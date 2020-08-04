Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ

В окупований Крим, куди кілька днів тому приїхав нардеп від "Опозиційного платформи-За життя" Віктор Медведчук, прибув літак авіапарку президента РФ Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші Гроші", про це свідчать дані сервісу FlightRadar.

Літак ІЛ 96-300 з бортовим номером RA-96012 приземлився в аеропорту Сімферополя, куди він вилетів з Москви, до полудня.

За інформацією російських журналістів, цей літак належить до авіапарку Путіна. До 2003 року він був основним президентським літаком, поки використовується як резервний.

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Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що кум президента РФ Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко відбув до окупованого Крим.



