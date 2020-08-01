З 1 серпня в країні набули чинності нові правила адаптивного карантину

В Україні набули чинності нові правила адаптивного карантину, які передбачають поділ на зони залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах.

Як передає Цензор.НЕТ, 1 серпня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 року №641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2".

Згідно з документом, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 серпня 2020 року.

Залежно від епідеміологічної ситуації усі регіони буде розділено на кілька зон, зорема "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

"Зелена зона" передбачає:

- перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах;

- проведення масових заходів із розрахунку не більше 1 людини на 5 кв. м;

- кінотеатри із наповненістю на 50%;

- перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях.

"Жовта зона", крім обмежень "зеленої зони", передбачає заборону відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку, крім тих, які надають послуги кризово.

"Помаранчева зона", крім обмежень "жовтої зони", передбачає наступні заборони:

- діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), крім готелів;

- діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

- планові госпіталізації в лікарнях;

- діяльність спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

- прийом нових змін у дитячі табори;

- обмеження для масових заходів із розрахунку 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.

У "червоній зоні", крім обмежень "помаранчевої зони", також забороняється:

- робота громадського транспорту;

- відвідування навчальних закладів;

- діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.

Крім того, під час перетину кордону з країн "зеленої зони" потрібен тільки страховий поліс, для країн "червоної зони" потрібен страховий поліс та самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест.

Регіоном із широким поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому є один із таких показників:

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 становить понад 50%;

- середня кількість тестувань методом ПЛР і ІФА становить менше 24 на 100 тис. населення упродовж останніх семи днів;

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;

- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.

- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації понад восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

Посилення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке ухвалюється за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.

Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, якщо 5 днів поспіль там відбувається зміна одного з певних показників.