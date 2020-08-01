УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10714 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
16 110 28

З 1 серпня в країні набули чинності нові правила адаптивного карантину

З 1 серпня в країні набули чинності нові правила адаптивного карантину

В Україні набули чинності нові правила адаптивного карантину, які передбачають поділ на зони залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах.

Як передає Цензор.НЕТ, 1 серпня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 року №641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2".

Згідно з документом, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 серпня 2020 року.

Залежно від епідеміологічної ситуації усі регіони буде розділено на кілька зон, зорема "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

"Зелена зона" передбачає:

- перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах;

- проведення масових заходів із розрахунку не більше 1 людини на 5 кв. м;

- кінотеатри із наповненістю на 50%;

- перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях.

"Жовта зона", крім обмежень "зеленої зони", передбачає заборону відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку, крім тих, які надають послуги кризово.

"Помаранчева зона", крім обмежень "жовтої зони", передбачає наступні заборони:

- діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), крім готелів;

- діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

- планові госпіталізації в лікарнях;

- діяльність спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

- прийом нових змін у дитячі табори;

- обмеження для масових заходів із розрахунку 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.

У "червоній зоні", крім обмежень "помаранчевої зони", також забороняється:

- робота громадського транспорту;

- відвідування навчальних закладів;

- діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.

Крім того, під час перетину кордону з країн "зеленої зони" потрібен тільки страховий поліс, для країн "червоної зони" потрібен страховий поліс та самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест.

Регіоном із широким поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому є один із таких показників:

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 становить понад 50%;

- середня кількість тестувань методом ПЛР і ІФА становить менше 24 на 100 тис. населення упродовж останніх семи днів;

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;

- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.

- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації понад восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

Посилення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке ухвалюється за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.

Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, якщо 5 днів поспіль там відбувається зміна одного з певних показників.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Напишу знову.

Це ж не конституційно.Хіба вам,ярим прихильникам карантину,це не здається так? І не потрібно лякати вірусом.Від онко хвороб,в Україні помирає до 80 тисяч щороку,ці цифри не я придумав.І не кажіть за заразність вірусу,цифри по смертності кажуть, все самі про себе.Вже два місяці ніхто не дотримується карантину,ви ж це все самі бачите,а померлих дуже мало.Значить це не нова іспанка.Та й взагалі,як ви можете достовірно померлих перевірити? Цифри з екранів можна любі написати.
показати весь коментар
01.08.2020 01:18 Відповісти
+9
У нас одна зона - зона ЗЕ-покращення...
показати весь коментар
01.08.2020 00:59 Відповісти
+6
Було б цікаво почути інше з вуст шановних журналістів. Яким чином були використані мільярдні кошти, виділені з бюджету України і західними донорами на боротьбу з корона-вірусом в Україні?
Хіба розслідування зловживань функціонерів при владі, не одне з основних завдань патріотично налаштованих майбутніх письменників?
показати весь коментар
01.08.2020 00:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Було б цікаво почути інше з вуст шановних журналістів. Яким чином були використані мільярдні кошти, виділені з бюджету України і західними донорами на боротьбу з корона-вірусом в Україні?
Хіба розслідування зловживань функціонерів при владі, не одне з основних завдань патріотично налаштованих майбутніх письменників?
показати весь коментар
01.08.2020 00:58 Відповісти
У нас одна зона - зона ЗЕ-покращення...
показати весь коментар
01.08.2020 00:59 Відповісти
Напишу знову.

Це ж не конституційно.Хіба вам,ярим прихильникам карантину,це не здається так? І не потрібно лякати вірусом.Від онко хвороб,в Україні помирає до 80 тисяч щороку,ці цифри не я придумав.І не кажіть за заразність вірусу,цифри по смертності кажуть, все самі про себе.Вже два місяці ніхто не дотримується карантину,ви ж це все самі бачите,а померлих дуже мало.Значить це не нова іспанка.Та й взагалі,як ви можете достовірно померлих перевірити? Цифри з екранів можна любі написати.
показати весь коментар
01.08.2020 01:18 Відповісти
Нееее....так дело не пойдет! Их нужно троллить, желательно очень толсто...

- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
прямо таки ночной ужас на крыльях ночи это уже средневековье какое то нужно срочно 2 бтр-а и нацгвардию на лысую гору, там говорят по ночам жИнкы такое творят ...Калигула с "вопросительным знаком стоит"
такие дела, мои маленькие бобики
показати весь коментар
01.08.2020 01:23 Відповісти
Часто ввечері (21-22 години) повертаюсь з роботи. Кафе відчинені, на терасах відвідувачі без масок, у великому парку всі тотально без масок, людей повно, батьки з дітьми, ніякої дистанції, тренажери і спортивні майданчики ніхто не дезинфікує. Чи всі думають, що вірус небезпечний тільки з 9 до 18?
показати весь коментар
01.08.2020 06:06 Відповісти
Нехай зелена влада засуне свій дурантін собі у сраку, бо інакше це невдовзі зроБЛЯТЬ люди.
показати весь коментар
01.08.2020 08:22 Відповісти
особливо тупим.
онкохвороби,ДТП,інфаркти НЕ ЗАРАЗНІ.
показати весь коментар
01.08.2020 09:00 Відповісти
https://censor.net/user/140746 Особливо тупим.Ви на смертність від онкологій в Україні подивіться.Ви хоч розумієте це?
показати весь коментар
01.08.2020 09:41 Відповісти
Так що, по Вашому, не слід боротися з явищами, від яких смертність нижча, за смертність від онкології?
показати весь коментар
01.08.2020 09:59 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Де ви бачили боротьбу? Просто всіх заганяють в стійло.І пофіг що в людей грошей немає.І це не тільки в нас так.
показати весь коментар
01.08.2020 10:32 Відповісти
Носіння масок та дезінфекція рук знижує базове число репродукції інфекції.
ПС Ви сильно обурювались, коли в дитинстві Вас привчали мити руки перед їдою? Що, то Вас так в стійло заганяли?
показати весь коментар
01.08.2020 10:47 Відповісти
Ви кількість смертей від всіх видів онкології, яка не є заразною, порівнюєте з кількістю смертей від одного виду віруса? Де логіка? Треба одне заразне захворювання прівнювати з іншим.
Чума
"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4 Инкубационный период - 2-6 дней (реже до 12 дней). Наиболее распространённые формы чумы - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 бубонная и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 лёгочная . Раньше смертность при бубонной форме чумы достигала 95 %, при лёгочной - практически 100 %. В настоящее время при правильном лечении смертность составляет 5-10 %."

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0

Порахуємо летальність ковіду 683266*100/17771308=3.85%
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Не набагато менше. Але коеф. розповсюдження (Базове репродукційне число R0) навіть легеневої чуми рази в 2-2,5 менше за таке у ковіда.
показати весь коментар
01.08.2020 09:37 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Я порівнюю те,від чого люди помирають найбільше.А чуми в нас взагалі немає.
показати весь коментар
01.08.2020 09:39 Відповісти
Ви настільки молодий, що не пам"ятаєте, як замість Борисполя в Озерному саджали літаки з Індії, де був спалах легеневої чуми? Тоді ії спалах був вельми реальним. Це було в 1994 році.
показати весь коментар
01.08.2020 09:44 Відповісти
https://censor.net/user/95229 Багато в нас від чуми померло?
показати весь коментар
01.08.2020 10:33 Відповісти
Ні. Але тоді весь світ переполошився. Бо до небезпечних інфекційних хвороб відносяться як до пожежі - навіть невеликий спалах має бути якнайшвидше ліквідований.
показати весь коментар
01.08.2020 10:51 Відповісти
Ще одне.Чому ніде окуляри не згадуються,як засіб захисту? Казали ж,що без окуляр захист не повноцінний.Питання до ярих прихильників карантину.
показати весь коментар
01.08.2020 01:21 Відповісти
Розумники при владі навіть не знають, що звичайна марлева маска - неповноцінний захист від коронавірусу, чи ще чогось. Так що вдягай респіратор, а краще армійський протигаз! Він не тільки очі захистить, а ще й вуха! А лякатися один одного в такому "одіянні" якось потихеньку перестанемо!
показати весь коментар
01.08.2020 05:55 Відповісти
https://censor.net/user/118601 Та краще вже ходити в костюмі біологічного захисту і непотрібно нічого видумувати.То дійсно найкращий захист.
показати весь коментар
01.08.2020 10:34 Відповісти
Ага, і шапка-вушанка кроляча влітку. І валянки.
показати весь коментар
01.08.2020 08:23 Відповісти
С 1 августа в стране вступили в силу новые правила адаптивного карантина - Цензор.НЕТ 830
показати весь коментар
01.08.2020 03:21 Відповісти
А что слышно из Китая по этому поводу?Там уже,похоже и забыли про эту "пандемию"?
показати весь коментар
01.08.2020 07:11 Відповісти
згідно китайської комуністичної "статистики" так.
показати весь коментар
01.08.2020 09:02 Відповісти
Теперь все будут жить в ЗОНАХ, кто-то в красных, а кто-то и в зелёных.
показати весь коментар
01.08.2020 07:33 Відповісти
краще в зоні ніж на цвинтарі,чи не так ?
показати весь коментар
01.08.2020 09:01 Відповісти
Коротше: більшість так званих лікарів,будуть разом із попами,політиками і т.п паразитами в одному казані пектися...)))..і журнашлюги туди ж ....
показати весь коментар
01.08.2020 09:17 Відповісти
Разделяй и властвуй.
Пол дела уже сделано а теперь в любой момент любая из так называемых "зон" по их желанию превращается в красную и вуаля.
показати весь коментар
01.08.2020 12:38 Відповісти
 
 