Самолет Путина прибыл в оккупированный Крым, куда ранее приехал Медведчук, - СМИ

В оккупированный Крым, куда несколько дней назад приехал нардеп от "Оппозиционного платформы-За жизнь" Виктор Медведчук, прибыл самолет авиапарка президента РФ Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші Гроші", об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

Самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 приземлился в аэропорту Симферополя, куда он вылетел из Москвы, до полудня.

По информации российских журналистов, этот самолет принадлежит к авиапарку Путина. До 2003 года он был основным президентским самолетом, пока используется в качестве резервного.

Напомним, 2 августа сообщалось, что кум президента РФ Путина, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко отбыл в оккупированный Крым.

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