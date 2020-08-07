РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4272 посетителя онлайн
Новости
6 108 57

Международные табачные компании подают в международный арбитраж, – Европейская Бизнес Ассоциация

Международные табачные компании подают в международный арбитраж, – Европейская Бизнес Ассоциация

Они считают необоснованным наложение Антимонопольным комитетом Украины штрафных санкций за, якобы, антиконкурентные согласованные действия международных компаний

О намерениях табачных компаний защищать свои права в международном арбитраже сообщает в своем публичном заявлении Европейская Бизнес Ассоциация, напоминая, что "монополизация рынка дистрибуции сигарет состоялась с согласия Антимонопольного комитета Украины, который в свое время предоставил соответствующие разрешения на концентрацию на рынке дистрибуции сигарет", передают Українські новини.

На сегодня компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации оспаривают данное решение АМКУ в судебном порядке. Однако, как отмечается в заявлении ЕБА, "компании не получили в полной мере доступ к доказательствам, на которых основываются обвинения АМКУ. Кроме того, во время судебного процесса аргументам представителей табачных компаний не уделялось достаточного внимания, судом были проигнорированы предоставленные компаниями независимые экономические анализы и оценки авторитетных международных консультантов в сфере экономики и конкуренции, выводы ведущих украинских экспертов, а также признанных правоведов-ученых в сфере антимонопольного регулирования и права ЕС, которые единогласно поддержали правовую позицию компаний и признали неправомерными обвинения АМКУ".

Из-за невозможности надлежащим образом защитить свои права в Украине "две группы международных табачных компаний уже подали Украине сообщение о защите своих прав как иностранных инвесторов путем международного арбитража. Еще две компании рассматривают возможность подать такие сообщения ближайшее время".

Соответственно, теперь эти дела будут рассматривать международные органы по решению инвестиционных споров, а стороной спора будет уже не АМКУ, а государство Украина. А это привлечет большое внимание международного сообщества, сами дела получат значительную огласку в глобальных медиа и станут знаковыми для других потенциальных инвесторов, что будет иметь крайне негативные последствия для инвестиционного климата Украины.

ЕБА призывает Правительство Украины "отреагировать должным образом на инициированные международными инвесторами из США, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов сообщения об инвестиционном споре с государством Украина относительно решения АМКУ и беспристрастно подойти к рассмотрению данного вопроса с соблюдением украинского законодательства и международных договоров". И надеется, что дело будет решено с сохранением деловых отношений между стратегическими инвесторами и государством и без существенных потерь для инвестиционного климата Украины.

Автор: 

табак (303) Европейская бизнес ассоциация (61)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Надінуть зєбілів на кукан?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:33 Ответить
+11
Тебе хоч тішить що ти, та такі як ти зробили це разом?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:45 Ответить
+8
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Европейская Бизнес Ассоциация, напоминает, что "монополизация рынка дистрибуции сигарет состоялась с согласия Антимонопольного комитета Украины."
Если учесть, что на пост главы АМКУ нелох назначил Ольгу Пищанскую - сестру своей подруги из Кривого Рога Светланы Пищанской, то всё становится на "свои места".
показать весь комментарий
07.08.2020 10:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надінуть зєбілів на кукан?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:33 Ответить
Ага. Правда, оплатить издержки табачным компаниям придется тебе - со своего кармана. С громкими воплями про зебилов, естественно.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:42 Ответить
Тебе хоч тішить що ти, та такі як ти зробили це разом?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:45 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Европейская Бизнес Ассоциация, напоминает, что "монополизация рынка дистрибуции сигарет состоялась с согласия Антимонопольного комитета Украины."
Если учесть, что на пост главы АМКУ нелох назначил Ольгу Пищанскую - сестру своей подруги из Кривого Рога Светланы Пищанской, то всё становится на "свои места".
показать весь комментарий
07.08.2020 10:49 Ответить
"монополизация рынка дистрибуции сигарет состоялась с согласия Антимонопольного комитета Украины, который в свое время предоставил соответствующие разрешения на концентрацию на рынке дистрибуции сигарет",Источник: https://censor.net.ua/n3212438

Это тоже Пизанская сделала?Или всё же папереднике?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:52 Ответить
Смотри про Тедис мой пост ниже.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:55 Ответить
Забудь про пипиредников... всё, что сделано, делается и будет делаться сделали вы... у вас было полтора года, шобы избавиться от говна в голове
показать весь комментарий
07.08.2020 11:06 Ответить
Які попередники - це досягнення виключно ваше, тобто і Ваше особисто - бо все що не відбуваєть, це ви робите разом.)))
показать весь комментарий
07.08.2020 11:07 Ответить
Додам ще ось це:

Міжнародні тютюнові компанії подають до міжнародного арбітражу, - Європейська Бізнес Асоціація - Цензор.НЕТ 6539
показать весь комментарий
07.08.2020 10:54 Ответить
та кому ви це пояснюєте
треба казати "Зато смєйотся прікольна", да зебіли?
показать весь комментарий
07.08.2020 11:03 Ответить
5-го июля во время визита в Одессу зе-ленин обедал в ресторане "Рыба". На обед были приглашены - глава его офиса ермак, замглавы ОП кирилл тимошенко, несколько сотрудников ОП и одесские друзья преЗедента. Но главной сенсацией оказалось, что на обед был приглашён......миллиардер борис кауфман, владелец того самого "Тэдиса". И по удивительному стечению обстоятельств, словно по взмаху волшебной палочки, после этой встречи АМКУ начинает наезды не на "Тедис", а на...... производителей табачных изделий. Совпадение?
показать весь комментарий
07.08.2020 11:27 Ответить
Там ще "слуга"-депутат Андрій Холодов якусь роль зіграв.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:33 Ответить
""слуга"-депутат Андрій Холодов якусь роль зіграв"
Він пролобіював правку зміни формули до закону про розподіл прибутків між різними учасниками ланцюжка виробництва та торгівлі цигарками. Завдяки цьому найбільший профіт, отримали продавці (маржа продавців зросла). А ось виробники цигарок, завдяки цій правці, стали заробляти набагато менше. Програма «Схеми» від Радіо Свобода про це зробили разслідування (чиї інтереси пролобіював холодов).
показать весь комментарий
07.08.2020 11:49 Ответить
Колись було інакше?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:50 Ответить
Міжнародні тютюнові компанії подають до міжнародного арбітражу, - Європейська Бізнес Асоціація - Цензор.НЕТ 916
показать весь комментарий
07.08.2020 10:52 Ответить
Меня осенило! Оказывается Буратино сделали не просто из галимого палена, а из корабельной сосны!
показать весь комментарий
07.08.2020 11:09 Ответить
Зеблоїди! Ви зробили це разом!.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:58 Ответить
Большую часть издержек оплатят всёже зе!избиратели. Так же как и всё беспредельную коррупцию, которую развел зе!ля которого они выбрали. И это справедливо, ничего не попишешь. В бошках должно уложится, что всякий выбор имеет последствия, и для полноценного урока, они (последствия) должны жахнуть по каждому дураку поставившему галочку за зе!лю. Они сделали дважды и себя, и своих гораздо более разумных и достойных сограждан. Хотя, какие из вас граждане то... так - обычные люмпены. Так что не скулите - примите наказание как заслуженое.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:02 Ответить
Холодов на выход.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:10 Ответить
Интересно, а коснётся исковые заявление Дубинского от табачной компании,Хочется посмотреть,как мама будет расплачиваться за закон тупого еврейского сыночка, квартирами и машинами.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:36 Ответить
Каким боком?! Оно коснется тех кто платит налоги в бюджет (т.е. нас с вами), а "слуги" в бюджет налоги не платят - они по кипрским компаниям сидят
показать весь комментарий
07.08.2020 11:11 Ответить
Да это понятно,только должен же инициатор табачного закона нести ответственность.А то кредитов набрали от МВФ,а народ расплачивается,а мы даже и не нюхали эти деньги.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:13 Ответить
народ и должен расплачиваться по всем этим кредитам - сам выбирал такую власть.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:21 Ответить
Мабуть таки не "міжнародні компанії," а правильно - "іноземні".
показать весь комментарий
07.08.2020 10:42 Ответить
Іноземні не можуть бути міжнародними?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:43 Ответить
міжнародних компаній не існує.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:45 Ответить
Питань більше не маю.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:46 Ответить
Наведіть, будь ласка, приклад "міжнародної" компанії.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:50 Ответить
Транснаціона́льна компа́нія (корпора́ція) або ж скорочено ТНК - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F компанія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F корпорація ), що володіє виробничими підрозділами в декількох країнах. За визначенням Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), транснаціональні корпорації (ТНК) - це «підприємства, що складаються з материнського підприємства та його закордонних філіалів», при цьому ТНК можуть як набувати статусу корпорації, так і не мати цього статусу

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
показать весь комментарий
07.08.2020 10:53 Ответить
За кожною конторою стоїть конкретний власник або бенефіціари. Сам власник завжди пов'язаний з тією чи іншої країною. В дуже рідкісних випадках трапляється кондомініум двох держав. А ці лексеми "міжнародні" "транснаціональні" придумані, щоби плутати людей. Чи не простіше сказати, що тютюновий ринок України поділено між двома британськими, однією американською, однією японською фірмами. Навіщо все ускладнювати.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:03 Ответить
Є така компанія ArcelorMittal. Утворена у https://uk.wikipedia.org/wiki/2006_%D1%80%D1%96%D0%BA 2006 році внаслідок злиття люксембурзької компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Arcelor Arcelor та індійської https://uk.wikipedia.org/wiki/Mittal_Steel Mittal Steel . Як її назвати окрім як міжнародна?
показать весь комментарий
07.08.2020 11:09 Ответить
Не можна.Формальний власник контори належить до марварі, компрадорської касти в Індії, створеної британцями для опосередкованого управління їхніми капіталами. Тобто, це такий індійський коломойський.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:22 Ответить
Все, з тобою не сперечатимусь. Ти розумніший за весь великий бізнес світового рівня.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:25 Ответить
бывают транснациональные
показать весь комментарий
07.08.2020 10:54 Ответить
Можна сказати, що певна земельна ділянка належить Васі і Петі, а можна сказати, що вона належить людям.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:11 Ответить
Иностранная - это компания зарегистрированная в другой стране (нерезидент)
Международная (или транснациональная) - компания которая ведет бизнес (имеет филиалы, представительства) в нескольких странах. Может при этом быть как резидентом, так и не резидентом
показать весь комментарий
07.08.2020 11:15 Ответить
""монополизация рынка дистрибуции сигарет состоялась с согласия Антимонопольного комитета УкраиныИсточник: https://censor.net/n3212438"

И это правда. Штрафовать и уничтожать нужно только и исключительно Тедис, а не предъявлять претензии к иностранным компаниям, которым были навязаны правила игры.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:44 Ответить
Логічно, бо Тедіс тільки продає, а інші компанії, до яких є претензії, також мають свої заводи в Україні - а це податки і робочі місця!
показать весь комментарий
07.08.2020 10:51 Ответить
https://censor.net/user/140860 .... мають свої заводи в Україні - а це податки і робочі місця!

Это точно. А какое дерьмище выпускают, закачаешься. За такое Marlboro в штатах уже б за **ца повесили
показать весь комментарий
07.08.2020 11:01 Ответить
Я не курю, тому навряд чи щось можу на це сказати...
показать весь комментарий
07.08.2020 11:08 Ответить
та ты шо, а в Польшу везут аж бегом и поляки рады, им нравится.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:22 Ответить
Та я ничо. Полякам цена нравится, а не сигареты
показать весь комментарий
07.08.2020 12:01 Ответить
Что за бред? Они во всем мире одно и то же д*рьмо выпускают. Табачные отбросы и соусы привозят из-за границы, здесь только смешивают и упаковывают. Все.
показать весь комментарий
07.08.2020 12:11 Ответить
"Пастернака не читал, но осуждаю" ©)) Ты вообще-то куришь? Если нет, молодец, но тема закрыта.
показать весь комментарий
07.08.2020 12:57 Ответить
Я работал в табачной компании и некоторые знакомые до сих пор там работают. И если ты не в курсе - то табачные отходы, основа для сигарет, во всех брендах используются одни и те же, от одного поставщика. А "вкус" дает соус в которых их замачивают, его привозят в бочках как химикаты, он производится тоже централизовано. Все это собирается и упаковывается у нас на том же импортированном оборудовании. Теперь объясни мне как наши сигареты отличаются от зарубежных в худшую сторону?

Единственная разница может быть если в другой стране для определенного бренда сигарет используют другой соус не такой как у нас, но это не значит что у нас хуже, просто другой "вкус".
показать весь комментарий
07.08.2020 19:09 Ответить
Це в нас такі суди і такий АМКУ, у США чи в Японії цих нечистих на руку табачників та фіктивних "інвесторів" з колишніх наших громадян єврейської національності натягнули б за очевидну змову на прутень, і були б вони винні державі мільярди баксів. А у Китаї за такі речі тюрма років на 20 або взагалі розстріл. Але наша держава слабка, маємо черговий тому доказ.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:49 Ответить
Если вы не понимаете что произошло, то не пишите бред уровня "Земля плоская" пожалуйста.

Табачников здесь вина если и есть минимальная, вся эта возня - это привет из прошлого от Вити Януковоща и его каманды, которые отжать табачный бизнес не могли (потому что эти все табачные компании огромные международные консорциумы) поэтому придумали схему как их всех доить через компанию-прокладку не нарушая международных законов.
показать весь комментарий
07.08.2020 12:16 Ответить
Все табачные компании в Украине не продадут и сигареты,отправляют всех в Тедис.В АМКУ сейчас уже глава от ЗЕ команды,так ,что понятно арбитраж Мы проиграем.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:00 Ответить
Для того щоб визначити чи є порушення у таких міжнародних компаній, потрібно роками навчати спеціалістів. А простий кавалерійській наскок з ******* наголо, крім скандалу нічого не дасть. У таких компаній дуже кваліфіковані юристи, вони є членами бізнес асоціацій, за ними є міжнародна підтримка їх урядів. В той же час коли в Україні , наприклад, була митниця не гірша, а навіть ліпша за деякі митниці з ЄС, наприклад, Великобританії, Хорватії тощо, її митницю казнокради розвалили вже два рази, всі адевати звільнились, або були вигнані новими ідіотами на вулицю, тому ця податкова епопея закінчиться великим пшиком і скандалом для України! Ось тому зелені нагинають податками простих громадян, бо тягатись з міжнародними компаніями у них немає фахових можливостей.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:01 Ответить
Люди, чому Ви радієте, і гадите на свою державу, нас, наших дітей, пенсіонерів, усіх, найоб-вала, ця мафія в законі, неплатячи податки, ухиляючись від них.
Маю надію, апеляційний суд стане на сторону держави Укрїни і всі ці штрафи будуть для них квіточками в порівнянні з рішенням МС.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:08 Ответить
салупу на воротник. Разберись сначала в вопросе, а потом жалуйся кто тебя най -о бывал.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:23 Ответить
Сигаретники програють, це 100%. В світі їх страшенно не *******. М'яко кажучи.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:12 Ответить
Штраф за зелений пройоп оплатять зебіли. Разом.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:20 Ответить
Нуіпусть, главноє што нє бариґа!
показать весь комментарий
07.08.2020 12:15 Ответить
Очень надеюсь что табачники победят. Желаю им удачи.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:25 Ответить
Житєлі Прілук сєйчяс восторженно глядят на портрєт прізєдєнта і благодарят своіх слуг.
показать весь комментарий
07.08.2020 12:09 Ответить
Є хоч щось, чого б торкнулись плісняві рученята і не знищили? Здається, ні. Все до чого дотяглись в хлам, в друзки.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:21 Ответить
 
 