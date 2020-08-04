РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10857 посетителей онлайн
Новости
13 196 56

Назначить Пискуна в команду Венедиктовой было ошибкой, - советник главы ОП

Назначить Пискуна в команду Венедиктовой было ошибкой, - советник главы ОП

Советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк заявил, что назначение Святослава Пискуна советником генерального прокурора Ирины Венедиктовой было ошибкой.

"Я думаю, что это было неправильным решением, и я считаю, что Ирина Валентиновна примет соответствующее новое решение по Пискуну. Она поймет, что видимо что-то не так с этим кадровым назначением… Я считаю, что Пискун на сегодня не может занимать любую должность в той вертикали, в которой занимает сейчас. Это крайне плохое явление для авторитета государства", - заявил он в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Подоляк сравнил назначение Пискуна с назначением Юрия Луценко генеральным прокурором, заявив, что и то, и другое — "неправильное решение для общественного здоровья".

Также читайте: Венедиктова назначила своим советником экс-генпрокурора Пискуна

Автор: 

Пискун Святослав (256) Венедиктова Ирина (726) Офис Президента (1803)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Назначить Пискуна в команду Венедиктовой было ошибкой, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 5904
показать весь комментарий
04.08.2020 22:05 Ответить
+16
А шо? Все и так знают, что зелёные сопли только прикрытие реваншистских сил кацапов в Украине...
показать весь комментарий
04.08.2020 22:03 Ответить
+16
Назначить Пискуна в команду Венедиктовой было ошибкой, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 250
показать весь комментарий
04.08.2020 22:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо? Все и так знают, что зелёные сопли только прикрытие реваншистских сил кацапов в Украине...
показать весь комментарий
04.08.2020 22:03 Ответить
Неправильним було рішення зебілів(73%).
показать весь комментарий
04.08.2020 22:21 Ответить
Вот скажи, ты действительно веришь, что пастух даёт что-то решать баранам?
показать весь комментарий
04.08.2020 22:23 Ответить
а буратіни ще не розуміють, що не партії та президенти управляють державою, а олігархія, точніще групи олігархів, які бются за тирсу буратін з екранів телебачення та інших ЗМІ
показать весь комментарий
04.08.2020 22:44 Ответить
Ответ на этот вопрос содержится в иронии предыдущего моего поста.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:45 Ответить
це не питання - це в тему до твого поста, в чому тебе і підтримую
показать весь комментарий
04.08.2020 22:57 Ответить
Ты баран, а я нет. У меня пастуха не может быть.
показать весь комментарий
04.08.2020 23:13 Ответить
"неправильное решение для общественного здоровья"



Назначить Пискуна в команду Венедиктовой было ошибкой, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 1670
показать весь комментарий
04.08.2020 22:04 Ответить
В стране нет министра сельского хозяйства, которое дает 30 процентов валютных поступлений. Нет министра тяжелого машиностроения, и легкого тоже. Зато есть антикризисный менеджер, который занимается хрен знает чем.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:05 Ответить
Назначить Пискуна в команду Венедиктовой было ошибкой, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 250
показать весь комментарий
04.08.2020 22:06 Ответить
Ліквідаційна ЗєкоМанда.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:15 Ответить
Будет министр , не будет 30 % поступлений!
показать весь комментарий
04.08.2020 22:42 Ответить
Да нет, скоро сельского хозяйства не будет. Только министерство цифровой трансформации. Будет информацию трансформировать в питательную и полезную пищу.
показать весь комментарий
04.08.2020 23:03 Ответить
министр сельского хозяйства это идиотизм. Есть министр экономики.
показать весь комментарий
04.08.2020 23:14 Ответить
Назначить Пискуна в команду Венедиктовой было ошибкой, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 5904
показать весь комментарий
04.08.2020 22:05 Ответить
а что-бы и нет? если ПИСЯ-КУн денег заслал! слуги пля! выродки и суки продажные!
показать весь комментарий
04.08.2020 22:06 Ответить
Це правда- непередбачуваний динозавр ... Вона дура ще своє отримає - набереться як ***** блох проблем, й туди їй дорога
показать весь комментарий
04.08.2020 22:06 Ответить
Зе команда кадровой политикой уже все лайно подобрала и уже по кизякам пошла шикарная кадровая политика как управленцы вообще нет даже понятия пришли мальчик на деревянных лошадях
показать весь комментарий
04.08.2020 22:06 Ответить
Как только назначают специалиста, так начинается ВОЙ. Ребятки не шутите с народом, эти шутки могут очень плохо закончится.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:09 Ответить
ого, так категорично....здається нині вже кого не назначать - ділу капут, бо бюджет країни вже так обсіли олігархи, що нінащо не має коштів.....і далі буде ще гірше
показать весь комментарий
04.08.2020 22:46 Ответить
Ошибки! Назначайте ошибки в ошибки- не ошибетесь никогда!
показать весь комментарий
04.08.2020 22:09 Ответить
Как вспомню соевого генплокулола комуняцкого последыша Югу Луценко, так смех берет от балбесов гавкающих что-то о Пискуне
показать весь комментарий
04.08.2020 22:13 Ответить
Опасно то что нынешняя власть не вооружается путая мозги как при Порошенко ватникам ,чтобы как то противостоять Московии,а только ищет момент как вернуться в московское стойло
показать весь комментарий
04.08.2020 22:13 Ответить
https://www.obozrevatel.com/tv/pdsmdny200804gay-mp4.htm Кремль ждет сдачу Украины в течение 2 месяцев, - Гай
показать весь комментарий
04.08.2020 22:17 Ответить
Коротенько про завтра

Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 5959
показать весь комментарий
04.08.2020 22:14 Ответить
https://youtu.be/yBeQMY-Y2NQ "Ошибки надо смывать! Кровью!" (с)

Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 3817
показать весь комментарий
04.08.2020 22:16 Ответить
А я считаю что идеальное назначение---ошибка к ошибке. Минус на минус даёт плюс. В смысле плюсуем туда ещё ошибку. например Рината Кузьмина---такое понёс в последнее время что даже шкива на его фоне Энштейном стал хоть на день. Кстати вот ещё один шлепер.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:16 Ответить
Если б это было на кацапстане, согласен. А в Украине - нам тут еще жить.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:43 Ответить
Это ошибка не венедикты, а ошибка блазня взять эту совковую, тупую тетку, так у него сплошные ошибки, и прежде всего скоморох самая большая ошибка.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:16 Ответить
причем тут "авторитет государства"?
это назначение просто опять обрушило рейтинг Бубочки!
Пискун - "нашатырь" для многих зе-тыпилов.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:18 Ответить
Який мозок у клоуна-там навіть язика немає-все як при поросячих-кумка до кумки.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:24 Ответить
Помилкою було призначення Подоляка в ОП. А Піскун - грамотний і високодосвідчений генеральний прокурор, і Венедиктовій у нього вчитися і вчитися.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:26 Ответить
Человек, который ТРИЖДЫ восстанавливался в должности наверное что-то соображает, а то набрали дегенератов, которые даже повестку правильно оформить не могут.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:52 Ответить
А те кто его назначил, знают, что Пискуна невозможно потом уволить.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:28 Ответить
Венедиктова сама-ошибка.
показать весь комментарий
04.08.2020 22:34 Ответить
Ошиблись... с кем не бывает? Зато движняк какой создали!
показать весь комментарий
04.08.2020 22:34 Ответить
каждый имеет право на ошибку . и зеленые этим правом пользуются по полной
показать весь комментарий
04.08.2020 22:35 Ответить
Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 6294
показать весь комментарий
04.08.2020 22:38 Ответить
Идиоты! Вы даже антикризисного менеджера по кризису общения использовать правильно не можете! Асстанавитесь! Он должен вас всех собрать там в опе, выман.ить как положено, дать задачи, проследить исполнение и отчитаться перед заказчиком. На каждый чих он выступать не должен! Этим дискредитируется сама идея, с вашего навязчивого "антикризисного менежемента" вся страна ржет. Пусть его прожекты озвучивает та девочка, или уже не девочка, короче пресс-служба!
показать весь комментарий
04.08.2020 22:39 Ответить
Почалося розтягування цитат...
Можна не трудитись.Порохоботи вже стиснули головні моменти інтерв'ю .
Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 6548

Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП - Цензор.НЕТ 838
показать весь комментарий
04.08.2020 22:40 Ответить
Мне кажется простому народу "какая разница" кто прокурор, кто советник , а кто беременныя....
показать весь комментарий
04.08.2020 22:46 Ответить
Сам-то ты каким явлением для государства являешься?
показать весь комментарий
04.08.2020 22:51 Ответить
Согласитесь, что заголовок должен бы быть следующий: "Назначить Венедиктову генпрокурором было ошибкой", - советник главы ОП
показать весь комментарий
04.08.2020 23:35 Ответить
Хе-хе, в Зю!-команді істерика. Думаю, тут кілька причин.
1. Піскуна позбутися вкрай важко (про що тут уже справедливо зазначали).
2. Внаслідок повної відсутності мозку у пані-з-лисячим-писком керувати прокуратурою буде Піскун (уже вчетверте!).
3. Піскун цілком спроможний закрити (і надовго!) когось із Зю!-команди.
Тому, особливо через п.3 хтось вібрує й істерить...
показать весь комментарий
05.08.2020 00:25 Ответить
З піські прокурор як і з вєнєдікти. Не для того воно там.
показать весь комментарий
05.08.2020 05:57 Ответить
Це не помилка. Це все правильно було зроблено...для підтримки дискотеки в кремлі. Танці продовжуються, Україну мордують і розмазують як лайно по конюшні!
показать весь комментарий
05.08.2020 07:32 Ответить
Пискун вполне здравомыслящий человек и профи.
показать весь комментарий
05.08.2020 07:37 Ответить
Это не барин плохой, это холопы сволочи. Давняя отмазка зебобиков.
показать весь комментарий
05.08.2020 07:42 Ответить
Что то слишком много у вас зелени таких ошибок!!!
показать весь комментарий
05.08.2020 11:35 Ответить
 
 