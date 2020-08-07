УКР
Міжнародні тютюнові компанії подають до міжнародного арбітражу, - Європейська Бізнес Асоціація

Міжнародні тютюнові компанії подають до міжнародного арбітражу, - Європейська Бізнес Асоціація

Вони вважають необґрунтованим накладення Антимонопольним комітетом України штрафних санкцій за нібито антиконкурентні узгоджені дії міжнародних компаній.

Про намір тютюнових компаній захищати свої права в міжнародному арбітражі повідомляє у своїй публічній заяві Європейська Бізнес Асоціація, нагадуючи, що "монополізація ринку дистрибуції сигарет відбулася зі згоди Антимонопольного комітету України, який свого часу надав відповідні дозволи на концентрацію на ринку дистрибуції сигарет", передають Українські новини.

Наразі компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації оскаржують зазначене рішення АМКУ в судовому порядку. Проте, як зазначається в заяві ЄБА, "компанії не отримали в повній мірі доступу до доказів, на яких базуються звинувачення АМКУ. Окрім того, під час судового процесу аргументам представників тютюнових компаній не приділялося достатньої уваги, судом були проігноровані надані компаніями незалежні економічні аналізи та оцінки авторитетних міжнародних консультантів у сфері економіки та конкуренції, висновки провідних українських експертів, а також визнаних правознавців-вчених у сфері антимонопольного регулювання та права ЄС, які одноголосно підтримали правову позицію компаній та визнали неправомірними звинувачення АМКУ".

Через неможливість належним чином захистити свої права в Україні "дві групи міжнародних тютюнових компаній уже подали Україні повідомлення про захист своїх прав як іноземних інвесторів шляхом міжнародного арбітражу. Ще дві компанії розглядають можливість подати такі повідомлення найближчим часом".

Відповідно, тепер ці справи розглядатимуть міжнародні органи з вирішення інвестиційних спорів, а стороною спору буде вже не АМКУ, а держава Україна. А це приверне велику увагу міжнародної спільноти, самі справи отримають значного розголосу в глобальних медіа та стануть знаковими для інших потенційних інвесторів, що матиме вкрай негативні наслідки для інвестиційного клімату України.

ЄБА закликає Уряд України "відреагувати належним чином на ініційовані міжнародними інвесторами із США, Великобританії, Швейцарії та Нідерландів повідомлення про інвестиційний спір із державою Україна щодо рішення АМКУ та неупереджено підійти до розгляду порушеного питання із дотриманням українського законодавства та міжнародних договорів". І сподівається, що справу буде вирішено зі збереженням ділових відносин між стратегічними інвесторами та державою й без суттєвих втрат для інвестиційного клімату України.

тютюн (575) Європейська бізнес асоціація (234)
+12
Надінуть зєбілів на кукан?
показати весь коментар
07.08.2020 10:33 Відповісти
+11
Тебе хоч тішить що ти, та такі як ти зробили це разом?
показати весь коментар
07.08.2020 10:45 Відповісти
+8
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Европейская Бизнес Ассоциация, напоминает, что "монополизация рынка дистрибуции сигарет состоялась с согласия Антимонопольного комитета Украины."
Если учесть, что на пост главы АМКУ нелох назначил Ольгу Пищанскую - сестру своей подруги из Кривого Рога Светланы Пищанской, то всё становится на "свои места".
показати весь коментар
07.08.2020 10:49 Відповісти
Надінуть зєбілів на кукан?
показати весь коментар
07.08.2020 10:33 Відповісти
Ага. Правда, оплатить издержки табачным компаниям придется тебе - со своего кармана. С громкими воплями про зебилов, естественно.
показати весь коментар
07.08.2020 10:42 Відповісти
Тебе хоч тішить що ти, та такі як ти зробили це разом?
показати весь коментар
07.08.2020 10:45 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Европейская Бизнес Ассоциация, напоминает, что "монополизация рынка дистрибуции сигарет состоялась с согласия Антимонопольного комитета Украины."
Если учесть, что на пост главы АМКУ нелох назначил Ольгу Пищанскую - сестру своей подруги из Кривого Рога Светланы Пищанской, то всё становится на "свои места".
показати весь коментар
07.08.2020 10:49 Відповісти
"монополизация рынка дистрибуции сигарет состоялась с согласия Антимонопольного комитета Украины, который в свое время предоставил соответствующие разрешения на концентрацию на рынке дистрибуции сигарет",Источник: https://censor.net.ua/n3212438

Это тоже Пизанская сделала?Или всё же папереднике?
показати весь коментар
07.08.2020 10:52 Відповісти
Смотри про Тедис мой пост ниже.
показати весь коментар
07.08.2020 10:55 Відповісти
Забудь про пипиредников... всё, что сделано, делается и будет делаться сделали вы... у вас было полтора года, шобы избавиться от говна в голове
показати весь коментар
07.08.2020 11:06 Відповісти
Які попередники - це досягнення виключно ваше, тобто і Ваше особисто - бо все що не відбуваєть, це ви робите разом.)))
показати весь коментар
07.08.2020 11:07 Відповісти
Додам ще ось це:

показати весь коментар
07.08.2020 10:54 Відповісти
та кому ви це пояснюєте
треба казати "Зато смєйотся прікольна", да зебіли?
показати весь коментар
07.08.2020 11:03 Відповісти
5-го июля во время визита в Одессу зе-ленин обедал в ресторане "Рыба". На обед были приглашены - глава его офиса ермак, замглавы ОП кирилл тимошенко, несколько сотрудников ОП и одесские друзья преЗедента. Но главной сенсацией оказалось, что на обед был приглашён......миллиардер борис кауфман, владелец того самого "Тэдиса". И по удивительному стечению обстоятельств, словно по взмаху волшебной палочки, после этой встречи АМКУ начинает наезды не на "Тедис", а на...... производителей табачных изделий. Совпадение?
показати весь коментар
07.08.2020 11:27 Відповісти
Там ще "слуга"-депутат Андрій Холодов якусь роль зіграв.
показати весь коментар
07.08.2020 11:33 Відповісти
""слуга"-депутат Андрій Холодов якусь роль зіграв"
Він пролобіював правку зміни формули до закону про розподіл прибутків між різними учасниками ланцюжка виробництва та торгівлі цигарками. Завдяки цьому найбільший профіт, отримали продавці (маржа продавців зросла). А ось виробники цигарок, завдяки цій правці, стали заробляти набагато менше. Програма «Схеми» від Радіо Свобода про це зробили разслідування (чиї інтереси пролобіював холодов).
показати весь коментар
07.08.2020 11:49 Відповісти
Колись було інакше?
показати весь коментар
07.08.2020 10:50 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2020 10:52 Відповісти
Меня осенило! Оказывается Буратино сделали не просто из галимого палена, а из корабельной сосны!
показати весь коментар
07.08.2020 11:09 Відповісти
Зеблоїди! Ви зробили це разом!.
показати весь коментар
07.08.2020 10:58 Відповісти
Большую часть издержек оплатят всёже зе!избиратели. Так же как и всё беспредельную коррупцию, которую развел зе!ля которого они выбрали. И это справедливо, ничего не попишешь. В бошках должно уложится, что всякий выбор имеет последствия, и для полноценного урока, они (последствия) должны жахнуть по каждому дураку поставившему галочку за зе!лю. Они сделали дважды и себя, и своих гораздо более разумных и достойных сограждан. Хотя, какие из вас граждане то... так - обычные люмпены. Так что не скулите - примите наказание как заслуженое.
показати весь коментар
07.08.2020 11:02 Відповісти
Холодов на выход.
показати весь коментар
07.08.2020 11:10 Відповісти
Интересно, а коснётся исковые заявление Дубинского от табачной компании,Хочется посмотреть,как мама будет расплачиваться за закон тупого еврейского сыночка, квартирами и машинами.
показати весь коментар
07.08.2020 10:36 Відповісти
Каким боком?! Оно коснется тех кто платит налоги в бюджет (т.е. нас с вами), а "слуги" в бюджет налоги не платят - они по кипрским компаниям сидят
показати весь коментар
07.08.2020 11:11 Відповісти
Да это понятно,только должен же инициатор табачного закона нести ответственность.А то кредитов набрали от МВФ,а народ расплачивается,а мы даже и не нюхали эти деньги.
показати весь коментар
07.08.2020 11:13 Відповісти
народ и должен расплачиваться по всем этим кредитам - сам выбирал такую власть.
показати весь коментар
07.08.2020 11:21 Відповісти
Мабуть таки не "міжнародні компанії," а правильно - "іноземні".
показати весь коментар
07.08.2020 10:42 Відповісти
Іноземні не можуть бути міжнародними?
показати весь коментар
07.08.2020 10:43 Відповісти
міжнародних компаній не існує.
показати весь коментар
07.08.2020 10:45 Відповісти
Питань більше не маю.
показати весь коментар
07.08.2020 10:46 Відповісти
Наведіть, будь ласка, приклад "міжнародної" компанії.
показати весь коментар
07.08.2020 10:50 Відповісти
Транснаціона́льна компа́нія (корпора́ція) або ж скорочено ТНК - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F компанія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F корпорація ), що володіє виробничими підрозділами в декількох країнах. За визначенням Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), транснаціональні корпорації (ТНК) - це «підприємства, що складаються з материнського підприємства та його закордонних філіалів», при цьому ТНК можуть як набувати статусу корпорації, так і не мати цього статусу

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
показати весь коментар
07.08.2020 10:53 Відповісти
За кожною конторою стоїть конкретний власник або бенефіціари. Сам власник завжди пов'язаний з тією чи іншої країною. В дуже рідкісних випадках трапляється кондомініум двох держав. А ці лексеми "міжнародні" "транснаціональні" придумані, щоби плутати людей. Чи не простіше сказати, що тютюновий ринок України поділено між двома британськими, однією американською, однією японською фірмами. Навіщо все ускладнювати.
показати весь коментар
07.08.2020 11:03 Відповісти
Є така компанія ArcelorMittal. Утворена у https://uk.wikipedia.org/wiki/2006_%D1%80%D1%96%D0%BA 2006 році внаслідок злиття люксембурзької компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Arcelor Arcelor та індійської https://uk.wikipedia.org/wiki/Mittal_Steel Mittal Steel . Як її назвати окрім як міжнародна?
показати весь коментар
07.08.2020 11:09 Відповісти
Не можна.Формальний власник контори належить до марварі, компрадорської касти в Індії, створеної британцями для опосередкованого управління їхніми капіталами. Тобто, це такий індійський коломойський.
показати весь коментар
07.08.2020 11:22 Відповісти
Все, з тобою не сперечатимусь. Ти розумніший за весь великий бізнес світового рівня.
показати весь коментар
07.08.2020 11:25 Відповісти
бывают транснациональные
показати весь коментар
07.08.2020 10:54 Відповісти
Можна сказати, що певна земельна ділянка належить Васі і Петі, а можна сказати, що вона належить людям.
показати весь коментар
07.08.2020 11:11 Відповісти
Иностранная - это компания зарегистрированная в другой стране (нерезидент)
Международная (или транснациональная) - компания которая ведет бизнес (имеет филиалы, представительства) в нескольких странах. Может при этом быть как резидентом, так и не резидентом
показати весь коментар
07.08.2020 11:15 Відповісти
""монополизация рынка дистрибуции сигарет состоялась с согласия Антимонопольного комитета УкраиныИсточник: https://censor.net/n3212438"

И это правда. Штрафовать и уничтожать нужно только и исключительно Тедис, а не предъявлять претензии к иностранным компаниям, которым были навязаны правила игры.
показати весь коментар
07.08.2020 10:44 Відповісти
Логічно, бо Тедіс тільки продає, а інші компанії, до яких є претензії, також мають свої заводи в Україні - а це податки і робочі місця!
показати весь коментар
07.08.2020 10:51 Відповісти
https://censor.net/user/140860 .... мають свої заводи в Україні - а це податки і робочі місця!

Это точно. А какое дерьмище выпускают, закачаешься. За такое Marlboro в штатах уже б за **ца повесили
показати весь коментар
07.08.2020 11:01 Відповісти
Я не курю, тому навряд чи щось можу на це сказати...
показати весь коментар
07.08.2020 11:08 Відповісти
та ты шо, а в Польшу везут аж бегом и поляки рады, им нравится.
показати весь коментар
07.08.2020 11:22 Відповісти
Та я ничо. Полякам цена нравится, а не сигареты
показати весь коментар
07.08.2020 12:01 Відповісти
Что за бред? Они во всем мире одно и то же д*рьмо выпускают. Табачные отбросы и соусы привозят из-за границы, здесь только смешивают и упаковывают. Все.
показати весь коментар
07.08.2020 12:11 Відповісти
"Пастернака не читал, но осуждаю" ©)) Ты вообще-то куришь? Если нет, молодец, но тема закрыта.
показати весь коментар
07.08.2020 12:57 Відповісти
Я работал в табачной компании и некоторые знакомые до сих пор там работают. И если ты не в курсе - то табачные отходы, основа для сигарет, во всех брендах используются одни и те же, от одного поставщика. А "вкус" дает соус в которых их замачивают, его привозят в бочках как химикаты, он производится тоже централизовано. Все это собирается и упаковывается у нас на том же импортированном оборудовании. Теперь объясни мне как наши сигареты отличаются от зарубежных в худшую сторону?

Единственная разница может быть если в другой стране для определенного бренда сигарет используют другой соус не такой как у нас, но это не значит что у нас хуже, просто другой "вкус".
показати весь коментар
07.08.2020 19:09 Відповісти
Це в нас такі суди і такий АМКУ, у США чи в Японії цих нечистих на руку табачників та фіктивних "інвесторів" з колишніх наших громадян єврейської національності натягнули б за очевидну змову на прутень, і були б вони винні державі мільярди баксів. А у Китаї за такі речі тюрма років на 20 або взагалі розстріл. Але наша держава слабка, маємо черговий тому доказ.
показати весь коментар
07.08.2020 10:49 Відповісти
Если вы не понимаете что произошло, то не пишите бред уровня "Земля плоская" пожалуйста.

Табачников здесь вина если и есть минимальная, вся эта возня - это привет из прошлого от Вити Януковоща и его каманды, которые отжать табачный бизнес не могли (потому что эти все табачные компании огромные международные консорциумы) поэтому придумали схему как их всех доить через компанию-прокладку не нарушая международных законов.
показати весь коментар
07.08.2020 12:16 Відповісти
Все табачные компании в Украине не продадут и сигареты,отправляют всех в Тедис.В АМКУ сейчас уже глава от ЗЕ команды,так ,что понятно арбитраж Мы проиграем.
показати весь коментар
07.08.2020 11:00 Відповісти
Для того щоб визначити чи є порушення у таких міжнародних компаній, потрібно роками навчати спеціалістів. А простий кавалерійській наскок з ******* наголо, крім скандалу нічого не дасть. У таких компаній дуже кваліфіковані юристи, вони є членами бізнес асоціацій, за ними є міжнародна підтримка їх урядів. В той же час коли в Україні , наприклад, була митниця не гірша, а навіть ліпша за деякі митниці з ЄС, наприклад, Великобританії, Хорватії тощо, її митницю казнокради розвалили вже два рази, всі адевати звільнились, або були вигнані новими ідіотами на вулицю, тому ця податкова епопея закінчиться великим пшиком і скандалом для України! Ось тому зелені нагинають податками простих громадян, бо тягатись з міжнародними компаніями у них немає фахових можливостей.
показати весь коментар
07.08.2020 11:01 Відповісти
Люди, чому Ви радієте, і гадите на свою державу, нас, наших дітей, пенсіонерів, усіх, найоб-вала, ця мафія в законі, неплатячи податки, ухиляючись від них.
Маю надію, апеляційний суд стане на сторону держави Укрїни і всі ці штрафи будуть для них квіточками в порівнянні з рішенням МС.
показати весь коментар
07.08.2020 11:08 Відповісти
салупу на воротник. Разберись сначала в вопросе, а потом жалуйся кто тебя най -о бывал.
показати весь коментар
07.08.2020 11:23 Відповісти
Сигаретники програють, це 100%. В світі їх страшенно не *******. М'яко кажучи.
показати весь коментар
07.08.2020 11:12 Відповісти
Штраф за зелений пройоп оплатять зебіли. Разом.
показати весь коментар
07.08.2020 11:20 Відповісти
Нуіпусть, главноє што нє бариґа!
показати весь коментар
07.08.2020 12:15 Відповісти
Очень надеюсь что табачники победят. Желаю им удачи.
показати весь коментар
07.08.2020 11:25 Відповісти
Житєлі Прілук сєйчяс восторженно глядят на портрєт прізєдєнта і благодарят своіх слуг.
показати весь коментар
07.08.2020 12:09 Відповісти
Є хоч щось, чого б торкнулись плісняві рученята і не знищили? Здається, ні. Все до чого дотяглись в хлам, в друзки.
показати весь коментар
07.08.2020 13:21 Відповісти
 
 