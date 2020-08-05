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Новости Агрессия России против Украины
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Военно-квартирную повинность во время военного положения хотят отменить, - Кабмин

Военно-квартирную повинность во время военного положения хотят отменить, - Кабмин

Правительство предложило вынести на рассмотрение Рады законопроект, который отменит военно-квартирную повинность для физических и юридических лиц в случае введения правового режима военного положения.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Предлагается исключить пункт 17 части первой статьи 8 Закона, что позволит военному командованию осуществлять меры правового режима военного положения, не используя при этом определенных этим законом полномочий военного командования по установлению военно-квартирной повинности и придерживаясь предписаний и положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда по правам человека", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

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Сейчас по закону в случае введения военного положения военное командование, военные администрации и местные органы власти могут "устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений".

Проект закона, отменяющего эту повинность, был разработан Министерством обороны во исполнение резолюции Первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Украины от 07.08.2019 №47680/19/1-18 Степана Кубива.

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Автор: 

Кабмин (14036) квартира (466) военное положение (512)


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Топ комментарии
+16
Эдита за свой хатынки в кончах заспах переживает.... вдруг солдатню заселят...она им там паркет запачкает...и унитаз золотой пацарапает...
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05.08.2020 15:24 Ответить
+15
У меня в 2014-м ребята жили..неделю...безо всякой повинности.. и купались...и стирались..и столовались.... и ничего...я не облез...
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05.08.2020 15:26 Ответить
+12
Охренеть. Не дохрена ли сняли ответственности с гражданских?
Общую мобилизацию низя, принудительно отправить окопы рыть низя, одолжить машину в качестве тягача или для транспортировки личного состава низя, расквартировать солдат низя, отключить связь и СМИ низя. Получается, в случае войны для гражданских вообще ничего не изменится в жизни. Одни страну защищают, а у других сплошные конвенции и права человека. А потом они орут "мы устали от войны!"
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05.08.2020 15:32 Ответить
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Эдита за свой хатынки в кончах заспах переживает.... вдруг солдатню заселят...она им там паркет запачкает...и унитаз золотой пацарапает...
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05.08.2020 15:24 Ответить
так в конченій по-любому солдатів не заселили б.
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05.08.2020 15:31 Ответить
А може буде час коли ніхто на це дозволу не буде питати? На все воля Божа...
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05.08.2020 15:39 Ответить
Готують воєнний стан. І це добре! Нарешті влада зрозуміла що план Б це Воєнний стан і його вже 6 років як потрібно ввести - по справжньому, до кінця війни!
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05.08.2020 16:18 Ответить
Ігороьок, воєнний стан тільки не при цій владі. Як кажуть кішка тонка та й смальцю в голові на це не хватить...
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05.08.2020 17:13 Ответить
Конча то как пример...мало ли таких конч по стране...
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05.08.2020 15:52 Ответить
Жаль . Отняли у военных последнее .
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05.08.2020 15:24 Ответить
Шо отняли?
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05.08.2020 15:31 Ответить
Нічого не відняли, люди і так їх нагодують і спати покладуть.
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05.08.2020 15:32 Ответить
понятно - уводят правительственные дачи и зоны отдыха из под удара..
воины будут в поле зимой квартироваться...
отношение к собственной армии как оккупантам..
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05.08.2020 15:25 Ответить
Для этих прорашистких иродов они как раз и являются "оккупантами", а московская орда для них " освободители"...
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05.08.2020 15:38 Ответить
У меня в 2014-м ребята жили..неделю...безо всякой повинности.. и купались...и стирались..и столовались.... и ничего...я не облез...
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05.08.2020 15:26 Ответить
Даремно, і де тепер солдатам квартирувати при потребі, у Кубіва?
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05.08.2020 15:26 Ответить
Це Геліки та Мерси броньовані забороніть на час війни на потреби армії використовувати.

А потім зброю виробляти та **********.
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05.08.2020 15:28 Ответить
Охренеть. Не дохрена ли сняли ответственности с гражданских?
Общую мобилизацию низя, принудительно отправить окопы рыть низя, одолжить машину в качестве тягача или для транспортировки личного состава низя, расквартировать солдат низя, отключить связь и СМИ низя. Получается, в случае войны для гражданских вообще ничего не изменится в жизни. Одни страну защищают, а у других сплошные конвенции и права человека. А потом они орут "мы устали от войны!"
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05.08.2020 15:32 Ответить
где они эти конвенции находят . в америке обама ввёл право в случае чп излишки еды даже с личных холодильников изымать. а у этих одни конвенции как у сыновей лейтенанта шмидта .
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05.08.2020 15:40 Ответить
Якщо введуть, то зранку до вечора окопи рити і протитанкові їжаки збирати. Наш народ до того ох.їв, що вважає війну якимось серіалом?
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05.08.2020 15:37 Ответить
Во-во. Сталина на вас нет)
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05.08.2020 15:40 Ответить
Хочется узнать для какой армии? Для наступающей или отступающей?
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05.08.2020 15:39 Ответить
Зате "військовий збір" з німають з усіх "білих" зарплат і все норм)))))))))
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05.08.2020 15:39 Ответить
лично у тебя сколько снимают?я тебе столько заплачу,пойдешь воевать?
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05.08.2020 15:57 Ответить
Я уже ходил. И платил и плачу со всех видов денежного обеспечения. Так, что остроумничайте в другом месте)))
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05.08.2020 16:02 Ответить
Напрасно, для ГРАЖДАН, имеющих жилую площадь больше норм и позволяющую разместить ДОПОЛНИТЕЛЬНО (тоже по нормам) военнослужащих вполне разумно наличии такого положения в ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, с единственным условием доплаты за коммунальные платежи пропорционально количеству подселяемых + оплата аренды жилплощади, пусть и не по рыночной стоимости, но все равно НЕ БЕСПЛАТНО!
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05.08.2020 16:28 Ответить
всех авторов и поддерживающих собак, зимой, в палатки ( лучше без них ), в поле, и , собрать голоса через неделю. Слава сраному атаману!
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05.08.2020 17:20 Ответить
Гниди бояться військового перевороту та напрацьовують механізми ускладнення його здійснення не зважаючи на інтереси національної безпеки на випадок вторгнення "брацкаго" агресора...
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21.12.2020 11:56 Ответить
 
 