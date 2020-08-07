Международные табачные компании подают в международный арбитраж, – Европейская Бизнес Ассоциация
Они считают необоснованным наложение Антимонопольным комитетом Украины штрафных санкций за, якобы, антиконкурентные согласованные действия международных компаний
О намерениях табачных компаний защищать свои права в международном арбитраже сообщает в своем публичном заявлении Европейская Бизнес Ассоциация, напоминая, что "монополизация рынка дистрибуции сигарет состоялась с согласия Антимонопольного комитета Украины, который в свое время предоставил соответствующие разрешения на концентрацию на рынке дистрибуции сигарет", передают Українські новини.
На сегодня компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации оспаривают данное решение АМКУ в судебном порядке. Однако, как отмечается в заявлении ЕБА, "компании не получили в полной мере доступ к доказательствам, на которых основываются обвинения АМКУ. Кроме того, во время судебного процесса аргументам представителей табачных компаний не уделялось достаточного внимания, судом были проигнорированы предоставленные компаниями независимые экономические анализы и оценки авторитетных международных консультантов в сфере экономики и конкуренции, выводы ведущих украинских экспертов, а также признанных правоведов-ученых в сфере антимонопольного регулирования и права ЕС, которые единогласно поддержали правовую позицию компаний и признали неправомерными обвинения АМКУ".
Из-за невозможности надлежащим образом защитить свои права в Украине "две группы международных табачных компаний уже подали Украине сообщение о защите своих прав как иностранных инвесторов путем международного арбитража. Еще две компании рассматривают возможность подать такие сообщения ближайшее время".
Соответственно, теперь эти дела будут рассматривать международные органы по решению инвестиционных споров, а стороной спора будет уже не АМКУ, а государство Украина. А это привлечет большое внимание международного сообщества, сами дела получат значительную огласку в глобальных медиа и станут знаковыми для других потенциальных инвесторов, что будет иметь крайне негативные последствия для инвестиционного климата Украины.
ЕБА призывает Правительство Украины "отреагировать должным образом на инициированные международными инвесторами из США, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов сообщения об инвестиционном споре с государством Украина относительно решения АМКУ и беспристрастно подойти к рассмотрению данного вопроса с соблюдением украинского законодательства и международных договоров". И надеется, что дело будет решено с сохранением деловых отношений между стратегическими инвесторами и государством и без существенных потерь для инвестиционного климата Украины.
Если учесть, что на пост главы АМКУ нелох назначил Ольгу Пищанскую - сестру своей подруги из Кривого Рога Светланы Пищанской, то всё становится на "свои места".
Это тоже Пизанская сделала?Или всё же папереднике?
треба казати "Зато смєйотся прікольна", да зебіли?
Він пролобіював правку зміни формули до закону про розподіл прибутків між різними учасниками ланцюжка виробництва та торгівлі цигарками. Завдяки цьому найбільший профіт, отримали продавці (маржа продавців зросла). А ось виробники цигарок, завдяки цій правці, стали заробляти набагато менше. Програма «Схеми» від Радіо Свобода про це зробили разслідування (чиї інтереси пролобіював холодов).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
Международная (или транснациональная) - компания которая ведет бизнес (имеет филиалы, представительства) в нескольких странах. Может при этом быть как резидентом, так и не резидентом
И это правда. Штрафовать и уничтожать нужно только и исключительно Тедис, а не предъявлять претензии к иностранным компаниям, которым были навязаны правила игры.
Это точно. А какое дерьмище выпускают, закачаешься. За такое Marlboro в штатах уже б за **ца повесили
Единственная разница может быть если в другой стране для определенного бренда сигарет используют другой соус не такой как у нас, но это не значит что у нас хуже, просто другой "вкус".
Табачников здесь вина если и есть минимальная, вся эта возня - это привет из прошлого от Вити Януковоща и его каманды, которые отжать табачный бизнес не могли (потому что эти все табачные компании огромные международные консорциумы) поэтому придумали схему как их всех доить через компанию-прокладку не нарушая международных законов.
Маю надію, апеляційний суд стане на сторону держави Укрїни і всі ці штрафи будуть для них квіточками в порівнянні з рішенням МС.