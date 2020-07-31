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Новини Коронавірус і карантин
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Поділ України на карантинні зони. КАРТА

Поділ України на карантинні зони. КАРТА

Стало відомо, які міста і райони в Україні належать до червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої карантинних зон.

Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про поділ території України на карантинні зони було прийнято 31 липня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Воно вступає в дію в понеділок, 3 серпня, і діятиме весь наступний тиждень.

У п'ятницю, 7 серпня, комісія на черговому засіданні перегляне цей поділ.

Обмеження, що діють у кожній карантинній зоні, оприлюднили вдень 31 липня, з ними можна ознайомитися тут.

Поділ України на карантинні зони 01

Червона зона:

- міста Луцьк і Тернопіль;

- Кіцманський район Чернівецької області.

Помаранчева зона:

- Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області;

- Луцький і Любашівський райони Волинської області;

- Тисменицький район Івано-Франківської області;

- Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області;

- Бучацький район Тернопільської області.

Жовта зона:

- Вінниця і Могилів-Подільський, Вінницька, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчицький райони Вінницької області;

- місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;

- міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський і Черняхівський райони Житомирської області;

- міста Берегове, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;

- місто Яремче, Богородчанський, Городенківський, Косівський і Наддвірнянскій райони Івано-Франківської області;

- Жовківський, Яворівський та Кам'яно-Бузький райони Львівської області;

- Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області, Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.

Які обмеження діють у кожній з карантинних зон, читайте тут.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+28
странно. в основном в зону строго режима попали западные области. а все остальные - на поселении просто. Хотя по прежнему большинство заболевших - в Киеве.
И особое положении полиции и НГУ тоже ввели в западных областях после луцкого клоуна...
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31.07.2020 18:38 Відповісти
+22
Боятся слуги западенцев
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31.07.2020 18:40 Відповісти
+11
А чому це Кієв не червона зона?!
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31.07.2020 18:38 Відповісти
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странно. в основном в зону строго режима попали западные области. а все остальные - на поселении просто. Хотя по прежнему большинство заболевших - в Киеве.
И особое положении полиции и НГУ тоже ввели в западных областях после луцкого клоуна...
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31.07.2020 18:38 Відповісти
Боятся слуги западенцев
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31.07.2020 18:40 Відповісти
Как только начнут соблюдать санитарные нормы, их боятся перестанут.
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31.07.2020 18:52 Відповісти
Як влада стане української, то захід і без санітарних норм стане зеленим.
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31.07.2020 19:09 Відповісти
В Миколаївській області в чотири рази менший рівень тестувань ніж в західних областях тому і хворих менше виявлено - бо ніхто не виявляв! І тому Миколаївська область в зеленій зоні а має бути в червоній, бо невідомо скільки там хворих! Те саме з Одеською областю де в деяких районах введені жорсткі карантинні обмеження, де були потужні спалахи коронавірусу - але на мапі Одеська область вся зелена! Мені здається що карантинні зони якісно поділені тільки на Західній Україні, бо там лікарі працюють по-справжньому і виявляють хворих і лікують і реально показують статистику. А в інших областях - бардак і з карантином і з тестуваннями і зі статистикою і там восени буде все червоно-чорне!
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31.07.2020 20:44 Відповісти
Не занесли, тому і попали. Одеська область, мають 1881 хворих, м.Київ - 5168, але "прошарили", тому зелені. Тернопільська - 1167 хворих, не прошарили, тому "веселка".
Закарпаття 2910 хворих, мабуть недонесли, тому жовті.
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31.07.2020 22:54 Відповісти
Там йде по відношенню до кількості населення і до заповненості лікарень
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01.08.2020 00:47 Відповісти
як куцо виглядає наша країна без Криму..(
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31.07.2020 18:38 Відповісти
А чому це Кієв не червона зона?!
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31.07.2020 18:38 Відповісти
Київ.
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31.07.2020 18:40 Відповісти
потому что на 100 тысяч население, а в не в абсолютных цифрах
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31.07.2020 19:15 Відповісти
Взагалі-то розповсюдження йде від абсолютних цифр і концентрації хворих на площині. В тій же Тернопільській області накрило декілька монастирів, вот відносно всього населення і кількість на 100 тис. висока. Але, навіть по твоєму, 5168/365 = 14 чоловік, Тернопільська 1167/107 = 11 чоловік - в столиці вище.
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31.07.2020 23:04 Відповісти
Федерализация Украины ...Ну понятно сразу Западные области отделить что б русскоязычные не боялись биндеровцев
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31.07.2020 18:38 Відповісти
а шо, старая карта с первым, вторым и третьим сортом поламалась?
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31.07.2020 18:39 Відповісти
Есть красная зона и есть зелёная . Вроде в мире так

Зачем придумывать велосипед из серо-буро-малиновых зон- загадка?
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31.07.2020 18:39 Відповісти
город Славянск Донецкой области - 360 больных на 100 тысяч человек - зелёная зона.

Это как понимать при средних 50 человек на 100 тысяч ?
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31.07.2020 18:59 Відповісти
Категории:
Медицина
Коронавирус
Не ослабляется накал пандемической истерии. Продолжается запугивание читателей заголовками "В Украине рекордное число заболевших COVID-19 за сутки", "Коронавирус в Одесском регионе: заболели 30 жителей области и 42 одессита", "Число подхвативших коронавирус сотрудников одесского водопровода увеличилось", "От коронавируса скончалась 83-летняя женщина".
Ужас, ужас, ужас! При прочтении текста оказывается, что "заболели" это не про то, что люди почувствовали недомогание, обратились к врачам и после обследования врачи поставили людям диагноз, нет. В алармистских короновирусных сообщениях речь идёт о количестве людей, подвергшихся тестированию неизвестно чем, называемым "тест на короновирус", и что якобы положительные результаты этих тестирований дали возможность т.н. "медикам" т.с. поставить диагноз COVID-19.
Стандартные фразы сообщений
"... случаев заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили в Украине за минувшие сутки";
"За сутки в Одессе выявили COVID-19 у ... человек";
"выявили ... случаев заражения коронавирусом";
"медицинские работники зарегистрировали на территории Одессы ... случая нового коронавирусного заболевания"

Такое заразное и опасное заболевание, которое сами больные в подавляющем большинстве не чувствуют настолько, что его надо специально принудительно лабораторно выявлять и регистрировать. Людям ставят диагноз т.н. бессимптомное заболевание COVID-19, при котором люди якобы всё равно заразны. Каким образом заразны (т.е. могут распространять вирус, передающийся как утверждается воздушно-капельным путём во время обострения заболевания) так называемые бессимптомные больные - до сих пор внятного объяснения не предоставлено. Зато по причине якобы высокой заразности бессимптомных больных можно закрыть какой-нибудь завод, например, так в Ильичевске закрыли "Водный мир".
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31.07.2020 19:42 Відповісти
Такое заразное и опасное заболевание, которое сами больные в подавляющем большинстве не чувствуют настолько, что его надо специально принудительно лабораторно выявлять и регистрировать


Ну гепатин, к примеру, в подавляющем большинстве люди не чувствуют настолько

или спид ...
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31.07.2020 19:48 Відповісти
А що через гепатит вводять карантини і вбивають робочі місця? І обмежують права і свободи людей?
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31.07.2020 19:55 Відповісти
гепатит і спід трохи інакше передаються, ніж повітряно-крапельні захворювання.
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31.07.2020 20:01 Відповісти
Бессимптомные больные ковид19 это вообще что-то из области непостижимого. Вроде бы известно, что вирусы размножаются в органах дыхания больного человека и выделяются с мокротой, т.е. симптомы в виде кашля и насморка при вирусных заболеваниях обязательно проявляются, и что при лёгочных заболеваниях человек наиболее заразен именно в момент обострения, когда симптомы выражены более всего. А вот у бессимптомных больных ковид19 нет кашля и насморка, нет воспалительного процесса в лёгких с выделением мокроты, но они все равно объявлены особо опасно-заразными. Чудесное заболевание, этот ковид19.

По поводу тестирования, кстати, высказываются интересные предложения - протестировать на т.с. короновирус биологические материалы, собранные в прошлом году. Утверждается, что результаты исследования прошлогодних образцов кровит тоже могут быть положительными.
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31.07.2020 19:57 Відповісти
Твоя помилка тут:
"т.е. симптомы в виде кашля и насморка при вирусных заболеваниях обязательно проявляются"

Не обов'язково, навіть якщо ти будеш хворим із високою температурою. Пам'ятаєш нашесть високотемпературного грипу навесні 2018. Вірусне захворювання. Ні кашлю, ні нежиті не було - але була температура +- 39 протягом 3-4 днів.
Запалювального процесу у легенях немає у 90% хворих на ковід. Це взагалі не симптом, а наслідок ускладнення.
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31.07.2020 22:47 Відповісти
Джоел Хей (Joel Hey) профессор Университета Южной Калифорнии в своей беседе с Делом Бигтри утверждает, что ковид19 циркулировал по всему миру и в частности в США уже в Сентябре 2019 года. Чтобы убедиться в этом он предлагал протестировать на антитела к ковид19 образцы крови, хранящийся в разных медицинских учреждениях США. В связи с этим он задаёт резонный вопрос: "Если мы можем доказать что вирус был уже в Сентябре или даже в Августе 2019 года, то почему нас заперли в Марте 2020?"
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31.07.2020 19:59 Відповісти
Нахрена ты мне простыни копипастишь ?

Неужели ты, дятел, всерьёз считаешь, что кому-то интересно читать такой объем ?

Это форум.

Тут люди коротко и метко высказывают свои мысли
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31.07.2020 20:02 Відповісти
Особенно ты ковидопсих меткий)
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31.07.2020 20:57 Відповісти
лично я не вижу повода для планетарной истерики.

таких короновирусов в мире, вроде бы, до этого было 21. Испанка, к примеру.

Но и терять безвозвратно и пожизненно часть эпителия своих лёгких из-за того, что инфицированные будут мне кашлять в морду, я тоже не сильно рад.
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31.07.2020 21:07 Відповісти
Крым не Украина смотрите все ...Вот это да ..
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31.07.2020 18:40 Відповісти
Я тоже обратила внимание
Вообще власть офуела
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31.07.2020 18:41 Відповісти
Заради справедливості, там в самому низу сірий колір - "дані відсутні".
Крим та ОРДЛО позначені сірим.
...
Але влада все одно охмуїла, повністю згоден.
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31.07.2020 18:46 Відповісти
так там и по сторонам сірий колір.

там скрізь, де не Україна - сірий колір.

можна ж було якось жовтими з червоним і зеленим смужками, або фіолетовим, або ще якимось, тільки не сірим
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31.07.2020 19:50 Відповісти
то нахрена сіре, як залісся?? в природі других кольорів немає?? ( Вибачте, я не Вам особисто, а горе-картографам)
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31.07.2020 21:19 Відповісти
Або залісся треба було зробити кольору анального гімна.
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31.07.2020 21:36 Відповісти
Через неделю вам 4 зону нарисуют от Одессы до Харькова как и хотела моль
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31.07.2020 18:41 Відповісти
А де Київ?
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31.07.2020 18:42 Відповісти
Голуби летят над нашей зоной (с)
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31.07.2020 18:45 Відповісти
"Разделение Украины"
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31.07.2020 18:45 Відповісти
Це ж не конституційно.Хіба вам,ярим прихильникам карантину.це не здається так? І не потрібно лякати вірусом.Від онко хвороб помирає до 80 тисяч щороку,ці цифри не я придумав.І не кажіть за заразність вірусу,цифри по смертності кажуть, все самі про себе.Вже два місяці ніхто не дотримується карантину,ви ж це все самі бачите,а померлих дуже мало.Значить це не нова іспанка.Та й взагалі,як ви можете достовірно померлих перевірити? Цифри з екранів можна любі написати.
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31.07.2020 18:46 Відповісти
Предлогаю вакансии дистанционного смотрителя кв.м. в оживленных людьми местами, зарплата высокая,но по пятнадцатиминутная...

Пысы. Хз...до первой .......ны...
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31.07.2020 18:54 Відповісти
Поділ України на карантинні зони - Цензор.НЕТ 3769
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31.07.2020 18:58 Відповісти
Всё должно быть красное! Иначе ничего не палучицца.
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31.07.2020 19:00 Відповісти
Не надо было здоровую зону называть "зелёной". Почему - то гадкое ощущение.... Можно было другой цвет выбрать...
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31.07.2020 19:07 Відповісти
пнх клоуны со своими разделениями...
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31.07.2020 19:35 Відповісти
яка чудова карта... хто тепер дорікне іноземцям за "карту без Криму"...
хто б мені тут що не втирав, а візуально окуповані території виглядають "сусідніми"
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31.07.2020 19:42 Відповісти
Децентралізація в дії...
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31.07.2020 20:30 Відповісти
Прикольно поделили, главное предлог красивый. А мотивы и так очевидны и понятны.
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31.07.2020 20:37 Відповісти
Зедебилы,а почему сразу зоны? Других понятий нет,типа районы,территории!
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31.07.2020 20:50 Відповісти
Таке враження, що коментують вже під короною.Є тут здорові люди?
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31.07.2020 21:17 Відповісти
То местные сумасшедшие, с ботофермы.
У них задача зраду разгонять 24/7.
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31.07.2020 23:37 Відповісти
і ще замітили, як вони хитро вибрали ЗЕЛЕНИЙ!!! колір для позначення "безпечних" районів??? Не синій, не білий, не рожево-фіолетовий чи будь-який інший а ЗЕЛЕНИЙ!!! АХАХАХАХАХА! Типу голосуйте восени на місцевих виборах за "зелених" - це безпечно і здорово! Тепер всі наступні місяці ця картинка ЗЕЛЕНОЇ України не буде сходити з екранів телевізора! Чергова брехня і маніпуляція підсвідомістю простої і недалекої людини цією недовладою, як і у випадку з Голобородьком на велосипеді!
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31.07.2020 21:24 Відповісти
особливо тупим,але "політично заточеним"...
зелений ЗАВЖДИ і всюди колір безпеки,червоний небезпеки...

Є ще,правда колір коричневого гівна (або шоколаду),але це вже не по темі.. ))
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31.07.2020 23:24 Відповісти
То есть в Киеве, где больше всего заболевших, всё кучеряво? Какой де билл разрисовывал эту карту?
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01.08.2020 03:07 Відповісти
 
 