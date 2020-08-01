З 1 серпня в країні набули чинності нові правила адаптивного карантину
В Україні набули чинності нові правила адаптивного карантину, які передбачають поділ на зони залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах.
Як передає Цензор.НЕТ, 1 серпня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 року №641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2".
Згідно з документом, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 серпня 2020 року.
Залежно від епідеміологічної ситуації усі регіони буде розділено на кілька зон, зорема "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
"Зелена зона" передбачає:
- перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах;
- проведення масових заходів із розрахунку не більше 1 людини на 5 кв. м;
- кінотеатри із наповненістю на 50%;
- перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях.
"Жовта зона", крім обмежень "зеленої зони", передбачає заборону відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку, крім тих, які надають послуги кризово.
"Помаранчева зона", крім обмежень "жовтої зони", передбачає наступні заборони:
- діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), крім готелів;
- діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;
- планові госпіталізації в лікарнях;
- діяльність спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
- прийом нових змін у дитячі табори;
- обмеження для масових заходів із розрахунку 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.
У "червоній зоні", крім обмежень "помаранчевої зони", також забороняється:
- робота громадського транспорту;
- відвідування навчальних закладів;
- діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.
Крім того, під час перетину кордону з країн "зеленої зони" потрібен тільки страховий поліс, для країн "червоної зони" потрібен страховий поліс та самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест.
Регіоном із широким поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому є один із таких показників:
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 становить понад 50%;
- середня кількість тестувань методом ПЛР і ІФА становить менше 24 на 100 тис. населення упродовж останніх семи днів;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;
- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.
- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації понад восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.
Посилення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке ухвалюється за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.
Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, якщо 5 днів поспіль там відбувається зміна одного з певних показників.
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Хіба розслідування зловживань функціонерів при владі, не одне з основних завдань патріотично налаштованих майбутніх письменників?
Це ж не конституційно.Хіба вам,ярим прихильникам карантину,це не здається так? І не потрібно лякати вірусом.Від онко хвороб,в Україні помирає до 80 тисяч щороку,ці цифри не я придумав.І не кажіть за заразність вірусу,цифри по смертності кажуть, все самі про себе.Вже два місяці ніхто не дотримується карантину,ви ж це все самі бачите,а померлих дуже мало.Значить це не нова іспанка.Та й взагалі,як ви можете достовірно померлих перевірити? Цифри з екранів можна любі написати.
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
прямо таки ночной ужас на крыльях ночи это уже средневековье какое то нужно срочно 2 бтр-а и нацгвардию на лысую гору, там говорят по ночам жИнкы такое творят ...Калигула с "вопросительным знаком стоит"
такие дела, мои маленькие бобики
онкохвороби,ДТП,інфаркти НЕ ЗАРАЗНІ.
ПС Ви сильно обурювались, коли в дитинстві Вас привчали мити руки перед їдою? Що, то Вас так в стійло заганяли?
Чума
"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4 Инкубационный период - 2-6 дней (реже до 12 дней). Наиболее распространённые формы чумы - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 бубонная и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0 лёгочная . Раньше смертность при бубонной форме чумы достигала 95 %, при лёгочной - практически 100 %. В настоящее время при правильном лечении смертность составляет 5-10 %."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0
Порахуємо летальність ковіду 683266*100/17771308=3.85%
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Не набагато менше. Але коеф. розповсюдження (Базове репродукційне число R0) навіть легеневої чуми рази в 2-2,5 менше за таке у ковіда.
Пол дела уже сделано а теперь в любой момент любая из так называемых "зон" по их желанию превращается в красную и вуаля.