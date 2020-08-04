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Суд продовжив арешт підозрюваного в зраді генерала Шайтанова до 2 жовтня

Суд продовжив арешт підозрюваного в зраді генерала Шайтанова до 2 жовтня

Шевченківський райсуд Києва продовжив термін утримання під вартою генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова до 2 жовтня. Його підозрюють у державній зраді і пособництві в замаху на терористичний акт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. За офіційними даними, в ході штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок, і подальшої пожежі, три майданівці зазнали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 р. Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Більш того, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".

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Автор: 

суд (11747) Шайтанов Валерій (30)


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nadejus nepomeniajet predatelia rodini na taksista
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04.08.2020 16:04 Відповісти
хенерал шайтан был потужным мыролюбцем?
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04.08.2020 16:06 Відповісти
Был зебилом
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04.08.2020 16:07 Відповісти
он был пропукинцем, как лолита поросенко и дуремар зеленский..
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04.08.2020 19:01 Відповісти
да у него даже о фамилии понятно шо он кацап
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04.08.2020 16:07 Відповісти
спасибо за инфу. Душа поёт и пляшет....
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04.08.2020 16:24 Відповісти
 
 