Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП
Радник голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк заявив, що призначення Святослава Піскуна радником генерального прокурора Ірини Венедіктової було помилкою.
"Я думаю, що це було неправильним рішенням, і я вважаю, що Ірина Валентинівна прийме відповідне нове рішення щодо Піскуна. Вона зрозуміє, що, мабуть, щось не так із цим кадровим призначенням... Я вважаю, що Піскун на сьогодні не може обіймати жодної посади в тій вертикалі, в якій обіймає зараз. Це вкрай погане явище для авторитету держави", - заявив він в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Подоляк порівняв призначення Піскуна з призначенням Юрія Луценка генеральним прокурором, заявивши, що і те, і інше - "неправильне рішення для громадського здоров'я".
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это назначение просто опять обрушило рейтинг Бубочки!
Пискун - "нашатырь" для многих зе-тыпилов.
Можна не трудитись.Порохоботи вже стиснули головні моменти інтерв'ю .
1. Піскуна позбутися вкрай важко (про що тут уже справедливо зазначали).
2. Внаслідок повної відсутності мозку у пані-з-лисячим-писком керувати прокуратурою буде Піскун (уже вчетверте!).
3. Піскун цілком спроможний закрити (і надовго!) когось із Зю!-команди.
Тому, особливо через п.3 хтось вібрує й істерить...