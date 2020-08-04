Назначить Пискуна в команду Венедиктовой было ошибкой, - советник главы ОП

Советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк заявил, что назначение Святослава Пискуна советником генерального прокурора Ирины Венедиктовой было ошибкой.

"Я думаю, что это было неправильным решением, и я считаю, что Ирина Валентиновна примет соответствующее новое решение по Пискуну. Она поймет, что видимо что-то не так с этим кадровым назначением… Я считаю, что Пискун на сегодня не может занимать любую должность в той вертикали, в которой занимает сейчас. Это крайне плохое явление для авторитета государства", - заявил он в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Подоляк сравнил назначение Пискуна с назначением Юрия Луценко генеральным прокурором, заявив, что и то, и другое — "неправильное решение для общественного здоровья".

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