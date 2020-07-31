Поділ України на карантинні зони. КАРТА

Стало відомо, які міста і райони в Україні належать до червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої карантинних зон.

Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про поділ території України на карантинні зони було прийнято 31 липня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Воно вступає в дію в понеділок, 3 серпня, і діятиме весь наступний тиждень.

У п'ятницю, 7 серпня, комісія на черговому засіданні перегляне цей поділ.

Обмеження, що діють у кожній карантинній зоні, оприлюднили вдень 31 липня, з ними можна ознайомитися тут.

Червона зона:

- міста Луцьк і Тернопіль;

- Кіцманський район Чернівецької області.

Помаранчева зона:

- Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області;

- Луцький і Любашівський райони Волинської області;

- Тисменицький район Івано-Франківської області;

- Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області;

- Бучацький район Тернопільської області.

Жовта зона:

- Вінниця і Могилів-Подільський, Вінницька, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчицький райони Вінницької області;

- місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;

- міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський і Черняхівський райони Житомирської області;

- міста Берегове, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;

- місто Яремче, Богородчанський, Городенківський, Косівський і Наддвірнянскій райони Івано-Франківської області;

- Жовківський, Яворівський та Кам'яно-Бузький райони Львівської області;

- Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області, Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.

Які обмеження діють у кожній з карантинних зон, читайте тут.