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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 за сутки выявили у 73 детей и 66 медработников, - Степанов

COVID-19 за сутки выявили у 73 детей и 66 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболел 1061 человек, из них 73 ребенка и 66 медицинских работников.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки заболел 1061 человек. Из них 73 ребенка, а также 66 медицинских работника. Были госпитализированы 250 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 26 летальных случаев", - сказал Степанов.

Он отметил, что при этом за сутки выздоровели 737 пациентов.

"Всего за все время пандемии в Украине заболели 74 тыс. 219 человек. Из них 5236 детей, а также 8865 медицинских работника", - добавил Степанов.

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По его словам, в целом вздоровели 40 613 человек, а летальных случаев - 1764.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 29 тыс. 542 тестирования. Из них 14 тыс. 140 исследований методом ПЦР, а также 15 тыс. 402 исследования методом ИФА", - отметил Степанов.

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Скорейшего выздоровления всем..
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04.08.2020 09:39 Ответить
Цель оправдывает средства и наоборот.
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04.08.2020 09:50 Ответить
 
 