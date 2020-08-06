Активистка Живко пыталась поджечь себя у здания полиции во Львове
Руководительница всеукраинской общественной организации "Объединение добровольцев" Елена Живко облила себя бензином и пыталась поджечь. Она заявляет, что на нее и ее родных оказывает давление полиция.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
У здания полиции, где Живко собиралась осуществить самосожжение, о котором объявила накануне в Фейсбуке, собралось около 200 человек.
Когда Живко облила себя бензином, полиция среагировала быстро, полицейские скрутили ей руки, выбили из рук зажигалку, и не дали возможности себя поджечь.
Активистка утверждает, что полиция оказывает давление на ее и ее семью. Так, она говорит, что ее брата задержали, когда тот вез тяжелобольного отца в Киев на срочную операцию на сердце, а у пожилых родителей постоянно проводят обыски.
Также Живко вспомнила о случае, когда вместе с сотрудником правоохранительных органов выпила кофе, а потом попала в больницу с анафилактическим шоком и отравлением.
Люди, пришедшие к зданию полиции, узнав, что дело о задержании брата движется очень быстро, и уже сегодня ему должны избрать меру пресечения в Галицком суде Львова, колонной двинулись в суд.
Живко угрожает объявить бессрочную голодовку под стенами Главного управления полиции во Львовской области в случае, если ее брата не отпустят.
мусора у костра только погреются...
нужно наносить увечья не себе, а обидчикам.... - ну или в крайнем случае совмещать...
https://zaxid.net/aferistka_dobroyi_voli_n1497097
Полонием её небось травили...
Вон в тернопольской слабода организовала "волонтерскую криївку".
Собирали типо помощь для фронта по области, а потом продавали ее через комиссионки.
А если и добиралась до фронта, то привозили на продажу оружие.
https://www.youtube.com/watch?v=XUISJPADJSc