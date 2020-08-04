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Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ

Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ

В окупований Крим, куди кілька днів тому приїхав нардеп від "Опозиційного платформи-За життя" Віктор Медведчук, прибув літак авіапарку президента РФ Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші Гроші", про це свідчать дані сервісу FlightRadar.

Літак ІЛ 96-300 з бортовим номером RA-96012 приземлився в аеропорту Сімферополя, куди він вилетів з Москви, до полудня.

За інформацією російських журналістів, цей літак належить до авіапарку Путіна. До 2003 року він був основним президентським літаком, поки використовується як резервний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Медведчука підтвердили поїздку в окупований Крим: Перебуває у відпустці

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що кум президента РФ Путіна, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко відбув до окупованого Крим.

Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ 01
Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ 02

Автор: 

Крим (14192) Медведчук Віктор (1711) путін володимир (24130)


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Топ коментарі
+32
Самолет Путина прибыл в оккупированный Крым, куда ранее приехал Медведчук, - СМИ - Цензор.НЕТ 5328
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04.08.2020 14:42 Відповісти
+29
і 73,22% мовчать.
Скрипіни, Хмари, Бутусови, Фаріони, Дроздови, Гриценки, Тимошенки, Садові, Дроздови, Тягнибоки, Вакарчуки, Кошулинські ..........

АГОВ!!!!!!
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04.08.2020 14:45 Відповісти
+25
За інструкціями гнида мертвечук поїхав,що тут не ясного...
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04.08.2020 14:43 Відповісти
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эх жаль ноты возвращают без рассмотрения, а так бы ещё одну отправили.
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04.08.2020 14:57 Відповісти
Упыри на сходке...жаль не нашлось шальной "мухи" чтоб при посадке в сопло попала...
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04.08.2020 14:58 Відповісти
Готовят открытие канала, с Зелей уже всё договорено
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04.08.2020 14:59 Відповісти
вполне возможно, как фактор дестабилизации вполне будет иметь место..
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04.08.2020 15:04 Відповісти
правильно - "********"
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04.08.2020 15:03 Відповісти
Мертвечук "партнер" Порошенка тільки в головах зебілів.А от з повелителем зелі Коломойським він дійсно має спільний бізнес.
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04.08.2020 15:19 Відповісти
Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3694
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04.08.2020 15:10 Відповісти
Історія України це постійний ніж в спину.
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04.08.2020 15:12 Відповісти
Чому не заарештують Медвечуке, хіба немає за що. Учасників АТО арештують даже коли нема за що. Скільки в нас зрадників., які лижуть напівтруп Путіна.
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04.08.2020 15:14 Відповісти
Де там Комітет протидії капітуляції? Пора скликати людей на Київ. Бо Україні готують повний гаплик.
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04.08.2020 17:41 Відповісти
В 2012 була случка цих двох,а в 2014 -вбивства на майдані і війна.Значить дає інструкції мертветчуку щодо нових провокацій і політубивств.Ше можлива тема газу.Мертветчук куплятиме путінскій газ і продаватиме в Україні.Вернуться 90-ті,коли убили Щербаня.
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04.08.2020 15:23 Відповісти
Медвейчук еще жив ? Удивительно .
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04.08.2020 15:44 Відповісти
Його прізвище - МЕРТВЕЧУК.
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04.08.2020 17:42 Відповісти
Да,у бубочки много друзей и большая аудитория зрителей на россии
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04.08.2020 15:50 Відповісти
А твой клоун оманский от них под столом прячется и в глазенки преданно заглядывает
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04.08.2020 15:50 Відповісти
Агент КГБ "Соколовский" на инструктаж прибыл!
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04.08.2020 15:49 Відповісти
Надо было с флагами в Бельбеке не вокруг рулежки ходить , а поднять бригаду по "Боевой Тревоге" с дежурными звеньями на МИг 29 на встречу незваных гостей .
Фарисеи...
Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1712 Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2788Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1500Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 740
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04.08.2020 15:50 Відповісти
ну кацапы на тот момент перестреляли бы всех и для ***** был бы повод ломануться всей пез#$%^й на Киев, так себе вариант..
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04.08.2020 16:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nJ-XwCDcgtA

UA ЖИЗНЬ В МОНАКО. МОНТЕ-КАРЛО. КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ. MONACO. MONTE CARLO. ROYAL PALACE
Тогда зачем держать 180 000 тысячное войско и и всевозможных вооруженных охранников Конституции Украины . Если все время бояться наступления ?
Тогда как в Княжестве Монако -
28 -охранников и 26 таможенного контроля.
И княжество процветает столетиями .
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04.08.2020 16:28 Відповісти
ну вот сейчас ***** забздело бы анексировать Крым, потому, что сейчас наша армия готова е#$%^ь кацапов, благодаря пастору и пороху есть чем.
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04.08.2020 16:30 Відповісти
Два ***** .
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04.08.2020 15:51 Відповісти
Три,одно писюнист
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04.08.2020 16:12 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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04.08.2020 15:53 Відповісти
А у тебя, ещё в голове есть какая нибудь мысль?
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05.08.2020 21:07 Відповісти
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

4 Августа 08:46 51

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Медведчук поїхав в окупований Крим рятувати майно Зеленського

Як відомо, кум Путіна та політичний спільник Зеленського Медведчук нещодавно терміново виїхав в окупований Крим. Дуже цікаві подробиці щодо цієї ситуації оприлюднив відомий блогер https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDRZbHmldbPLDN8iDuMF-Tl5YaSdZM317AoKMyh8Gm3dIdOtDr75nBqdIzEBsEhJYiYrEtguoc03XFk&hc_ref=ARQx3y3RxAEjGjKaz9mkgaiKZr1_AX3KRhNGd5B15A6WC8U5h_0ohpHndcR5h1gZvq8&fref=nf Helgi Sharp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=853385271732467&set=a.101398983597770&type=3 За КРИМСЬКУ КВАРТИРУ ЗАМОВТЕ СЛОВО ...
Тільки ледачий не написав про те, що куми путина (Медведчук-Марченко) поїхали в Крим "на відпочинок". Їжаку зрозуміло, що "відпочинок" - це прикриття, а основною метою, нібито, є зустріч з емісарами путина для обговорення Донбаського кейса в світлі нових українських реалій. Але у мене дещо інша інформація. Згідно з якою, подружжя Медведчуків кинулася на окупований півострів рятувати своє майно. І не тільки своє, а й ... Зеленського.
А тепер деталі. Сім'я Медведчука володіє в Криму бізнесом, який з'явився там вже після російської анексії. Крім того, Оксана Марченко має земельну ділянку в зсувних під Ялтою площею понад п'ять тисяч квадратних метрів, а також будинок з господарськими будовами. Сам Медведчук володіє розкішною резиденцією біля Сімеїза. У генплані, затвердженому вже російською владою Ялти, цей будинок позначений як «Палац Медведчука». Квартира ж нинішнього Презедента розташована в елітному житловому комплексі за однією адресою з Лівадійським палацом.
Начебто, нема про що турбуватися - лідер ОПЗЖ і Володимир Зеленський на доброму рахунку у Кремлі. Але виникла одна юридична невдача - це майно потрапило в перелік територій, якими, згідно з указом Путлера, не можуть володіти іноземні громадяни. Вихід один: оформлення майна на підставних осіб з російськими паспортами. Або ж ... отримання російських паспортів. Ось цим і займеться путінський кум для себе і того хлопця.
Йдемо далі. На Росії, серед інших, є 2 популярні телеканали: "Будинок кіно" і "Комедія". Так ось, людина з Донецька пише мені, що кожен будній день зазначені канали 2 рази (вранці та ввечері) крутять серіал "Свати". Ця епопея почалася практично в один день з обранням Зеленського президентом і триває вже понад рік. Тобто, 2 рази на день йде ротація одного серіалу: 3 серії вранці та 3 серії ввечері.
За даними відкритих джерел, прокат 1 серії "Тварюк" коштує від 10 тис американських рублів. Разом, $ 60 тис в день, як мінімум. Крім того, на інших каналах почали транслювати "8 перших побачень", "8 інших побачень", "Ржевський проти Наполеона" etc. На пам'ять приходить книга одного проффесора, за яку він отримав сущі копійки у вигляді 12 млн американських грошей. Виникають резонні питання:
1. До бюджету якої країни йдуть податки з прокату цієї фігні?
2. Чи не є виплата роялті з демонстрації згаданого кінобруду закамуфльованим хабарем?
Повертаючись до початку. За моєю інформацією, Мертветчук буде вирішувати в Криму не тільки свої майнові питання, а й питання близьких по духу подільників - в тому числі, пів на шосту президента. На знак подяки - і як вимога Кремля - ​​відкрите або закамуфльоване лобіювання його інтересів за донбаському та кримському треках.
Увага, а тепер не переплутайте!
"Барига", який віддав на армію 1,5 млрд грн власних грошей, закрита Липецька фабрика, Свинарчук (яких виправдали), "Ротердам +" (до якого зараз повернулися зелені), офшори з $ 3 тис на рахунку, зростання ВВП 11 кварталів поспіль , піднята з руїн армія - це погано.
Офшори на Кіпрі, хабарі від Кремля, замасковані під роялті, махінації з майном в Криму, призначення на державні посади Юзик, Баканова і половину 95-го кварталу, падіння промисловості на 18% і роззброєння армії - це добре. А польоти на літаках (які продав), переїзд в резиденцію (яку віддав дітям) і кілометрові кортежі замість велосипеда - так взагалі чудово!
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04.08.2020 15:55 Відповісти
точно так же (только в более большом масштабе) в своё время пуй.ло пытался пороха шантажировать.Но бубо.чка за свою "хатынку" готов страну отдать..Лишь бы пуй.ло не отнял такое ценное семейного приобретение...бубо.чка своего "никахда не отдаст".
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04.08.2020 16:40 Відповісти
http://www.profi-forex.org/system/user_files/Images/wiki2/mamchur1.jpg
*****март 2014...На боевом посту , без оружия и б,п все сдано по "Боевому Приказу"на склад--
Вы там держитесь...
Так и сдали Украинский Крым !

Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8346 Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6981
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04.08.2020 15:56 Відповісти
Имея оружие и Устав... Слов нет.
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04.08.2020 16:11 Відповісти
Чувствуется что не к добру все это, на зря дыбил Кива набирает сейчас отряды титушни и уголовников по всей Украине
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04.08.2020 15:59 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBcb5vfjSga2dn8_iajBlwsiJ6cUyEt14uYTHpyzl9naijryVfGwcoDuAaUdFZOlE8cQ6bOAZfIRrBX&hc_ref=ARSbGCyYTpMQ59V71wpuy9wRXUpSu9aTlniTveZBfmLTmtjhq2fLZAvr-8fEbdiVhso&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4390460124327583&set=a.479663955407239&type=3 49 хв ·

Прогрессирующее слабоумие власти выглядит именно так. Представитель Верховного Главнокомандующего во время войны хвалит армию за то, что она не отвечает на вооруженные провокации оккупантов на территории Украины! Что же это за борьба за мир - ценой отсутствия реакции на нарушение наших границ и наших законов? Ярчайшая демонстрация, что офис президента вообще не понимает суть происходящего, и сами распространяют пораженческие настроения. А потом после таких капитулянтских заявлений эти же люди еще смеют лицемерно вздыхать, что мало кто хочет идти служить в армию.

Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3130
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04.08.2020 15:59 Відповісти
Откуда такая уверенность что "офис президента вообще не понимает (???) суть происходящего, и сами распространяют пораженческие настроения"???

Все они понимают. Задание от руководства в Кремле у них такое. Пока Зеленской и его банда справляются превосходно с заданием по уничтожению Украины.
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04.08.2020 16:20 Відповісти
Ххххххх!!!!!Xxxee@@@@@yyyyy******ЖЖЖжжжжжж аааа-а-а-а-а-а-а!!!!
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04.08.2020 16:02 Відповісти
Почему бы самолету Путина и Медведчуку не посетить Хабаровский край, где уже полыхает недовольство и требуют уйти в отставку Путина. Пусть кум Путина Медведчук сначала там решит все вопросы.
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04.08.2020 16:15 Відповісти
Хорошо бы еще посетить ансамбль имени Александрова
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04.08.2020 16:24 Відповісти
Сходняк главарей ОПГ "ЗЖ" и ОПГ "Озеро"
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04.08.2020 16:21 Відповісти
Вот и есть ,, совместная,, работа спецслужбам Украины и московии накрыть и точка.
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04.08.2020 16:24 Відповісти
Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3624
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04.08.2020 16:26 Відповісти
Следим за движениями в ОПе...
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04.08.2020 16:28 Відповісти
І - що?
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04.08.2020 16:34 Відповісти
скоро мёртвый.чук бубочку подсядет.
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04.08.2020 16:36 Відповісти
Кумовья встретились на море!
Шашлыки ...
Вы с кумовьями отдыхаете?
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04.08.2020 16:38 Відповісти
появі на політичному полі потвори мертветчука ми забов'язані сивочолому гетьману, але і розквіту цієї мерзоти треба подякувати зеленій шмарклі
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04.08.2020 16:44 Відповісти
да похер ему мертвечук., он прилетел свою куму Оксану проведать - то не кума, що під кумом не була тем более, такая секс-бімба
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04.08.2020 17:00 Відповісти
Политолог о посещении Медведчуком Крыма: за время войны с агрессором на такие вещи не решался ни один народный депутат
Политика / Мнения 04-авг, 04:559 2 464 0

Лидер «ОПЗЖ», кум Путина Виктор Медведчук еще с несколькими лицами поехал в оккупированный Крым. Просто взял и прошел админграницу с материковой Украиной на КПВВ «Каланчак». Об этом на своей станице в Facebook пишет политолог Андрей Смолий.

Он отмечает, еще ни один политик Украины за время войны с агрессором не решался на такие вещи как посещение оккупированных территорий, но видно «время пришло» и промосковская пятая колонна уже вообще не скрывает своих взглядов

Де-факто один из лидеров парламентской фракции «ОПЗЖ» таким образом признает оккупированный Москвой Крым частью путинской России.

Политолог пишет, таким образом украинская реальность переходит на новый уровень, а в СБУ вопросов к представителям «ОПЗЖ» нет ни после неоднократных посещений Кремля, ни после сегодняшнего въезда на оккупированную территорию.

Власть Зеленского банально закрывает глаза на все выпады промосковских политиков против суверенитета, против украинского языка, против законов Украины. В конце концов, пророссийские СМИ уже не таясь проводят не просто откровенную антиукраинскую политику, а больше того - просто плюют в глаза стране, где они работают. К ним по-прежнему нет никаких вопросов, потому что нужно и дальше искать «мир в глазах Путина».

Народный депутат Алексей Гончаренко требует возбудить уголовные дела на депутата Верховной Рады, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука и его жену телеведущую Оксану Марченко за посещение оккупированного Крыма.

На вопрос журналиста, говорит ли Медведчук об украинской принадлежности Крыма президенту РФ Владимиру Путину, он ответил утвердительно.

"Я считаю, что и Крым - это территория Украины … Ну конечно, а как же! Вы считаете, что я дал интервью, а он (Путин- Ред) не знает, о чем я говорю? Понятно, что он не отслеживает мои интервью, но он знает мою позицию", - заявил политик.

На вопрос, что ему на это отвечает президент РФ, Медведчук ответил, что "Путин глава государства и должен отстаивать интересы государства".

"Он их отстаивает. А я как политик, как гражданин Украины, представляю украинские интересы, и поэтому я так считаю", - сказал он.

Медведчук в сопровождении граждан Чалого, Засенко, Галишина и госпожи Марченко на микроавтобусе «Мерседес» выехал в Крым через КПВВ «Каланчак».

Никто не сомневается в том, на кого на самом деле работает господин Медведчук и его политический придаток «ОПЗЖ», более того, он этого не скрывал с момента своего удивительного «воскрешения» в украинской политике в 2015 году.

После этого был спецстатус, отдельный воздушный коридор, чтобы он не тратил лишнее время, торгуя жизнями украинцев, потом он просто купил политическую силу и вошел в парламент - пишет журналист и телеведущий Сергей Иванов.

Он отмечает, в парламенте «ОПЗЖ» представляет интересы Путина и сейчас, очевидно, Медведчук перешел к реализации следующего пункта кремлевского плана - легализации российской оккупации Крыма в Украине.

Именно для этого он, будучи народным депутатом и носителем государственной тайны открыто, не скрываясь, едет автомобилем в Крым, чтобы показать, что отдельный слой субъектов украинской политики признает российскую юрисдикцию полуострова.

Иванов подчеркивает, это не просто унижение государства, против которого Россия развязала войну, это поступок, на который должна быть немедленная реакция органов безопасности.

Также, как и на действия сотрудников Нацполиции Украины Чалого и Галишина, которые почему-то сопровождают Медведчука на оккупированной территории. Интересно было бы узнать у главы МВД Арсена Авакова, что делают его подчиненные в Крыму или, может война у нас давно закончилась?
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04.08.2020 17:13 Відповісти
За правління порошка падальчук частенько мотався до *****, а нелох винуватий.
Скучив мабуть. Насилу вирвався
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04.08.2020 17:37 Відповісти
Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4139
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04.08.2020 17:39 Відповісти
инструктаж, и про сребренники по ходу
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04.08.2020 17:46 Відповісти
Літак Путіна прибув в окупований Крим, куди раніше приїхав Медведчук, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2796
Фашист )(уйло всерйоз розглядає призначення гауляйтером -рейхс-комісаром України але в уже як кацапську колонію новоросію, свого кума і вірного яничара - опричника. Цього лютого ворога Української держави проклятого кремлівського холуя- виродка мертвечука.
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04.08.2020 17:50 Відповісти
І кумом кума.
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04.08.2020 18:18 Відповісти
Зустріч двох ******, чи правильно ******.
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04.08.2020 18:22 Відповісти
депутатам, министрам и т.д. и т.п. во время войны (а так же пандемии) нужно вообще запретить покидать территорию Украины, кроме как по служебной необходимости. еще и к кацапам - полное дно...
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04.08.2020 18:47 Відповісти
С такими агентами ФСБ на Банковой, как Ермак и Зеленский, с министром обороны Тараном поехал готовиться к назначению генерал-губернатором будущего федерального округа Украина
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04.08.2020 18:50 Відповісти
Пригласите ещё крачука, фокина и штаймацера.
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04.08.2020 19:51 Відповісти
Импотенты. Представляю вторая мировая Семён Михайлович
БУДЁННЫЙ прибыл в Бергхоф отдохнуть в отпуске летом 43го.
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04.08.2020 22:16 Відповісти
А ЧЕГО НЕ СБИЛИ !!!??? ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО !!!
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05.08.2020 07:01 Відповісти
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