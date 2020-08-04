Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП

Радник голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк заявив, що призначення Святослава Піскуна радником генерального прокурора Ірини Венедіктової було помилкою.

"Я думаю, що це було неправильним рішенням, і я вважаю, що Ірина Валентинівна прийме відповідне нове рішення щодо Піскуна. Вона зрозуміє, що, мабуть, щось не так із цим кадровим призначенням... Я вважаю, що Піскун на сьогодні не може обіймати жодної посади в тій вертикалі, в якій обіймає зараз. Це вкрай погане явище для авторитету держави", - заявив він в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Подоляк порівняв призначення Піскуна з призначенням Юрія Луценка генеральним прокурором, заявивши, що і те, і інше - "неправильне рішення для громадського здоров'я".

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