Активистка Живко пыталась поджечь себя у здания полиции во Львове

Руководительница всеукраинской общественной организации "Объединение добровольцев" Елена Живко облила себя бензином и пыталась поджечь. Она заявляет, что на нее и ее родных оказывает давление полиция.

У здания полиции, где Живко собиралась осуществить самосожжение, о котором объявила накануне в Фейсбуке, собралось около 200 человек.

Когда Живко облила себя бензином, полиция среагировала быстро, полицейские скрутили ей руки, выбили из рук зажигалку, и не дали возможности себя поджечь.

Активистка утверждает, что полиция оказывает давление на ее и ее семью. Так, она говорит, что ее брата задержали, когда тот вез тяжелобольного отца в Киев на срочную операцию на сердце, а у пожилых родителей постоянно проводят обыски.

Также Живко вспомнила о случае, когда вместе с сотрудником правоохранительных органов выпила кофе, а потом попала в больницу с анафилактическим шоком и отравлением.

Люди, пришедшие к зданию полиции, узнав, что дело о задержании брата движется очень быстро, и уже сегодня ему должны избрать меру пресечения в Галицком суде Львова, колонной двинулись в суд.

Живко угрожает объявить бессрочную голодовку под стенами Главного управления полиции во Львовской области в случае, если ее брата не отпустят.