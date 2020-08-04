Реальний рівень безробіття вдвічі вищий за офіційні дані, - ексміністр Рева

Національний банк оновив свій прогноз, згідно з яким зростання рівня безробіття в країні вже цього року очікується до 10%.

Про це повідомляє "5 канал".

Утім, за розрахунками колишнього міністра соціальної політики України Андрія Реви, безробіття на рівні 9% в Україні було ще на початку 2020 року. А сьогодні, каже колишній чиновник, цю цифру потрібно множити на два.

"Якщо у нас 1,5-1,7 млн осіб було безробітних – це за методикою Міжнародної організації праці – це означає, що це 9% людей безробітних. Якщо на сьогодні приблизно 3 млн – то цю цифру можна множити на два. Це 15-16%, до 18% активного населення у нас безробітні. Це колосальна цифра", – зазначає експерт.

І додає: "З осені, коли цикл польових робіт закінчиться, коли до нас ще й сезонне безробіття додасться – ця проблема дуже гостро постане. Особливо на осінньо-зимовий період".

Зазначимо, що в Україні за три місяці карантину стрімко збільшилася кількість безробітних, що, зокрема, негативно вплинуло і на рівень заробітних плат. Головні причини зростання безробіття – це закриття бізнесу, кадрові скорочення і масове повернення в Україну заробітчан.

Велика кількість безробітних створює високу конкуренцію на робочі місця. Це дозволяє роботодавцям завищувати вимоги до потенційних працівників і "здешевлювати" вакансії, що суттєво знижує рівень зарплат.

Україна – не єдина держава, яка зіштовхнулася зі зростанням безробіття. Це загальносвітовий тренд. Відчула це і Європа – найбільший імпортер українських трудових ресурсів. Багатьом європейським компаніям доводиться скорочувати штат і звільняти, зокрема, українських працівників.