Військово-квартирну повинність під час воєнного стану хочуть скасувати, - Кабмін
Уряд запропонував винести на розгляд Ради законопроєкт, який скасує військово-квартирну повинність для фізичних та юридичних осіб у разі запровадження правового режиму воєнного стану.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Пропонується виключити пункт 17 частини першої статті 8 Закону, що дозволить військовому командуванню здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, не використовуючи при цьому визначених цим законом повноважень військового командування стосовно встановлення військово-квартирної повинності та дотримуючись приписів і положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини", - зазначається в пояснювальній записці до проєкту закону.
Зараз за законом в разі введення воєнного стану військове командування, військові адміністрації та місцеві органи влади можуть "встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ".
Проєкт закону був розроблений Міністерством оборони на виконання резолюції Першого віцепрем'єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі України від 07.08.2019 №47680/19/1-18 Степана Кубіва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
воины будут в поле зимой квартироваться...
отношение к собственной армии как оккупантам..
А потім зброю виробляти та **********.
Общую мобилизацию низя, принудительно отправить окопы рыть низя, одолжить машину в качестве тягача или для транспортировки личного состава низя, расквартировать солдат низя, отключить связь и СМИ низя. Получается, в случае войны для гражданских вообще ничего не изменится в жизни. Одни страну защищают, а у других сплошные конвенции и права человека. А потом они орут "мы устали от войны!"