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Реальный уровень безработицы в 2 раза выше официальных данных, - экс-министр Рева

Реальный уровень безработицы в 2 раза выше официальных данных, - экс-министр Рева

Национальный банк обновил свой прогноз, согласно которому рост уровня безработицы в стране уже в этом году ожидается до 10%.

Об этом сообщает "5 канал".

Впрочем, по расчетам бывшего министра социальной политики Украины Андрея Ревы – безработица на уровне 9% в Украине была еще в начале 2020 года. А сегодня, говорит бывший чиновник, эту цифру надо умножать на два.

"Если у нас 1,5-1,7 млн человек безработных – это по методике Международной организации труда – это означает что это 9% людей безработных. Если на сегодня примерно 3 млн, то эту цифру можно умножать на два. Это 15-16%, до 18% активного населения у нас безработные. Это колоссальная цифра", – указывает эксперт.

И добавляет: "С осени, когда цикл полевых работ закончится, когда у нас еще и сезонная безработица добавится – эта проблема очень остро встанет. Особенно на осеннее-зимний период".

Отметим, что в Украине за три месяца карантина стремительно увеличилось количество безработных, что, в частности, негативно повлияло и на уровень заработных плат. Главные причины роста безработицы – это закрытие бизнеса, кадровые сокращения и массовое возвращение в Украину трудовых мигрантов.

Большое количество безработных создает высокую конкуренцию на рабочие места. Это позволяет работодателям завышать требования к потенциальным работникам и "удешевлять" вакансии, что существенно снижает уровень зарплат.

Украина – не единственное государство, которое столкнулось с ростом безработицы. Это общемировой тренд. Почувствовала это и Европа – крупнейший импортер украинских трудовых ресурсов. Многим европейским компаниям приходится сокращать штат и увольнять, в частности, украинских работников.

Автор: 

безработица (451) Рева Андрей (460)


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Топ комментарии
+7
Реальный уровень безработицы в 2 раза выше официальных данных, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 4265
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04.08.2020 14:16 Ответить
+3
Дайте за підвищення безробіття орден Шмигалю.
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04.08.2020 14:14 Ответить
+3
Ну это видимо потому, что украинцы слишком много едят ...
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04.08.2020 14:23 Ответить
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Дайте за підвищення безробіття орден Шмигалю.
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04.08.2020 14:14 Ответить
Они на несколько сот миллионов баксов выделят лично ему пособие по безработице
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04.08.2020 14:18 Ответить
Як став екс , то стара пісня вже на новий лад !!!Замполіт,це не фах,це діагноз !!))
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04.08.2020 14:52 Ответить
А реальній уровень зарплат в два раза ниже чем.
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04.08.2020 14:15 Ответить
Статистика - штука упряма.

Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Вот и все, что нужно знать об официальной статистике
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04.08.2020 14:25 Ответить
тем более зарплаты станут ниже .
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04.08.2020 14:50 Ответить
Почему станут? Уже в среднем в два раза упали в частном секторе.
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04.08.2020 15:00 Ответить
станут ниже чем в два раза.
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04.08.2020 15:33 Ответить
Реальный уровень безработицы в 2 раза выше официальных данных, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 4265
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04.08.2020 14:16 Ответить
Якщо ти себе не можешь прокормити в будь яких умовах, то ти просто довбойоб.
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04.08.2020 18:45 Ответить
Реальний рівень безробіття вдвічі вищий за офіційні дані, - ексміністр Рева - Цензор.НЕТ 7962
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04.08.2020 20:17 Ответить
Ну это видимо потому, что украинцы слишком много едят ...
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04.08.2020 14:23 Ответить
ну при тебе-то такого не было!!!)
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04.08.2020 14:36 Ответить
Да, в два раза. А при Реве был в три раза.
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04.08.2020 14:44 Ответить
Замполіту звіздонути ,як два пальця об асфальт !!))
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04.08.2020 14:54 Ответить
этот боров придумал, что если у человека доход меньше минимума, считать ему в общий доход семьи 3 минимальные зарплаты.
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04.08.2020 14:57 Ответить
зелёному цирку это тоже понравилось - так и оставили
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04.08.2020 14:58 Ответить
А це дивлячись як рахувати...
Якщо добавити ще і гастарбайтерів, то мабуть в десятки разів.
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04.08.2020 15:22 Ответить
рева падло анхєл нєзємной...
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04.08.2020 15:30 Ответить
Вот и политрук проснулся.
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04.08.2020 15:31 Ответить
Если-бы после смерти этого борова-политрука разрешили срать на его могилу,то вырос-бы курган не хуже пирамиды в Египте!
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04.08.2020 15:55 Ответить
Это без учета вернувшихся заробiтчан.
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04.08.2020 17:08 Ответить
Выпускник андроповского училища путина считает украинских безработных,а бутусик считает этого засланца авторитетным хлопчиком.
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04.08.2020 19:57 Ответить
Истину глаголишь, смерд
Реальний рівень безробіття вдвічі вищий за офіційні дані, - ексміністр Рева - Цензор.НЕТ 501
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04.08.2020 20:18 Ответить
РЕВА 3,14др!!!
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04.08.2020 20:18 Ответить
А ********** - нелох!!!
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04.08.2020 20:19 Ответить
да если все безработные зарегиструются, зеленой власти сразу не хватит денег, и им наступит песец. Всем безработным регистрироваться обязательно!!! денег дадуд
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04.08.2020 23:47 Ответить
 
 