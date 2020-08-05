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Військовослужбовця, який торгував зброєю, затримано в Харкові, - Нацполіція

Харківські правоохоронці у вівторок, 4 серпня, затримали військовослужбовця, підозрюваного в торгівлі зброєю і боєприпасами.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили, що 35-річний військовослужбовець організував схему незаконного збуту боєприпасів і вогнепальної зброї ... Під час проведення обшуку за місцем проживання було виявлено та вилучено 4 електродетонатори, 2 корпуси ручних гранат РГД-5, підривники до ручних гранат типу УЗРГМ, рушницю і набої калібру 5,45 мм", - наголошується в повідомленні.

Кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України розпочато в червні цього року.

У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факт продажу боєприпасів.

Досудове розслідування проводиться відділом спеціальної поліції ГУ Нацполіції в Харківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону об'єднаних сил, спільно з оперативними співробітниками УСБУ в області.

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Військовослужбовця, який торгував зброєю, затримано в Харкові, - Нацполіція 01

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зброя (7543) Харків (5716) військовослужбовці (4812)


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Военнослужащий, торговавший оружием, задержан в Харькове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 219
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05.08.2020 06:23 Відповісти
Доброго ранку людям!
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05.08.2020 06:28 Відповісти
как сказал один из руководителей МВД на руках 3.000.000 единиц оружия... такого даже в зимбабве нет.. там населения 5 млн чел
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05.08.2020 08:04 Відповісти
 
 