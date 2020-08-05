Військово-квартирну повинність під час воєнного стану хочуть скасувати, - Кабмін

Уряд запропонував винести на розгляд Ради законопроєкт, який скасує військово-квартирну повинність для фізичних та юридичних осіб у разі запровадження правового режиму воєнного стану.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Пропонується виключити пункт 17 частини першої статті 8 Закону, що дозволить військовому командуванню здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, не використовуючи при цьому визначених цим законом повноважень військового командування стосовно встановлення військово-квартирної повинності та дотримуючись приписів і положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини", - зазначається в пояснювальній записці до проєкту закону.

Зараз за законом в разі введення воєнного стану військове командування, військові адміністрації та місцеві органи влади можуть "встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ".

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Проєкт закону був розроблений Міністерством оборони на виконання резолюції Першого віцепрем'єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі України від 07.08.2019 №47680/19/1-18 Степана Кубіва.