Международные табачные компании подают в международный арбитраж, – Европейская Бизнес Ассоциация

Они считают необоснованным наложение Антимонопольным комитетом Украины штрафных санкций за, якобы, антиконкурентные согласованные действия международных компаний

О намерениях табачных компаний защищать свои права в международном арбитраже сообщает в своем публичном заявлении Европейская Бизнес Ассоциация, напоминая, что "монополизация рынка дистрибуции сигарет состоялась с согласия Антимонопольного комитета Украины, который в свое время предоставил соответствующие разрешения на концентрацию на рынке дистрибуции сигарет", передают Українські новини.

На сегодня компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации оспаривают данное решение АМКУ в судебном порядке. Однако, как отмечается в заявлении ЕБА, "компании не получили в полной мере доступ к доказательствам, на которых основываются обвинения АМКУ. Кроме того, во время судебного процесса аргументам представителей табачных компаний не уделялось достаточного внимания, судом были проигнорированы предоставленные компаниями независимые экономические анализы и оценки авторитетных международных консультантов в сфере экономики и конкуренции, выводы ведущих украинских экспертов, а также признанных правоведов-ученых в сфере антимонопольного регулирования и права ЕС, которые единогласно поддержали правовую позицию компаний и признали неправомерными обвинения АМКУ".

Из-за невозможности надлежащим образом защитить свои права в Украине "две группы международных табачных компаний уже подали Украине сообщение о защите своих прав как иностранных инвесторов путем международного арбитража. Еще две компании рассматривают возможность подать такие сообщения ближайшее время".

Соответственно, теперь эти дела будут рассматривать международные органы по решению инвестиционных споров, а стороной спора будет уже не АМКУ, а государство Украина. А это привлечет большое внимание международного сообщества, сами дела получат значительную огласку в глобальных медиа и станут знаковыми для других потенциальных инвесторов, что будет иметь крайне негативные последствия для инвестиционного климата Украины.

ЕБА призывает Правительство Украины "отреагировать должным образом на инициированные международными инвесторами из США, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов сообщения об инвестиционном споре с государством Украина относительно решения АМКУ и беспристрастно подойти к рассмотрению данного вопроса с соблюдением украинского законодательства и международных договоров". И надеется, что дело будет решено с сохранением деловых отношений между стратегическими инвесторами и государством и без существенных потерь для инвестиционного климата Украины.