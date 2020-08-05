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Новини Агресія Росії проти України
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Військово-квартирну повинність під час воєнного стану хочуть скасувати, - Кабмін

Військово-квартирну повинність під час воєнного стану хочуть скасувати, - Кабмін

Уряд запропонував винести на розгляд Ради законопроєкт, який скасує військово-квартирну повинність для фізичних та юридичних осіб у разі запровадження правового режиму воєнного стану.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Пропонується виключити пункт 17 частини першої статті 8 Закону, що дозволить військовому командуванню здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, не використовуючи при цьому визначених цим законом повноважень військового командування стосовно встановлення військово-квартирної повинності та дотримуючись приписів і положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини", - зазначається в пояснювальній записці до проєкту закону.

Зараз за законом в разі введення воєнного стану військове командування, військові адміністрації та місцеві органи влади можуть "встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ".

Також читайте: Для того, щоб назвати війну війною, потрібно запроваджувати воєнний стан. Зеленський не хоче цього, - Рахманін

Проєкт закону був розроблений Міністерством оборони на виконання резолюції Першого віцепрем'єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі України від 07.08.2019 №47680/19/1-18 Степана Кубіва.

Автор: 

Кабмін (14163) квартира (301) воєнний стан (575)


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Топ коментарі
+16
Эдита за свой хатынки в кончах заспах переживает.... вдруг солдатню заселят...она им там паркет запачкает...и унитаз золотой пацарапает...
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05.08.2020 15:24 Відповісти
+15
У меня в 2014-м ребята жили..неделю...безо всякой повинности.. и купались...и стирались..и столовались.... и ничего...я не облез...
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05.08.2020 15:26 Відповісти
+12
Охренеть. Не дохрена ли сняли ответственности с гражданских?
Общую мобилизацию низя, принудительно отправить окопы рыть низя, одолжить машину в качестве тягача или для транспортировки личного состава низя, расквартировать солдат низя, отключить связь и СМИ низя. Получается, в случае войны для гражданских вообще ничего не изменится в жизни. Одни страну защищают, а у других сплошные конвенции и права человека. А потом они орут "мы устали от войны!"
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05.08.2020 15:32 Відповісти
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Эдита за свой хатынки в кончах заспах переживает.... вдруг солдатню заселят...она им там паркет запачкает...и унитаз золотой пацарапает...
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05.08.2020 15:24 Відповісти
так в конченій по-любому солдатів не заселили б.
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05.08.2020 15:31 Відповісти
А може буде час коли ніхто на це дозволу не буде питати? На все воля Божа...
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05.08.2020 15:39 Відповісти
Готують воєнний стан. І це добре! Нарешті влада зрозуміла що план Б це Воєнний стан і його вже 6 років як потрібно ввести - по справжньому, до кінця війни!
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05.08.2020 16:18 Відповісти
Ігороьок, воєнний стан тільки не при цій владі. Як кажуть кішка тонка та й смальцю в голові на це не хватить...
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05.08.2020 17:13 Відповісти
Конча то как пример...мало ли таких конч по стране...
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05.08.2020 15:52 Відповісти
Жаль . Отняли у военных последнее .
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05.08.2020 15:24 Відповісти
Шо отняли?
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05.08.2020 15:31 Відповісти
Нічого не відняли, люди і так їх нагодують і спати покладуть.
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05.08.2020 15:32 Відповісти
понятно - уводят правительственные дачи и зоны отдыха из под удара..
воины будут в поле зимой квартироваться...
отношение к собственной армии как оккупантам..
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05.08.2020 15:25 Відповісти
Для этих прорашистких иродов они как раз и являются "оккупантами", а московская орда для них " освободители"...
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05.08.2020 15:38 Відповісти
У меня в 2014-м ребята жили..неделю...безо всякой повинности.. и купались...и стирались..и столовались.... и ничего...я не облез...
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05.08.2020 15:26 Відповісти
Даремно, і де тепер солдатам квартирувати при потребі, у Кубіва?
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05.08.2020 15:26 Відповісти
Це Геліки та Мерси броньовані забороніть на час війни на потреби армії використовувати.

А потім зброю виробляти та **********.
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05.08.2020 15:28 Відповісти
Охренеть. Не дохрена ли сняли ответственности с гражданских?
Общую мобилизацию низя, принудительно отправить окопы рыть низя, одолжить машину в качестве тягача или для транспортировки личного состава низя, расквартировать солдат низя, отключить связь и СМИ низя. Получается, в случае войны для гражданских вообще ничего не изменится в жизни. Одни страну защищают, а у других сплошные конвенции и права человека. А потом они орут "мы устали от войны!"
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05.08.2020 15:32 Відповісти
где они эти конвенции находят . в америке обама ввёл право в случае чп излишки еды даже с личных холодильников изымать. а у этих одни конвенции как у сыновей лейтенанта шмидта .
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05.08.2020 15:40 Відповісти
Якщо введуть, то зранку до вечора окопи рити і протитанкові їжаки збирати. Наш народ до того ох.їв, що вважає війну якимось серіалом?
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05.08.2020 15:37 Відповісти
Во-во. Сталина на вас нет)
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05.08.2020 15:40 Відповісти
Хочется узнать для какой армии? Для наступающей или отступающей?
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05.08.2020 15:39 Відповісти
Зате "військовий збір" з німають з усіх "білих" зарплат і все норм)))))))))
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05.08.2020 15:39 Відповісти
лично у тебя сколько снимают?я тебе столько заплачу,пойдешь воевать?
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05.08.2020 15:57 Відповісти
Я уже ходил. И платил и плачу со всех видов денежного обеспечения. Так, что остроумничайте в другом месте)))
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05.08.2020 16:02 Відповісти
Напрасно, для ГРАЖДАН, имеющих жилую площадь больше норм и позволяющую разместить ДОПОЛНИТЕЛЬНО (тоже по нормам) военнослужащих вполне разумно наличии такого положения в ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, с единственным условием доплаты за коммунальные платежи пропорционально количеству подселяемых + оплата аренды жилплощади, пусть и не по рыночной стоимости, но все равно НЕ БЕСПЛАТНО!
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05.08.2020 16:28 Відповісти
всех авторов и поддерживающих собак, зимой, в палатки ( лучше без них ), в поле, и , собрать голоса через неделю. Слава сраному атаману!
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05.08.2020 17:20 Відповісти
Гниди бояться військового перевороту та напрацьовують механізми ускладнення його здійснення не зважаючи на інтереси національної безпеки на випадок вторгнення "брацкаго" агресора...
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21.12.2020 11:56 Відповісти
 
 