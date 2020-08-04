COVID-19 за добу виявили у 73 дітей і 66 медпрацівників, - Степанов

На COVID-19 захворіло 73 дитини і 66 медичних працівника.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіла 1061 особа. З них 73 дитини, а також 66 медичних працівники. Було госпіталізовано 250 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 26 летальних випадків", - сказав Степанов.

Він зазначив, що при цьому за добу одужали 737 пацієнтів.

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"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 74 тис. 219 осіб. З них 5236 дітей, а також 8865 медичних працівників", - додав Степанов.

За його словами, в цілому одужали 40 613 осіб, а летальних випадків - 1764.

"За минулу добу загалом було здійснено 29 тис. 542 тестування. З них 14 тис. 140 досліджень методом ПЛР, а також 15 тис. 402 дослідження методом ІФА", - зазначив Степанов.