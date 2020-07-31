Завершено розслідування стосовно керівників Морської пошуково-рятувальної служби, - НАБУ

Досудове розслідування за підозрою директора казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" та його заступника у зловживанні владою та службовим становищем, завершено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що у 2017 році підозрювані з численними порушеннями законодавства закупили автівки Volkswagen у заздалегідь визначеного приватного підприємства на умовах оперативного лізингу. За договором, КП "МПРС" мало сплатити впродовж трьох років понад 16,3 млн грн за користування сімома автомобілями, ринкова вартість яких становила близько 9,7 млн грн, і після того повернути їх приватній компанії. Таким чином КП мало сплатити за оренду автомобілів більше, ніж могло коштувати придбання їх у власність.

Уже в перший рік користування КП "МПРС" сплатило за автівки 7,6 млн грн (фактично 78% від загальної вартості).

За результатами проведення активних слідчих дій із боку детективів Національного бюро влітку 2018 року за місцем проживання причетних фізичних і юридичних осіб приватне підприємство передало шість автівок у власність КП "МПРС".

Про встановлені факти Національне бюро поінформувало Антимонопольний комітет України, який провів власне розслідування і встановив факт змови учасників відкритих торгів, організованих КП "МПРС". В результаті, компанію-переможницю тендеру з постачання автівок АМКУ оштрафував на 204 тис. грн. І на таку ж суму – другого учасника торгів, який діяв із переможцем у змові.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснюють із лютого 2017 року. 25 червня 2020 року директору КП "МПРС" та його заступнику повідомлено про підозру.

31 липня 2020 року відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду. Дії обох посадовців кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.