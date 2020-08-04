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Новини
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Реальний рівень безробіття вдвічі вищий за офіційні дані, - ексміністр Рева

Реальний рівень безробіття вдвічі вищий за офіційні дані, - ексміністр Рева

Національний банк оновив свій прогноз, згідно з яким зростання рівня безробіття в країні вже цього року очікується до 10%.

Про це повідомляє "5 канал".

Утім, за розрахунками колишнього міністра соціальної політики України Андрія Реви, безробіття на рівні 9% в Україні було ще на початку 2020 року. А сьогодні, каже колишній чиновник, цю цифру потрібно множити на два.

"Якщо у нас 1,5-1,7 млн осіб було безробітних – це за методикою Міжнародної організації праці – це означає, що це 9% людей безробітних. Якщо на сьогодні приблизно 3 млн – то цю цифру можна множити на два. Це 15-16%, до 18% активного населення у нас безробітні. Це колосальна цифра", – зазначає експерт.

І додає: "З осені, коли цикл польових робіт закінчиться, коли до нас ще й сезонне безробіття додасться – ця проблема дуже гостро постане. Особливо на осінньо-зимовий період".

Зазначимо, що в Україні за три місяці карантину стрімко збільшилася кількість безробітних, що, зокрема, негативно вплинуло і на рівень заробітних плат. Головні причини зростання безробіття – це закриття бізнесу, кадрові скорочення і масове повернення в Україну заробітчан.

Велика кількість безробітних створює високу конкуренцію на робочі місця. Це дозволяє роботодавцям завищувати вимоги до потенційних працівників і "здешевлювати" вакансії, що суттєво знижує рівень зарплат.

Україна – не єдина держава, яка зіштовхнулася зі зростанням безробіття. Це загальносвітовий тренд. Відчула це і Європа – найбільший імпортер українських трудових ресурсів. Багатьом європейським компаніям доводиться скорочувати штат і звільняти, зокрема, українських працівників.

Автор: 

безробіття (561) Рева Андрій (686)


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Топ коментарі
+7
Реальный уровень безработицы в 2 раза выше официальных данных, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 4265
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04.08.2020 14:16 Відповісти
+3
Дайте за підвищення безробіття орден Шмигалю.
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04.08.2020 14:14 Відповісти
+3
Ну это видимо потому, что украинцы слишком много едят ...
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04.08.2020 14:23 Відповісти
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Дайте за підвищення безробіття орден Шмигалю.
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04.08.2020 14:14 Відповісти
Они на несколько сот миллионов баксов выделят лично ему пособие по безработице
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04.08.2020 14:18 Відповісти
Як став екс , то стара пісня вже на новий лад !!!Замполіт,це не фах,це діагноз !!))
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04.08.2020 14:52 Відповісти
А реальній уровень зарплат в два раза ниже чем.
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04.08.2020 14:15 Відповісти
Статистика - штука упряма.

Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Вот и все, что нужно знать об официальной статистике
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04.08.2020 14:25 Відповісти
тем более зарплаты станут ниже .
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04.08.2020 14:50 Відповісти
Почему станут? Уже в среднем в два раза упали в частном секторе.
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04.08.2020 15:00 Відповісти
станут ниже чем в два раза.
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04.08.2020 15:33 Відповісти
Реальный уровень безработицы в 2 раза выше официальных данных, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 4265
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04.08.2020 14:16 Відповісти
Якщо ти себе не можешь прокормити в будь яких умовах, то ти просто довбойоб.
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04.08.2020 18:45 Відповісти
Реальний рівень безробіття вдвічі вищий за офіційні дані, - ексміністр Рева - Цензор.НЕТ 7962
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04.08.2020 20:17 Відповісти
Ну это видимо потому, что украинцы слишком много едят ...
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04.08.2020 14:23 Відповісти
ну при тебе-то такого не было!!!)
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04.08.2020 14:36 Відповісти
Да, в два раза. А при Реве был в три раза.
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04.08.2020 14:44 Відповісти
Замполіту звіздонути ,як два пальця об асфальт !!))
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04.08.2020 14:54 Відповісти
этот боров придумал, что если у человека доход меньше минимума, считать ему в общий доход семьи 3 минимальные зарплаты.
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04.08.2020 14:57 Відповісти
зелёному цирку это тоже понравилось - так и оставили
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04.08.2020 14:58 Відповісти
А це дивлячись як рахувати...
Якщо добавити ще і гастарбайтерів, то мабуть в десятки разів.
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04.08.2020 15:22 Відповісти
рева падло анхєл нєзємной...
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04.08.2020 15:30 Відповісти
Вот и политрук проснулся.
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04.08.2020 15:31 Відповісти
Если-бы после смерти этого борова-политрука разрешили срать на его могилу,то вырос-бы курган не хуже пирамиды в Египте!
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04.08.2020 15:55 Відповісти
Это без учета вернувшихся заробiтчан.
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04.08.2020 17:08 Відповісти
Выпускник андроповского училища путина считает украинских безработных,а бутусик считает этого засланца авторитетным хлопчиком.
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04.08.2020 19:57 Відповісти
Истину глаголишь, смерд
Реальний рівень безробіття вдвічі вищий за офіційні дані, - ексміністр Рева - Цензор.НЕТ 501
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04.08.2020 20:18 Відповісти
РЕВА 3,14др!!!
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04.08.2020 20:18 Відповісти
А ********** - нелох!!!
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04.08.2020 20:19 Відповісти
да если все безработные зарегиструются, зеленой власти сразу не хватит денег, и им наступит песец. Всем безработным регистрироваться обязательно!!! денег дадуд
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04.08.2020 23:47 Відповісти
 
 