вводится правительством в течение длительного времени", - сказал Курпита.

Таким образом, ждать завершения карантина стоит не ранее чем через полтора года, считает инфекционист.

Также на Цензор.НЕТ: С 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина: что запрещено. СПИСОК

"Наиболее критическую ситуацию можно ожидать где-то во второй-третьей неделе октября, когда в Украине традиционно начинается сезон острых респираторных заболеваний", - добавил Курпита.

Автор: 

карантин (16729) Курпита Владимир (17) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Можна не заморачиваться давайте на всю каденцию Зе
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31.07.2020 16:35 Ответить
+12
"По длительности карантина"

Напоминаю, что само слово "карантин" означает "40 дней".
Именно столько в средние века, в Италии, ставили на карантин суда, приходившие в итальянские порты из стран, зараженных чумой и оспой.

То, что карантин у вас, зайчики, будет длиться всеь 2020, и весь 2021 год, означет, что вы, зайчики, профнепригодны и гнать вас, зайчиков, надо взашей на вольные хлеба.
Причем гнать вас надо тумаками.
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31.07.2020 16:36 Ответить
+8
О Господи! У нас на глазах создается новый культ - Орден Адептов Карантина. Нечто вроде Инквизиции, скоро еретиков начнут отлавливать.
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31.07.2020 16:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Можна не заморачиваться давайте на всю каденцию Зе
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31.07.2020 16:35 Ответить
"По длительности карантина"

Напоминаю, что само слово "карантин" означает "40 дней".
Именно столько в средние века, в Италии, ставили на карантин суда, приходившие в итальянские порты из стран, зараженных чумой и оспой.

То, что карантин у вас, зайчики, будет длиться всеь 2020, и весь 2021 год, означет, что вы, зайчики, профнепригодны и гнать вас, зайчиков, надо взашей на вольные хлеба.
Причем гнать вас надо тумаками.
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31.07.2020 16:36 Ответить
парадокс: карантин є, а існування сарс-ков-2 жодним вченим досі не доведено
єдиний аргумент - фальшива статистика на базі фальшивих тестів
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31.07.2020 16:36 Ответить
Карантин продлится весь 2021 год, - инфекционист Курпита - Цензор.НЕТ 1441
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31.07.2020 16:39 Ответить
може, хоч ти наведеш посилання на дослідження, в якому сарс-ков-2 ізольовано і виділено в чистому вигляді? а то до тебе кілька вже тисяч таких же "розумників" обісралося
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31.07.2020 16:42 Ответить
...гугл тебе в помощь, несчастье
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31.07.2020 16:45 Ответить
твої мізки по гуглу розкидало (якщо вони були), а такого дослідження там так і немає
або наводь конкретне посилання, або зливайся
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31.07.2020 16:46 Ответить
...запомни на всю оставшуюся жизнь, дефективное...
Карантин триватиме весь 2021 рік, - інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 2264
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31.07.2020 16:49 Ответить
бидлота, з яких пір існування якогось вірусу є аксіомою?
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31.07.2020 18:40 Ответить
...семидесятитрехпроцентное, ты даже не поняло, о чем я пост написал... В каких ипенях ты родилось?
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31.07.2020 18:45 Ответить
в тій нісенітниці, що ти постиш, тільки ти сам і здатний колупатися та розбиратися
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31.07.2020 18:48 Ответить
...эй, зелепузое, тебе ж вопрос ясно задали - в каких ипенях ты родилось так, что об бетон ударилось тем местом, которым все нормальные люди думают?
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31.07.2020 19:17 Ответить
напиши ще щось, помісь поносу і клоуна
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31.07.2020 19:53 Ответить
...толку-то тебе что-то писать, шимпанЗЕ, буквы ты, вроде, знаешь, а вот в слова и предложения они у тебя не складываются, а про их смысл я вообще молчу... Отдыхай, глупое...
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31.07.2020 20:28 Ответить
Несправедливость. Томос выклянчил Петя, а такой ништяк, как вирус бог послал Зеле. И Зеля со своими пацанами с этой темы не слезут.
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31.07.2020 16:37 Ответить
А что томос - это что-то хорошее? По нормальному весь этот бред средневековый пора запретить. А попов заставить работать в народном хозяйстве.
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31.07.2020 16:51 Ответить
принаймні хай платять податки..
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31.07.2020 16:59 Ответить
Так, це добре, бо все одно багато людей ходить до церкви (бізнесмени також). Краще буде вона наша, ніж кацапська.
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31.07.2020 17:06 Ответить
Не слезут... в Украине не умирало ежедневно по тысячи от ковид?
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31.07.2020 16:54 Ответить
Не умирало. А это ж зелина заслуга..
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31.07.2020 16:57 Ответить
А разве не Бога? Постыдитесь кощунствовать.
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31.07.2020 17:12 Ответить
Так, это он нас спас? А вирус кто подогнал? Тоже он?
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31.07.2020 17:17 Ответить
О Господи! У нас на глазах создается новый культ - Орден Адептов Карантина. Нечто вроде Инквизиции, скоро еретиков начнут отлавливать.
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31.07.2020 16:38 Ответить
Карантин триватиме весь 2021 рік, - інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 6110
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31.07.2020 17:08 Ответить
Постой!
Карантин ужесточить требует ЕС!
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31.07.2020 16:49 Ответить
...73% обречены жить уставшими - то они "от войны" устали, теперь будут уставать от карантина...
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31.07.2020 16:41 Ответить
Карантин триватиме весь 2021 рік, - інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 9680

...
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31.07.2020 16:41 Ответить
1 серпня о 12:00 на Софійській площі в Києві відбудеться акція протесту проти незаконного та антиконституційного карантину
приходьте завтра з родиною та друзями або чекайте, поки знову закриють на "другу хвилю", заберуть засоби для життя, цього разу назавжди
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31.07.2020 16:44 Ответить
Как то станно выглядит Владимир Курпита на фотке.
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31.07.2020 16:46 Ответить
Зеленский еще и бедовый, пускай это особенно учитывают его избиратели, надеюсь бывшие, когда будут осенью идти к избирательным урнам. Ни одного голоса Бедовому!
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31.07.2020 16:46 Ответить
то він пророк, чи вже є певні вказівки..?
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31.07.2020 16:51 Ответить
ВОЗ утверждает, 2 - 3 года...
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31.07.2020 16:55 Ответить
зрозуміло..
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31.07.2020 16:58 Ответить
Звісно, що в жовтні! І звісно, що у другій декаді... Адже вибори до органів місцевої влади саме в другій декаді жовтня - 25.10.20
Співпадіння? Не думаю! (с)
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31.07.2020 16:52 Ответить
Курпіта Володимир Іванович, закінчив воєнфак у Нижньому Новгороді (параша), отримав спеціальність "гастроентеролог". До 2005 року працював у Головному віськовому шпиталі, захистив дисертацію "Епідеміологічні особливості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82_B гепатиту B серед персоналу військового лікувального закладу та ефективність вакцинопрофілактики". Його відправили від військових до представництва ВОЗ. Після цього він себе зарахував до знавців вірусів планетного масштабу. Не слухайте висери цього телепня.
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31.07.2020 16:59 Ответить
Возможно даже до конца каденции бедоносца, если ранее не будет форс-мажора.
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31.07.2020 17:30 Ответить
"...когда в Украине традиционно начинается сезон острых респираторных заболеваний..." --
У нас что, грипп и прочие ОРВИ - это традиция?
За сколько купил диплом, Курпита?Источник: https://censor.net/n3211280
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31.07.2020 17:31 Ответить
Оденьте этому инфекционисту маску которая не снимается может передумает
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31.07.2020 17:40 Ответить
Вот в Франции в магазин в маске и все .жизнь идет своим чередом ....
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31.07.2020 17:50 Ответить
Дебилы разрушают всю экономику карантином. Потом купят по дешевке землю и разорившийся бизнес.
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31.07.2020 17:58 Ответить
Темному люду некогда самообразованием заниматься, телик кушают. Янык походу был не так плох, а тут на тебе, у власти клоун, на дворе высокосный, еще и распиарили воздух до усрачки, как удачно сошлись звезды. Теперь зе будет без особых напрягов на одном лишь основании, везде и всюду рулить без ограничений) И все это благодаря нашим барашкам)
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31.07.2020 18:44 Ответить
Это уже не карантин, это уже геноцид.
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01.08.2020 07:44 Ответить
 
 