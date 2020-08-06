РУС
Активистка Живко пыталась поджечь себя у здания полиции во Львове

Активистка Живко пыталась поджечь себя у здания полиции во Львове

Руководительница всеукраинской общественной организации "Объединение добровольцев" Елена Живко облила себя бензином и пыталась поджечь. Она заявляет, что на нее и ее родных оказывает давление полиция.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

У здания полиции, где Живко собиралась осуществить самосожжение, о котором объявила накануне в Фейсбуке, собралось около 200 человек.

Когда Живко облила себя бензином, полиция среагировала быстро, полицейские скрутили ей руки, выбили из рук зажигалку, и не дали возможности себя поджечь.

Читайте на Цензор.НЕТ: Девушка в Запорожье совершила самосожжение возле храма. ФОТО

Активистка утверждает, что полиция оказывает давление на ее и ее семью. Так, она говорит, что ее брата задержали, когда тот вез тяжелобольного отца в Киев на срочную операцию на сердце, а у пожилых родителей постоянно проводят обыски.

Также Живко вспомнила о случае, когда вместе с сотрудником правоохранительных органов выпила кофе, а потом попала в больницу с анафилактическим шоком и отравлением.

Также на Цензор.НЕТ: На Полтавщине мужчина поджег себя после ссоры с женой, - Нацполиция

Люди, пришедшие к зданию полиции, узнав, что дело о задержании брата движется очень быстро, и уже сегодня ему должны избрать меру пресечения в Галицком суде Львова, колонной двинулись в суд.

Живко угрожает объявить бессрочную голодовку под стенами Главного управления полиции во Львовской области в случае, если ее брата не отпустят.

Львов Нацполиция самосожжение
придурошная, сожги уже здание полиции или пару мусоров, зачем себя жечь ?
06.08.2020 14:31
Хотела бы самосжечься, никто бы ей не успел помешать. А так, все выглядит очень постановочно. Собирает 200 человек, обливается бензином, долго размахивает зажигалкой, дает выбить ее из рук...
06.08.2020 14:39
заї............ли аферисти.
https://zaxid.net/aferistka_dobroyi_voli_n1497097
06.08.2020 14:40
придурошная, сожги уже здание полиции или пару мусоров, зачем себя жечь ?
06.08.2020 14:31 Ответить
Хотела бы самосжечься, никто бы ей не успел помешать. А так, все выглядит очень постановочно. Собирает 200 человек, обливается бензином, долго размахивает зажигалкой, дает выбить ее из рук...
06.08.2020 14:39 Ответить
і кричить: тримайте мене п'ятеро, бо підпалюсь
06.08.2020 14:46 Ответить
а що, іншим можна робити постановки по захопленню автобуса, а дівчині не можна полякати, що підпалить? Цим і звернула увагу і поліцейські перед тим, як щось робити, то десять раз подумають, варото це, чи ні.
06.08.2020 15:26 Ответить
та ипа..нутый пример заразителен и завтра какая-нибудь тупая малолетка посмотрит и почитает эту дуру и спалит себя из-за двойки в дневнике "...і.цим приверне увагу, і вчителя перед тим, як щось робити, то десять раз подумають, варто це, чи ні..." - таким как она место в дурке ...
06.08.2020 15:40 Ответить
https://censor.net/user/457458 - это да....

мусора у костра только погреются...
нужно наносить увечья не себе, а обидчикам.... - ну или в крайнем случае совмещать...
06.08.2020 14:45 Ответить
Обалдеть, 200 человек собралось посмотреть-поснимать видосы, а спасала её полиция. Сюр какой-то.
06.08.2020 14:35 Ответить
Считаешь, что полиция должна была снимать, а люди спасать?
06.08.2020 14:38 Ответить
Так полиция же плохая. Почитай коменты тут на ЦН. Это все бездушные аваковские псы, не?
06.08.2020 14:40 Ответить
Если тебе интересно моё мнение, то скажу, что как в обществе так и в полиции люди со своими "процентами". Всё зависит на кого попадёшь в данную минуту. Что же касается снимающих людей, то в последнее время наши правоохранительные органы помощь от людей могут расценить не в пользу помогавшему. А кто в этом виноват, каждый решает сам в меру своих умственных возможностей.
06.08.2020 14:50 Ответить
Считаю что в детстве ей мало ремня прописывали по мягким сиденьям, дурь не выветрились из головы.
06.08.2020 14:40 Ответить
А может как раз много ремня выписывали? Обычно суицидальные мысли приходят в головы получившим детские травмы.
06.08.2020 15:10 Ответить
Может и много. Только она как-то затянула с суицидом, можно было бы гораздо раньше. Отсюда делаю вывод-избытка ремня не было.
06.08.2020 15:18 Ответить
То ли дело вчерашняя, да? Раз и наповал!
06.08.2020 15:21 Ответить
Это которая верующая?На инфорезисте хоть комментить дают, интересно было прочесть что там понаписывали. Вчерашняя была просто дурёха откровенно говоря: написала кучу заумных слов и устроила перформанс. Проще надо быть.
06.08.2020 15:28 Ответить
заї............ли аферисти.
https://zaxid.net/aferistka_dobroyi_voli_n1497097
06.08.2020 14:40 Ответить
То, что дело нечисто-даже из текста новости на ЦН ясно.

Также Живко вспомнила о случае, когда вместе с сотрудником правоохранительных органов выпила кофе, а потом попала в больницу с анафилактическим шоком и отравлением.Источник: https://censor.net.ua/n3212283

Полонием её небось травили...
06.08.2020 14:42 Ответить
https://zaxid.net/ zaxid.net - помойка садового и облизывает власть. Про конфликт с zaxid.net Живко упоминала давно.
06.08.2020 14:50 Ответить
Захід нет це не журналістика, а дно, таке саме як г+г. Живко з сайтом судяться вже давно.
06.08.2020 15:26 Ответить
Так а в чем суть претензий полиции? За что брата задержали, по какому поводу обыски у родителей? Что им инкриминируют?
06.08.2020 14:45 Ответить
А именно так, без оглашения причин, поголовно 90% новостей и подают, чтобы заинтриговать всех непонятками провоцируя срач слабоуравновешенных.
06.08.2020 14:51 Ответить
Не догадываешься?
Вон в тернопольской слабода организовала "волонтерскую криївку".
Собирали типо помощь для фронта по области, а потом продавали ее через комиссионки.
А если и добиралась до фронта, то привозили на продажу оружие.
06.08.2020 14:52 Ответить
...когда вместе с сотрудником правоохранительных органов выпила кофе, а потом попала в больницу Источник: https://censor.net/n3212283 - знайшла з ким каву пити ...
06.08.2020 14:46 Ответить
Надо было ей спалить провокаторшу Фарион и Ленку Бондаренко тем более последняя сама грозилась,но забыла как то..
06.08.2020 14:47 Ответить
Фарион просто не любит кацапов и кацапский изык. Как и все патриоты.
06.08.2020 14:51 Ответить
Обычная чекисткая провокаторша еще с совковых времен.
06.08.2020 18:15 Ответить
Жесть. Пол Пот с его режимом просто детский сад.
06.08.2020 14:49 Ответить
менты конешно пи...сы, но ей место в дурке за такие поступки..
06.08.2020 15:29 Ответить
Надо было не отбирать ее зажигалку. Интересно как бы она выкрутилась.
06.08.2020 16:47 Ответить
Ось відео
https://www.youtube.com/watch?v=XUISJPADJSc
06.08.2020 16:58 Ответить
Фальшиве життя "активістки" https://zaxid.net/falshive_zhittya_oleni_zhivko_n1495622
06.08.2020 19:03 Ответить
цензор..- промашка, вещи своими именами (или опечатка??) - не активистка, а АФЕРИСТКА)))
07.08.2020 00:22 Ответить
 
 