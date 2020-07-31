Поділ України на карантинні зони. КАРТА
Стало відомо, які міста і райони в Україні належать до червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої карантинних зон.
Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення про поділ території України на карантинні зони було прийнято 31 липня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Воно вступає в дію в понеділок, 3 серпня, і діятиме весь наступний тиждень.
У п'ятницю, 7 серпня, комісія на черговому засіданні перегляне цей поділ.
Обмеження, що діють у кожній карантинній зоні, оприлюднили вдень 31 липня, з ними можна ознайомитися тут.
Червона зона:
- міста Луцьк і Тернопіль;
- Кіцманський район Чернівецької області.
Помаранчева зона:
- Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області;
- Луцький і Любашівський райони Волинської області;
- Тисменицький район Івано-Франківської області;
- Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області;
- Бучацький район Тернопільської області.
Жовта зона:
- Вінниця і Могилів-Подільський, Вінницька, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчицький райони Вінницької області;
- місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;
- міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський і Черняхівський райони Житомирської області;
- міста Берегове, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;
- місто Яремче, Богородчанський, Городенківський, Косівський і Наддвірнянскій райони Івано-Франківської області;
- Жовківський, Яворівський та Кам'яно-Бузький райони Львівської області;
- Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області, Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.
Які обмеження діють у кожній з карантинних зон, читайте тут.
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И особое положении полиции и НГУ тоже ввели в западных областях после луцкого клоуна...
Закарпаття 2910 хворих, мабуть недонесли, тому жовті.
Зачем придумывать велосипед из серо-буро-малиновых зон- загадка?
Это как понимать при средних 50 человек на 100 тысяч ?
Медицина
Коронавирус
Не ослабляется накал пандемической истерии. Продолжается запугивание читателей заголовками "В Украине рекордное число заболевших COVID-19 за сутки", "Коронавирус в Одесском регионе: заболели 30 жителей области и 42 одессита", "Число подхвативших коронавирус сотрудников одесского водопровода увеличилось", "От коронавируса скончалась 83-летняя женщина".
Ужас, ужас, ужас! При прочтении текста оказывается, что "заболели" это не про то, что люди почувствовали недомогание, обратились к врачам и после обследования врачи поставили людям диагноз, нет. В алармистских короновирусных сообщениях речь идёт о количестве людей, подвергшихся тестированию неизвестно чем, называемым "тест на короновирус", и что якобы положительные результаты этих тестирований дали возможность т.н. "медикам" т.с. поставить диагноз COVID-19.
Стандартные фразы сообщений
"... случаев заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили в Украине за минувшие сутки";
"За сутки в Одессе выявили COVID-19 у ... человек";
"выявили ... случаев заражения коронавирусом";
"медицинские работники зарегистрировали на территории Одессы ... случая нового коронавирусного заболевания"
Такое заразное и опасное заболевание, которое сами больные в подавляющем большинстве не чувствуют настолько, что его надо специально принудительно лабораторно выявлять и регистрировать. Людям ставят диагноз т.н. бессимптомное заболевание COVID-19, при котором люди якобы всё равно заразны. Каким образом заразны (т.е. могут распространять вирус, передающийся как утверждается воздушно-капельным путём во время обострения заболевания) так называемые бессимптомные больные - до сих пор внятного объяснения не предоставлено. Зато по причине якобы высокой заразности бессимптомных больных можно закрыть какой-нибудь завод, например, так в Ильичевске закрыли "Водный мир".
Ну гепатин, к примеру, в подавляющем большинстве люди не чувствуют настолько
или спид ...
По поводу тестирования, кстати, высказываются интересные предложения - протестировать на т.с. короновирус биологические материалы, собранные в прошлом году. Утверждается, что результаты исследования прошлогодних образцов кровит тоже могут быть положительными.
"т.е. симптомы в виде кашля и насморка при вирусных заболеваниях обязательно проявляются"
Не обов'язково, навіть якщо ти будеш хворим із високою температурою. Пам'ятаєш нашесть високотемпературного грипу навесні 2018. Вірусне захворювання. Ні кашлю, ні нежиті не було - але була температура +- 39 протягом 3-4 днів.
Запалювального процесу у легенях немає у 90% хворих на ковід. Це взагалі не симптом, а наслідок ускладнення.
Неужели ты, дятел, всерьёз считаешь, что кому-то интересно читать такой объем ?
Это форум.
Тут люди коротко и метко высказывают свои мысли
таких короновирусов в мире, вроде бы, до этого было 21. Испанка, к примеру.
Но и терять безвозвратно и пожизненно часть эпителия своих лёгких из-за того, что инфицированные будут мне кашлять в морду, я тоже не сильно рад.
Вообще власть офуела
Крим та ОРДЛО позначені сірим.
...
Але влада все одно охмуїла, повністю згоден.
там скрізь, де не Україна - сірий колір.
можна ж було якось жовтими з червоним і зеленим смужками, або фіолетовим, або ще якимось, тільки не сірим
Пысы. Хз...до первой .......ны...
хто б мені тут що не втирав, а візуально окуповані території виглядають "сусідніми"
У них задача зраду разгонять 24/7.
зелений ЗАВЖДИ і всюди колір безпеки,червоний небезпеки...
Є ще,правда колір коричневого гівна (або шоколаду),але це вже не по темі.. ))