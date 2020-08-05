Военно-квартирную повинность во время военного положения хотят отменить, - Кабмин

Правительство предложило вынести на рассмотрение Рады законопроект, который отменит военно-квартирную повинность для физических и юридических лиц в случае введения правового режима военного положения.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Предлагается исключить пункт 17 части первой статьи 8 Закона, что позволит военному командованию осуществлять меры правового режима военного положения, не используя при этом определенных этим законом полномочий военного командования по установлению военно-квартирной повинности и придерживаясь предписаний и положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда по правам человека", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский - Лукашенко: Надеюсь на передачу нам "вагнеровцев", причастных к терроризму в Украине

Сейчас по закону в случае введения военного положения военное командование, военные администрации и местные органы власти могут "устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений".

Проект закона, отменяющего эту повинность, был разработан Министерством обороны во исполнение резолюции Первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Украины от 07.08.2019 №47680/19/1-18 Степана Кубива.

Также на Цензор.НЕТ: Мост рухнул во время военных учений в России, пострадавшие в больнице. ФОТО