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Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП

Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП

Радник голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк заявив, що призначення Святослава Піскуна радником генерального прокурора Ірини Венедіктової було помилкою.

"Я думаю, що це було неправильним рішенням, і я вважаю, що Ірина Валентинівна прийме відповідне нове рішення щодо Піскуна. Вона зрозуміє, що, мабуть, щось не так із цим кадровим призначенням... Я вважаю, що Піскун на сьогодні не може обіймати жодної посади в тій вертикалі, в якій обіймає зараз. Це вкрай погане явище для авторитету держави", - заявив він в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Подоляк порівняв призначення Піскуна з призначенням Юрія Луценка генеральним прокурором, заявивши, що і те, і інше - "неправильне рішення для громадського здоров'я".

Також читайте: Венедіктова призначила своїм радником ексгенпрокурора Піскуна

Піскун Святослав (82) Венедіктова Ірина (829) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+19
Назначить Пискуна в команду Венедиктовой было ошибкой, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 5904
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04.08.2020 22:05 Відповісти
+16
А шо? Все и так знают, что зелёные сопли только прикрытие реваншистских сил кацапов в Украине...
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04.08.2020 22:03 Відповісти
+16
Назначить Пискуна в команду Венедиктовой было ошибкой, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 250
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04.08.2020 22:06 Відповісти
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А шо? Все и так знают, что зелёные сопли только прикрытие реваншистских сил кацапов в Украине...
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04.08.2020 22:03 Відповісти
Неправильним було рішення зебілів(73%).
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04.08.2020 22:21 Відповісти
Вот скажи, ты действительно веришь, что пастух даёт что-то решать баранам?
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04.08.2020 22:23 Відповісти
а буратіни ще не розуміють, що не партії та президенти управляють державою, а олігархія, точніще групи олігархів, які бются за тирсу буратін з екранів телебачення та інших ЗМІ
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04.08.2020 22:44 Відповісти
Ответ на этот вопрос содержится в иронии предыдущего моего поста.
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04.08.2020 22:45 Відповісти
це не питання - це в тему до твого поста, в чому тебе і підтримую
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04.08.2020 22:57 Відповісти
Ты баран, а я нет. У меня пастуха не может быть.
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04.08.2020 23:13 Відповісти
"неправильное решение для общественного здоровья"



Назначить Пискуна в команду Венедиктовой было ошибкой, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 1670
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04.08.2020 22:04 Відповісти
В стране нет министра сельского хозяйства, которое дает 30 процентов валютных поступлений. Нет министра тяжелого машиностроения, и легкого тоже. Зато есть антикризисный менеджер, который занимается хрен знает чем.
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04.08.2020 22:05 Відповісти
Назначить Пискуна в команду Венедиктовой было ошибкой, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 250
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04.08.2020 22:06 Відповісти
Ліквідаційна ЗєкоМанда.
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04.08.2020 22:15 Відповісти
Будет министр , не будет 30 % поступлений!
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04.08.2020 22:42 Відповісти
Да нет, скоро сельского хозяйства не будет. Только министерство цифровой трансформации. Будет информацию трансформировать в питательную и полезную пищу.
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04.08.2020 23:03 Відповісти
министр сельского хозяйства это идиотизм. Есть министр экономики.
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04.08.2020 23:14 Відповісти
Назначить Пискуна в команду Венедиктовой было ошибкой, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 5904
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04.08.2020 22:05 Відповісти
а что-бы и нет? если ПИСЯ-КУн денег заслал! слуги пля! выродки и суки продажные!
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04.08.2020 22:06 Відповісти
Це правда- непередбачуваний динозавр ... Вона дура ще своє отримає - набереться як ***** блох проблем, й туди їй дорога
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04.08.2020 22:06 Відповісти
Зе команда кадровой политикой уже все лайно подобрала и уже по кизякам пошла шикарная кадровая политика как управленцы вообще нет даже понятия пришли мальчик на деревянных лошадях
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04.08.2020 22:06 Відповісти
Как только назначают специалиста, так начинается ВОЙ. Ребятки не шутите с народом, эти шутки могут очень плохо закончится.
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04.08.2020 22:09 Відповісти
ого, так категорично....здається нині вже кого не назначать - ділу капут, бо бюджет країни вже так обсіли олігархи, що нінащо не має коштів.....і далі буде ще гірше
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04.08.2020 22:46 Відповісти
Ошибки! Назначайте ошибки в ошибки- не ошибетесь никогда!
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04.08.2020 22:09 Відповісти
Как вспомню соевого генплокулола комуняцкого последыша Югу Луценко, так смех берет от балбесов гавкающих что-то о Пискуне
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04.08.2020 22:13 Відповісти
Опасно то что нынешняя власть не вооружается путая мозги как при Порошенко ватникам ,чтобы как то противостоять Московии,а только ищет момент как вернуться в московское стойло
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04.08.2020 22:13 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/tv/pdsmdny200804gay-mp4.htm Кремль ждет сдачу Украины в течение 2 месяцев, - Гай
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04.08.2020 22:17 Відповісти
Коротенько про завтра

Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 5959
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04.08.2020 22:14 Відповісти
https://youtu.be/yBeQMY-Y2NQ "Ошибки надо смывать! Кровью!" (с)

Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 3817
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04.08.2020 22:16 Відповісти
А я считаю что идеальное назначение---ошибка к ошибке. Минус на минус даёт плюс. В смысле плюсуем туда ещё ошибку. например Рината Кузьмина---такое понёс в последнее время что даже шкива на его фоне Энштейном стал хоть на день. Кстати вот ещё один шлепер.
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04.08.2020 22:16 Відповісти
Если б это было на кацапстане, согласен. А в Украине - нам тут еще жить.
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04.08.2020 22:43 Відповісти
Это ошибка не венедикты, а ошибка блазня взять эту совковую, тупую тетку, так у него сплошные ошибки, и прежде всего скоморох самая большая ошибка.
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04.08.2020 22:16 Відповісти
причем тут "авторитет государства"?
это назначение просто опять обрушило рейтинг Бубочки!
Пискун - "нашатырь" для многих зе-тыпилов.
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04.08.2020 22:18 Відповісти
Який мозок у клоуна-там навіть язика немає-все як при поросячих-кумка до кумки.
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04.08.2020 22:24 Відповісти
Помилкою було призначення Подоляка в ОП. А Піскун - грамотний і високодосвідчений генеральний прокурор, і Венедиктовій у нього вчитися і вчитися.
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04.08.2020 22:26 Відповісти
Человек, который ТРИЖДЫ восстанавливался в должности наверное что-то соображает, а то набрали дегенератов, которые даже повестку правильно оформить не могут.
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04.08.2020 22:52 Відповісти
А те кто его назначил, знают, что Пискуна невозможно потом уволить.
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04.08.2020 22:28 Відповісти
Венедиктова сама-ошибка.
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04.08.2020 22:34 Відповісти
Ошиблись... с кем не бывает? Зато движняк какой создали!
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04.08.2020 22:34 Відповісти
каждый имеет право на ошибку . и зеленые этим правом пользуются по полной
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04.08.2020 22:35 Відповісти
Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 6294
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04.08.2020 22:38 Відповісти
Идиоты! Вы даже антикризисного менеджера по кризису общения использовать правильно не можете! Асстанавитесь! Он должен вас всех собрать там в опе, выман.ить как положено, дать задачи, проследить исполнение и отчитаться перед заказчиком. На каждый чих он выступать не должен! Этим дискредитируется сама идея, с вашего навязчивого "антикризисного менежемента" вся страна ржет. Пусть его прожекты озвучивает та девочка, или уже не девочка, короче пресс-служба!
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04.08.2020 22:39 Відповісти
Почалося розтягування цитат...
Можна не трудитись.Порохоботи вже стиснули головні моменти інтерв'ю .
Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 6548

Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 838
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04.08.2020 22:40 Відповісти
Мне кажется простому народу "какая разница" кто прокурор, кто советник , а кто беременныя....
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04.08.2020 22:46 Відповісти
Сам-то ты каким явлением для государства являешься?
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04.08.2020 22:51 Відповісти
Согласитесь, что заголовок должен бы быть следующий: "Назначить Венедиктову генпрокурором было ошибкой", - советник главы ОП
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04.08.2020 23:35 Відповісти
Хе-хе, в Зю!-команді істерика. Думаю, тут кілька причин.
1. Піскуна позбутися вкрай важко (про що тут уже справедливо зазначали).
2. Внаслідок повної відсутності мозку у пані-з-лисячим-писком керувати прокуратурою буде Піскун (уже вчетверте!).
3. Піскун цілком спроможний закрити (і надовго!) когось із Зю!-команди.
Тому, особливо через п.3 хтось вібрує й істерить...
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05.08.2020 00:25 Відповісти
З піські прокурор як і з вєнєдікти. Не для того воно там.
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05.08.2020 05:57 Відповісти
Це не помилка. Це все правильно було зроблено...для підтримки дискотеки в кремлі. Танці продовжуються, Україну мордують і розмазують як лайно по конюшні!
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05.08.2020 07:32 Відповісти
Пискун вполне здравомыслящий человек и профи.
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05.08.2020 07:37 Відповісти
Это не барин плохой, это холопы сволочи. Давняя отмазка зебобиков.
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05.08.2020 07:42 Відповісти
Что то слишком много у вас зелени таких ошибок!!!
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05.08.2020 11:35 Відповісти
 
 