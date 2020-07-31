Завершено расследование в отношении руководителей Морской поисково-спасательной службы, - НАБУ

Досудебное расследование по подозрению директора казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" и его заместителя в злоупотреблении властью и служебным положением, завершено.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что в 2017 году подозреваемые с многочисленными нарушениями законодательства закупили машины Volkswagen в заранее определенного частного предприятия на условиях оперативного лизинга. По договору, КП "МПРС" должно было уплатить в течение трех лет более 16,3 млн грн за пользование 7 автомобилями, рыночная стоимость которых составляла около 9,7 млн грн, и после этого вернуть их частной компании. Таким образом КП должно было уплатить за аренду автомобилей больше, чем могло стоить приобретения их в собственность.

Уже в первый год пользования КП "МПРС" оплатило за машины 7,6 млн грн (фактически 78% от общей стоимости).

По результатам проведения следственных действий со стороны детективов НАБУ летом 2018 по месту жительства причастных физических и юридических лиц частное предприятие передало 6 автомобилей в собственность КП "МПРС".

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Об установленных фактах НАБУ проинформировало Антимонопольный комитет Украины, который провел собственное расследование и установил факт сговора участников открытых торгов, организованных КП "МПРС". В результате, компании-победительницу тендера по поставке автомобилей АМКУ оштрафовал на 204 тыс. грн. И на такую ​​же сумму - второго участника торгов, который действовал с победителем в заговоре.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2017 года. 25 июня 2020 г. директору КП "МПРС" и его заместителю сообщено о подозрении.

31 июля 2020 г. открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционного суда. Действия обоих должностных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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