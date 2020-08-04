УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10694 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
989 2

COVID-19 за добу виявили у 73 дітей і 66 медпрацівників, - Степанов

COVID-19 за добу виявили у 73 дітей і 66 медпрацівників, - Степанов

На COVID-19 захворіло 73 дитини і 66 медичних працівника.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіла 1061 особа. З них 73 дитини, а також 66 медичних працівники. Було госпіталізовано 250 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 26 летальних випадків", - сказав Степанов.

Він зазначив, що при цьому за добу одужали 737 пацієнтів.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 74 тис. 219 осіб. З них 5236 дітей, а також 8865 медичних працівників", - додав Степанов.

За його словами, в цілому одужали 40 613 осіб, а летальних випадків - 1764.

"За минулу добу загалом було здійснено 29 тис. 542 тестування. З них 14 тис. 140 досліджень методом ПЛР, а також 15 тис. 402 дослідження методом ІФА", - зазначив Степанов.

Автор: 

діти (5154) карантин (18172) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скорейшего выздоровления всем..
показати весь коментар
04.08.2020 09:39 Відповісти
Цель оправдывает средства и наоборот.
показати весь коментар
04.08.2020 09:50 Відповісти
 
 