Реальный уровень безработицы в 2 раза выше официальных данных, - экс-министр Рева

Национальный банк обновил свой прогноз, согласно которому рост уровня безработицы в стране уже в этом году ожидается до 10%.

Об этом сообщает "5 канал".

Впрочем, по расчетам бывшего министра социальной политики Украины Андрея Ревы – безработица на уровне 9% в Украине была еще в начале 2020 года. А сегодня, говорит бывший чиновник, эту цифру надо умножать на два.

"Если у нас 1,5-1,7 млн человек безработных – это по методике Международной организации труда – это означает что это 9% людей безработных. Если на сегодня примерно 3 млн, то эту цифру можно умножать на два. Это 15-16%, до 18% активного населения у нас безработные. Это колоссальная цифра", – указывает эксперт.

И добавляет: "С осени, когда цикл полевых работ закончится, когда у нас еще и сезонная безработица добавится – эта проблема очень остро встанет. Особенно на осеннее-зимний период".

Отметим, что в Украине за три месяца карантина стремительно увеличилось количество безработных, что, в частности, негативно повлияло и на уровень заработных плат. Главные причины роста безработицы – это закрытие бизнеса, кадровые сокращения и массовое возвращение в Украину трудовых мигрантов.

Большое количество безработных создает высокую конкуренцию на рабочие места. Это позволяет работодателям завышать требования к потенциальным работникам и "удешевлять" вакансии, что существенно снижает уровень зарплат.

Украина – не единственное государство, которое столкнулось с ростом безработицы. Это общемировой тренд. Почувствовала это и Европа – крупнейший импортер украинских трудовых ресурсов. Многим европейским компаниям приходится сокращать штат и увольнять, в частности, украинских работников.