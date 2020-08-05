Військовослужбовця, який торгував зброєю, затримано в Харкові, - Нацполіція

Харківські правоохоронці у вівторок, 4 серпня, затримали військовослужбовця, підозрюваного в торгівлі зброєю і боєприпасами.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили, що 35-річний військовослужбовець організував схему незаконного збуту боєприпасів і вогнепальної зброї ... Під час проведення обшуку за місцем проживання було виявлено та вилучено 4 електродетонатори, 2 корпуси ручних гранат РГД-5, підривники до ручних гранат типу УЗРГМ, рушницю і набої калібру 5,45 мм", - наголошується в повідомленні.

Кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України розпочато в червні цього року.

У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факт продажу боєприпасів.

Досудове розслідування проводиться відділом спеціальної поліції ГУ Нацполіції в Харківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону об'єднаних сил, спільно з оперативними співробітниками УСБУ в області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Організатора міжрегіонального угруповання торговців зброєю затримано в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж