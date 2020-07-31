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Новости Коронавирус и карантин
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Разделение Украины на карантинные зоны. КАРТА

Разделение Украины на карантинные зоны. КАРТА

Стало известно, какие города и районы в Украине отнесли к красной, оранжевой, желтой и зеленой карантинным зонам.

Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Решение о разделении территории Украины на карантинные зоны было принято 31 июля на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Оно вступает в действие в понедельник, 3 августа, и будет действовать всю следующую неделю.

В пятницу, 7 августа, комиссия на очередном заседании пересмотрит это разделение.

Ограничения, действующие в каждой карантинной зоне, обнародовали днем 31 июля, с ними можно ознакомиться здесь.

Разделение Украины на карантинные зоны 01

Красная зона:

- города Луцк и Тернополь;

- Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая зона:

- Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;

- Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

- Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

- Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области;

- Бучацкий район Тернопольской области.

Читайте на Цензор.НЕТ: С 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина: что запрещено. СПИСОК

Желтая зона:

- Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;

- город Нововолынск, Гороховский, Кверцивский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;

- города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;

- города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

- город Яремче, Богородчанский, Городенивский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области;

- Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области;

Также на Цензор.НЕТ: Карантин продлится весь 2021 год, - инфекционист Курпита

- Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области, Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Какие ограничения действуют в каждой из карантинных зон, читайте здесь.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+28
странно. в основном в зону строго режима попали западные области. а все остальные - на поселении просто. Хотя по прежнему большинство заболевших - в Киеве.
И особое положении полиции и НГУ тоже ввели в западных областях после луцкого клоуна...
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31.07.2020 18:38 Ответить
+22
Боятся слуги западенцев
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31.07.2020 18:40 Ответить
+11
А чому це Кієв не червона зона?!
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31.07.2020 18:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
странно. в основном в зону строго режима попали западные области. а все остальные - на поселении просто. Хотя по прежнему большинство заболевших - в Киеве.
И особое положении полиции и НГУ тоже ввели в западных областях после луцкого клоуна...
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31.07.2020 18:38 Ответить
Боятся слуги западенцев
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31.07.2020 18:40 Ответить
Как только начнут соблюдать санитарные нормы, их боятся перестанут.
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31.07.2020 18:52 Ответить
Як влада стане української, то захід і без санітарних норм стане зеленим.
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31.07.2020 19:09 Ответить
В Миколаївській області в чотири рази менший рівень тестувань ніж в західних областях тому і хворих менше виявлено - бо ніхто не виявляв! І тому Миколаївська область в зеленій зоні а має бути в червоній, бо невідомо скільки там хворих! Те саме з Одеською областю де в деяких районах введені жорсткі карантинні обмеження, де були потужні спалахи коронавірусу - але на мапі Одеська область вся зелена! Мені здається що карантинні зони якісно поділені тільки на Західній Україні, бо там лікарі працюють по-справжньому і виявляють хворих і лікують і реально показують статистику. А в інших областях - бардак і з карантином і з тестуваннями і зі статистикою і там восени буде все червоно-чорне!
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31.07.2020 20:44 Ответить
Не занесли, тому і попали. Одеська область, мають 1881 хворих, м.Київ - 5168, але "прошарили", тому зелені. Тернопільська - 1167 хворих, не прошарили, тому "веселка".
Закарпаття 2910 хворих, мабуть недонесли, тому жовті.
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31.07.2020 22:54 Ответить
Там йде по відношенню до кількості населення і до заповненості лікарень
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01.08.2020 00:47 Ответить
як куцо виглядає наша країна без Криму..(
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31.07.2020 18:38 Ответить
А чому це Кієв не червона зона?!
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31.07.2020 18:38 Ответить
Київ.
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31.07.2020 18:40 Ответить
потому что на 100 тысяч население, а в не в абсолютных цифрах
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31.07.2020 19:15 Ответить
Взагалі-то розповсюдження йде від абсолютних цифр і концентрації хворих на площині. В тій же Тернопільській області накрило декілька монастирів, вот відносно всього населення і кількість на 100 тис. висока. Але, навіть по твоєму, 5168/365 = 14 чоловік, Тернопільська 1167/107 = 11 чоловік - в столиці вище.
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31.07.2020 23:04 Ответить
Федерализация Украины ...Ну понятно сразу Западные области отделить что б русскоязычные не боялись биндеровцев
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31.07.2020 18:38 Ответить
а шо, старая карта с первым, вторым и третьим сортом поламалась?
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31.07.2020 18:39 Ответить
Есть красная зона и есть зелёная . Вроде в мире так

Зачем придумывать велосипед из серо-буро-малиновых зон- загадка?
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31.07.2020 18:39 Ответить
город Славянск Донецкой области - 360 больных на 100 тысяч человек - зелёная зона.

Это как понимать при средних 50 человек на 100 тысяч ?
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31.07.2020 18:59 Ответить
Категории:
Медицина
Коронавирус
Не ослабляется накал пандемической истерии. Продолжается запугивание читателей заголовками "В Украине рекордное число заболевших COVID-19 за сутки", "Коронавирус в Одесском регионе: заболели 30 жителей области и 42 одессита", "Число подхвативших коронавирус сотрудников одесского водопровода увеличилось", "От коронавируса скончалась 83-летняя женщина".
Ужас, ужас, ужас! При прочтении текста оказывается, что "заболели" это не про то, что люди почувствовали недомогание, обратились к врачам и после обследования врачи поставили людям диагноз, нет. В алармистских короновирусных сообщениях речь идёт о количестве людей, подвергшихся тестированию неизвестно чем, называемым "тест на короновирус", и что якобы положительные результаты этих тестирований дали возможность т.н. "медикам" т.с. поставить диагноз COVID-19.
Стандартные фразы сообщений
"... случаев заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили в Украине за минувшие сутки";
"За сутки в Одессе выявили COVID-19 у ... человек";
"выявили ... случаев заражения коронавирусом";
"медицинские работники зарегистрировали на территории Одессы ... случая нового коронавирусного заболевания"

Такое заразное и опасное заболевание, которое сами больные в подавляющем большинстве не чувствуют настолько, что его надо специально принудительно лабораторно выявлять и регистрировать. Людям ставят диагноз т.н. бессимптомное заболевание COVID-19, при котором люди якобы всё равно заразны. Каким образом заразны (т.е. могут распространять вирус, передающийся как утверждается воздушно-капельным путём во время обострения заболевания) так называемые бессимптомные больные - до сих пор внятного объяснения не предоставлено. Зато по причине якобы высокой заразности бессимптомных больных можно закрыть какой-нибудь завод, например, так в Ильичевске закрыли "Водный мир".
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31.07.2020 19:42 Ответить
Такое заразное и опасное заболевание, которое сами больные в подавляющем большинстве не чувствуют настолько, что его надо специально принудительно лабораторно выявлять и регистрировать


Ну гепатин, к примеру, в подавляющем большинстве люди не чувствуют настолько

или спид ...
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31.07.2020 19:48 Ответить
А що через гепатит вводять карантини і вбивають робочі місця? І обмежують права і свободи людей?
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31.07.2020 19:55 Ответить
гепатит і спід трохи інакше передаються, ніж повітряно-крапельні захворювання.
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31.07.2020 20:01 Ответить
Бессимптомные больные ковид19 это вообще что-то из области непостижимого. Вроде бы известно, что вирусы размножаются в органах дыхания больного человека и выделяются с мокротой, т.е. симптомы в виде кашля и насморка при вирусных заболеваниях обязательно проявляются, и что при лёгочных заболеваниях человек наиболее заразен именно в момент обострения, когда симптомы выражены более всего. А вот у бессимптомных больных ковид19 нет кашля и насморка, нет воспалительного процесса в лёгких с выделением мокроты, но они все равно объявлены особо опасно-заразными. Чудесное заболевание, этот ковид19.

По поводу тестирования, кстати, высказываются интересные предложения - протестировать на т.с. короновирус биологические материалы, собранные в прошлом году. Утверждается, что результаты исследования прошлогодних образцов кровит тоже могут быть положительными.
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31.07.2020 19:57 Ответить
Твоя помилка тут:
"т.е. симптомы в виде кашля и насморка при вирусных заболеваниях обязательно проявляются"

Не обов'язково, навіть якщо ти будеш хворим із високою температурою. Пам'ятаєш нашесть високотемпературного грипу навесні 2018. Вірусне захворювання. Ні кашлю, ні нежиті не було - але була температура +- 39 протягом 3-4 днів.
Запалювального процесу у легенях немає у 90% хворих на ковід. Це взагалі не симптом, а наслідок ускладнення.
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31.07.2020 22:47 Ответить
Джоел Хей (Joel Hey) профессор Университета Южной Калифорнии в своей беседе с Делом Бигтри утверждает, что ковид19 циркулировал по всему миру и в частности в США уже в Сентябре 2019 года. Чтобы убедиться в этом он предлагал протестировать на антитела к ковид19 образцы крови, хранящийся в разных медицинских учреждениях США. В связи с этим он задаёт резонный вопрос: "Если мы можем доказать что вирус был уже в Сентябре или даже в Августе 2019 года, то почему нас заперли в Марте 2020?"
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31.07.2020 19:59 Ответить
Нахрена ты мне простыни копипастишь ?

Неужели ты, дятел, всерьёз считаешь, что кому-то интересно читать такой объем ?

Это форум.

Тут люди коротко и метко высказывают свои мысли
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31.07.2020 20:02 Ответить
Особенно ты ковидопсих меткий)
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31.07.2020 20:57 Ответить
лично я не вижу повода для планетарной истерики.

таких короновирусов в мире, вроде бы, до этого было 21. Испанка, к примеру.

Но и терять безвозвратно и пожизненно часть эпителия своих лёгких из-за того, что инфицированные будут мне кашлять в морду, я тоже не сильно рад.
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31.07.2020 21:07 Ответить
Крым не Украина смотрите все ...Вот это да ..
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31.07.2020 18:40 Ответить
Я тоже обратила внимание
Вообще власть офуела
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31.07.2020 18:41 Ответить
Заради справедливості, там в самому низу сірий колір - "дані відсутні".
Крим та ОРДЛО позначені сірим.
...
Але влада все одно охмуїла, повністю згоден.
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31.07.2020 18:46 Ответить
так там и по сторонам сірий колір.

там скрізь, де не Україна - сірий колір.

можна ж було якось жовтими з червоним і зеленим смужками, або фіолетовим, або ще якимось, тільки не сірим
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31.07.2020 19:50 Ответить
то нахрена сіре, як залісся?? в природі других кольорів немає?? ( Вибачте, я не Вам особисто, а горе-картографам)
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31.07.2020 21:19 Ответить
Або залісся треба було зробити кольору анального гімна.
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31.07.2020 21:36 Ответить
Через неделю вам 4 зону нарисуют от Одессы до Харькова как и хотела моль
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31.07.2020 18:41 Ответить
А де Київ?
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31.07.2020 18:42 Ответить
Голуби летят над нашей зоной (с)
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31.07.2020 18:45 Ответить
"Разделение Украины"
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31.07.2020 18:45 Ответить
Це ж не конституційно.Хіба вам,ярим прихильникам карантину.це не здається так? І не потрібно лякати вірусом.Від онко хвороб помирає до 80 тисяч щороку,ці цифри не я придумав.І не кажіть за заразність вірусу,цифри по смертності кажуть, все самі про себе.Вже два місяці ніхто не дотримується карантину,ви ж це все самі бачите,а померлих дуже мало.Значить це не нова іспанка.Та й взагалі,як ви можете достовірно померлих перевірити? Цифри з екранів можна любі написати.
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31.07.2020 18:46 Ответить
Предлогаю вакансии дистанционного смотрителя кв.м. в оживленных людьми местами, зарплата высокая,но по пятнадцатиминутная...

Пысы. Хз...до первой .......ны...
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31.07.2020 18:54 Ответить
Поділ України на карантинні зони - Цензор.НЕТ 3769
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31.07.2020 18:58 Ответить
Всё должно быть красное! Иначе ничего не палучицца.
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31.07.2020 19:00 Ответить
Не надо было здоровую зону называть "зелёной". Почему - то гадкое ощущение.... Можно было другой цвет выбрать...
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31.07.2020 19:07 Ответить
пнх клоуны со своими разделениями...
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31.07.2020 19:35 Ответить
яка чудова карта... хто тепер дорікне іноземцям за "карту без Криму"...
хто б мені тут що не втирав, а візуально окуповані території виглядають "сусідніми"
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31.07.2020 19:42 Ответить
Децентралізація в дії...
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31.07.2020 20:30 Ответить
Прикольно поделили, главное предлог красивый. А мотивы и так очевидны и понятны.
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31.07.2020 20:37 Ответить
Зедебилы,а почему сразу зоны? Других понятий нет,типа районы,территории!
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31.07.2020 20:50 Ответить
Таке враження, що коментують вже під короною.Є тут здорові люди?
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31.07.2020 21:17 Ответить
То местные сумасшедшие, с ботофермы.
У них задача зраду разгонять 24/7.
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31.07.2020 23:37 Ответить
і ще замітили, як вони хитро вибрали ЗЕЛЕНИЙ!!! колір для позначення "безпечних" районів??? Не синій, не білий, не рожево-фіолетовий чи будь-який інший а ЗЕЛЕНИЙ!!! АХАХАХАХАХА! Типу голосуйте восени на місцевих виборах за "зелених" - це безпечно і здорово! Тепер всі наступні місяці ця картинка ЗЕЛЕНОЇ України не буде сходити з екранів телевізора! Чергова брехня і маніпуляція підсвідомістю простої і недалекої людини цією недовладою, як і у випадку з Голобородьком на велосипеді!
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31.07.2020 21:24 Ответить
особливо тупим,але "політично заточеним"...
зелений ЗАВЖДИ і всюди колір безпеки,червоний небезпеки...

Є ще,правда колір коричневого гівна (або шоколаду),але це вже не по темі.. ))
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31.07.2020 23:24 Ответить
То есть в Киеве, где больше всего заболевших, всё кучеряво? Какой де билл разрисовывал эту карту?
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01.08.2020 03:07 Ответить
 
 