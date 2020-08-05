Процедура зарахування міст до "червоної" карантинної зони має бути модернізована, - "Пропозиція"

Політична партія "Пропозиція" вимагає від влади скасувати транспортну блокаду українських міст і не здійснювати політичний тиск на місцеве самоврядування під прикриттям запровадження карантину.

Про це йдеться в тексті заяви політсили.

"Політична партія "Пропозиція" підтримує рішення Тернопільської та Луцької міських рад, які на своїх засіданнях відмовилися припиняти залізничне та автобусне міжміське сполучення, попри віднесення обох міст до "червоної зони" через показники захворюваності на COVID-19", – сказано в документі.

У партії вважають, що представники центральної влади, перш ніж говорити про якісь обмеження і заборони, мали насамперед подбати про те, як місцевим жителям безпечно і своєчасно повернутися до своїх домівок, а не створювати незручностей для людей. "Поведінка центральної влади демонструє відверту зневагу до українських громадян", – кажуть у партії.

"Пропозиція" наголошує, що процедура віднесення міст до "червоної" карантинної зони, яка означає заборону роботи закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, припинення роботи громадського транспорту, міжміського залізничного та автобусного сполучення, має бути модернізована.

"Відповідні рішення не можна ухвалювати без консультацій із місцевою владою. Слід розробити чіткі та зрозумілі критерії встановлення чотирьох рівнів епідеміологічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби COVID-19 – "червоного", "помаранчевого", "жовтого" та "зеленого", кожен із яких характеризується певними карантинними обмеженнями. Ті критерії, які наразі запроваджені, залишають простір для політичних маніпуляцій. І центральна влада цим користується", – йдеться в заяві.

Політична сила вимагає від центральної влади перестати ухвалювати необґрунтовані рішення щодо встановлення рівнів епідеміологічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби COVID-19 і запровадити обов’язкові консультації з місцевою владою стосовно посилення карантинних обмежень.

В партії наголошують на недопустимості політичного тиску на місцеве самоврядування.

"Боротьба з епідемією не може перетворюватися на політичні змагання і використовуватись для здобуття політичних балів напередодні виборів", – кажуть у "Пропозиції".