Активістка Живко намагалася підпалити себе біля будівлі поліції у Львові

Керівниця всеукраїнської громадської організації "Об'єднання добровольців" Олена Живко облила себе бензином і намагалася підпалити. Вона заявляє, що на неї та її рідних тисне поліція.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Укрінформ".

У будівлі поліції, де Живко мала намір здійснити самоспалення, про яке оголосила напередодні у Фейсбуці, зібралося близько 200 осіб.

Коли Живко облила себе бензином, поліція зреагувала швидко, поліцейські скрутили їй руки, вибили з рук запальничку і не дали можливості себе підпалити.

Активістка стверджує, що поліція чинить тиск на неї та її сім'ю. Так, вона каже, що її брата затримали, коли той віз тяжкохворого батька до Києва на термінову операцію на серці, а в літніх батьків постійно проводять обшуки.

Також Живко згадала про випадок, коли разом зі співробітником правоохоронних органів випила кави, а потім потрапила в лікарню з анафілактичним шоком та отруєнням.

Люди, які прийшли до будівлі поліції, дізнавшись, що справа про затримання брата рухається дуже швидко і вже сьогодні йому мають обрати запобіжний захід у Галицькому суді Львова, колоною рушили до суду.

Живко погрожує оголосити безстрокове голодування під стінами Головного управління поліції у Львівській області в разі, якщо її брата не відпустять.