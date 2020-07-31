Разделение Украины на карантинные зоны. КАРТА
Стало известно, какие города и районы в Украине отнесли к красной, оранжевой, желтой и зеленой карантинным зонам.
Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Решение о разделении территории Украины на карантинные зоны было принято 31 июля на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Оно вступает в действие в понедельник, 3 августа, и будет действовать всю следующую неделю.
В пятницу, 7 августа, комиссия на очередном заседании пересмотрит это разделение.
Ограничения, действующие в каждой карантинной зоне, обнародовали днем 31 июля, с ними можно ознакомиться здесь.
Красная зона:
- города Луцк и Тернополь;
- Кицманский район Черновицкой области.
Оранжевая зона:
- Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;
- Луцкий и Любашевский районы Волынской области;
- Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
- Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области;
- Бучацкий район Тернопольской области.
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Желтая зона:
- Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;
- город Нововолынск, Гороховский, Кверцивский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
- города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;
- города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
- город Яремче, Богородчанский, Городенивский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области;
- Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области;
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- Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области, Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
Какие ограничения действуют в каждой из карантинных зон, читайте здесь.
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И особое положении полиции и НГУ тоже ввели в западных областях после луцкого клоуна...
Закарпаття 2910 хворих, мабуть недонесли, тому жовті.
Зачем придумывать велосипед из серо-буро-малиновых зон- загадка?
Это как понимать при средних 50 человек на 100 тысяч ?
Медицина
Коронавирус
Не ослабляется накал пандемической истерии. Продолжается запугивание читателей заголовками "В Украине рекордное число заболевших COVID-19 за сутки", "Коронавирус в Одесском регионе: заболели 30 жителей области и 42 одессита", "Число подхвативших коронавирус сотрудников одесского водопровода увеличилось", "От коронавируса скончалась 83-летняя женщина".
Ужас, ужас, ужас! При прочтении текста оказывается, что "заболели" это не про то, что люди почувствовали недомогание, обратились к врачам и после обследования врачи поставили людям диагноз, нет. В алармистских короновирусных сообщениях речь идёт о количестве людей, подвергшихся тестированию неизвестно чем, называемым "тест на короновирус", и что якобы положительные результаты этих тестирований дали возможность т.н. "медикам" т.с. поставить диагноз COVID-19.
Стандартные фразы сообщений
"... случаев заболевания COVID-19 лабораторно подтвердили в Украине за минувшие сутки";
"За сутки в Одессе выявили COVID-19 у ... человек";
"выявили ... случаев заражения коронавирусом";
"медицинские работники зарегистрировали на территории Одессы ... случая нового коронавирусного заболевания"
Такое заразное и опасное заболевание, которое сами больные в подавляющем большинстве не чувствуют настолько, что его надо специально принудительно лабораторно выявлять и регистрировать. Людям ставят диагноз т.н. бессимптомное заболевание COVID-19, при котором люди якобы всё равно заразны. Каким образом заразны (т.е. могут распространять вирус, передающийся как утверждается воздушно-капельным путём во время обострения заболевания) так называемые бессимптомные больные - до сих пор внятного объяснения не предоставлено. Зато по причине якобы высокой заразности бессимптомных больных можно закрыть какой-нибудь завод, например, так в Ильичевске закрыли "Водный мир".
Ну гепатин, к примеру, в подавляющем большинстве люди не чувствуют настолько
или спид ...
По поводу тестирования, кстати, высказываются интересные предложения - протестировать на т.с. короновирус биологические материалы, собранные в прошлом году. Утверждается, что результаты исследования прошлогодних образцов кровит тоже могут быть положительными.
"т.е. симптомы в виде кашля и насморка при вирусных заболеваниях обязательно проявляются"
Не обов'язково, навіть якщо ти будеш хворим із високою температурою. Пам'ятаєш нашесть високотемпературного грипу навесні 2018. Вірусне захворювання. Ні кашлю, ні нежиті не було - але була температура +- 39 протягом 3-4 днів.
Запалювального процесу у легенях немає у 90% хворих на ковід. Це взагалі не симптом, а наслідок ускладнення.
Неужели ты, дятел, всерьёз считаешь, что кому-то интересно читать такой объем ?
Это форум.
Тут люди коротко и метко высказывают свои мысли
таких короновирусов в мире, вроде бы, до этого было 21. Испанка, к примеру.
Но и терять безвозвратно и пожизненно часть эпителия своих лёгких из-за того, что инфицированные будут мне кашлять в морду, я тоже не сильно рад.
Вообще власть офуела
Крим та ОРДЛО позначені сірим.
...
Але влада все одно охмуїла, повністю згоден.
там скрізь, де не Україна - сірий колір.
можна ж було якось жовтими з червоним і зеленим смужками, або фіолетовим, або ще якимось, тільки не сірим
Пысы. Хз...до первой .......ны...
хто б мені тут що не втирав, а візуально окуповані території виглядають "сусідніми"
У них задача зраду разгонять 24/7.
зелений ЗАВЖДИ і всюди колір безпеки,червоний небезпеки...
Є ще,правда колір коричневого гівна (або шоколаду),але це вже не по темі.. ))