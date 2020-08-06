УКР
Новини
Активістка Живко намагалася підпалити себе біля будівлі поліції у Львові

Активістка Живко намагалася підпалити себе біля будівлі поліції у Львові

Керівниця всеукраїнської громадської організації "Об'єднання добровольців" Олена Живко облила себе бензином і намагалася підпалити. Вона заявляє, що на неї та її рідних тисне поліція.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Укрінформ".

У будівлі поліції, де Живко мала намір здійснити самоспалення, про яке оголосила напередодні у Фейсбуці, зібралося близько 200 осіб.

Коли Живко облила себе бензином, поліція зреагувала швидко, поліцейські скрутили їй руки, вибили з рук запальничку і не дали можливості себе підпалити.

Активістка стверджує, що поліція чинить тиск на неї та її сім'ю. Так, вона каже, що її брата затримали, коли той віз тяжкохворого батька до Києва на термінову операцію на серці, а в літніх батьків постійно проводять обшуки.

Також Живко згадала про випадок, коли разом зі співробітником правоохоронних органів випила кави, а потім потрапила в лікарню з анафілактичним шоком та отруєнням.

Також на Цензор.НЕТ: Чоловік після сварки з дружиною підпалив себе на Полтавщині, - Нацполіція

Люди, які прийшли до будівлі поліції, дізнавшись, що справа про затримання брата рухається дуже швидко і вже сьогодні йому мають обрати запобіжний захід у Галицькому суді Львова, колоною рушили до суду.

Живко погрожує оголосити безстрокове голодування під стінами Головного управління поліції у Львівській області в разі, якщо її брата не відпустять.

+9
придурошная, сожги уже здание полиции или пару мусоров, зачем себя жечь ?
показати весь коментар
06.08.2020 14:31 Відповісти
+8
Хотела бы самосжечься, никто бы ей не успел помешать. А так, все выглядит очень постановочно. Собирает 200 человек, обливается бензином, долго размахивает зажигалкой, дает выбить ее из рук...
показати весь коментар
06.08.2020 14:39 Відповісти
+6
заї............ли аферисти.
https://zaxid.net/aferistka_dobroyi_voli_n1497097
показати весь коментар
06.08.2020 14:40 Відповісти
і кричить: тримайте мене п'ятеро, бо підпалюсь
показати весь коментар
06.08.2020 14:46 Відповісти
а що, іншим можна робити постановки по захопленню автобуса, а дівчині не можна полякати, що підпалить? Цим і звернула увагу і поліцейські перед тим, як щось робити, то десять раз подумають, варото це, чи ні.
показати весь коментар
06.08.2020 15:26 Відповісти
та ипа..нутый пример заразителен и завтра какая-нибудь тупая малолетка посмотрит и почитает эту дуру и спалит себя из-за двойки в дневнике "...і.цим приверне увагу, і вчителя перед тим, як щось робити, то десять раз подумають, варто це, чи ні..." - таким как она место в дурке ...
показати весь коментар
06.08.2020 15:40 Відповісти
https://censor.net/user/457458 - это да....

мусора у костра только погреются...
нужно наносить увечья не себе, а обидчикам.... - ну или в крайнем случае совмещать...
показати весь коментар
06.08.2020 14:45 Відповісти
Обалдеть, 200 человек собралось посмотреть-поснимать видосы, а спасала её полиция. Сюр какой-то.
показати весь коментар
06.08.2020 14:35 Відповісти
Считаешь, что полиция должна была снимать, а люди спасать?
показати весь коментар
06.08.2020 14:38 Відповісти
Так полиция же плохая. Почитай коменты тут на ЦН. Это все бездушные аваковские псы, не?
показати весь коментар
06.08.2020 14:40 Відповісти
Если тебе интересно моё мнение, то скажу, что как в обществе так и в полиции люди со своими "процентами". Всё зависит на кого попадёшь в данную минуту. Что же касается снимающих людей, то в последнее время наши правоохранительные органы помощь от людей могут расценить не в пользу помогавшему. А кто в этом виноват, каждый решает сам в меру своих умственных возможностей.
показати весь коментар
06.08.2020 14:50 Відповісти
Считаю что в детстве ей мало ремня прописывали по мягким сиденьям, дурь не выветрились из головы.
показати весь коментар
06.08.2020 14:40 Відповісти
А может как раз много ремня выписывали? Обычно суицидальные мысли приходят в головы получившим детские травмы.
показати весь коментар
06.08.2020 15:10 Відповісти
Может и много. Только она как-то затянула с суицидом, можно было бы гораздо раньше. Отсюда делаю вывод-избытка ремня не было.
показати весь коментар
06.08.2020 15:18 Відповісти
То ли дело вчерашняя, да? Раз и наповал!
показати весь коментар
06.08.2020 15:21 Відповісти
Это которая верующая?На инфорезисте хоть комментить дают, интересно было прочесть что там понаписывали. Вчерашняя была просто дурёха откровенно говоря: написала кучу заумных слов и устроила перформанс. Проще надо быть.
показати весь коментар
06.08.2020 15:28 Відповісти
То, что дело нечисто-даже из текста новости на ЦН ясно.

Также Живко вспомнила о случае, когда вместе с сотрудником правоохранительных органов выпила кофе, а потом попала в больницу с анафилактическим шоком и отравлением.Источник: https://censor.net.ua/n3212283

Полонием её небось травили...
показати весь коментар
06.08.2020 14:42 Відповісти
https://zaxid.net/ zaxid.net - помойка садового и облизывает власть. Про конфликт с zaxid.net Живко упоминала давно.
показати весь коментар
06.08.2020 14:50 Відповісти
Захід нет це не журналістика, а дно, таке саме як г+г. Живко з сайтом судяться вже давно.
показати весь коментар
06.08.2020 15:26 Відповісти
Так а в чем суть претензий полиции? За что брата задержали, по какому поводу обыски у родителей? Что им инкриминируют?
показати весь коментар
06.08.2020 14:45 Відповісти
А именно так, без оглашения причин, поголовно 90% новостей и подают, чтобы заинтриговать всех непонятками провоцируя срач слабоуравновешенных.
показати весь коментар
06.08.2020 14:51 Відповісти
Не догадываешься?
Вон в тернопольской слабода организовала "волонтерскую криївку".
Собирали типо помощь для фронта по области, а потом продавали ее через комиссионки.
А если и добиралась до фронта, то привозили на продажу оружие.
показати весь коментар
06.08.2020 14:52 Відповісти
...когда вместе с сотрудником правоохранительных органов выпила кофе, а потом попала в больницу Источник: https://censor.net/n3212283 - знайшла з ким каву пити ...
показати весь коментар
06.08.2020 14:46 Відповісти
Надо было ей спалить провокаторшу Фарион и Ленку Бондаренко тем более последняя сама грозилась,но забыла как то..
показати весь коментар
06.08.2020 14:47 Відповісти
Фарион просто не любит кацапов и кацапский изык. Как и все патриоты.
показати весь коментар
06.08.2020 14:51 Відповісти
Обычная чекисткая провокаторша еще с совковых времен.
показати весь коментар
06.08.2020 18:15 Відповісти
Жесть. Пол Пот с его режимом просто детский сад.
показати весь коментар
06.08.2020 14:49 Відповісти
менты конешно пи...сы, но ей место в дурке за такие поступки..
показати весь коментар
06.08.2020 15:29 Відповісти
Надо было не отбирать ее зажигалку. Интересно как бы она выкрутилась.
показати весь коментар
06.08.2020 16:47 Відповісти
Ось відео
https://www.youtube.com/watch?v=XUISJPADJSc
показати весь коментар
06.08.2020 16:58 Відповісти
Фальшиве життя "активістки" https://zaxid.net/falshive_zhittya_oleni_zhivko_n1495622
показати весь коментар
06.08.2020 19:03 Відповісти
цензор..- промашка, вещи своими именами (или опечатка??) - не активистка, а АФЕРИСТКА)))
показати весь коментар
07.08.2020 00:22 Відповісти
 
 