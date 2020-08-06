Активістка Живко намагалася підпалити себе біля будівлі поліції у Львові
Керівниця всеукраїнської громадської організації "Об'єднання добровольців" Олена Живко облила себе бензином і намагалася підпалити. Вона заявляє, що на неї та її рідних тисне поліція.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Укрінформ".
У будівлі поліції, де Живко мала намір здійснити самоспалення, про яке оголосила напередодні у Фейсбуці, зібралося близько 200 осіб.
Коли Живко облила себе бензином, поліція зреагувала швидко, поліцейські скрутили їй руки, вибили з рук запальничку і не дали можливості себе підпалити.
Активістка стверджує, що поліція чинить тиск на неї та її сім'ю. Так, вона каже, що її брата затримали, коли той віз тяжкохворого батька до Києва на термінову операцію на серці, а в літніх батьків постійно проводять обшуки.
Також Живко згадала про випадок, коли разом зі співробітником правоохоронних органів випила кави, а потім потрапила в лікарню з анафілактичним шоком та отруєнням.
Люди, які прийшли до будівлі поліції, дізнавшись, що справа про затримання брата рухається дуже швидко і вже сьогодні йому мають обрати запобіжний захід у Галицькому суді Львова, колоною рушили до суду.
Живко погрожує оголосити безстрокове голодування під стінами Головного управління поліції у Львівській області в разі, якщо її брата не відпустять.
мусора у костра только погреются...
нужно наносить увечья не себе, а обидчикам.... - ну или в крайнем случае совмещать...
https://zaxid.net/aferistka_dobroyi_voli_n1497097
Также Живко вспомнила о случае, когда вместе с сотрудником правоохранительных органов выпила кофе, а потом попала в больницу с анафилактическим шоком и отравлением.Источник: https://censor.net.ua/n3212283
Полонием её небось травили...
Вон в тернопольской слабода организовала "волонтерскую криївку".
Собирали типо помощь для фронта по области, а потом продавали ее через комиссионки.
А если и добиралась до фронта, то привозили на продажу оружие.
https://www.youtube.com/watch?v=XUISJPADJSc