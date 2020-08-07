УКР
Наступного року планується відкриття двох станцій метро на Виноградарі, - Кличко. ВIДЕО

Будівництво метро на Виноградар триває. Орієнтовно через два тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Сирець" та "Мостицька".

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Також мер показав відео з будівельного майданчика біля майбутньої станції "Мостицька".

"Будівництво двох нових станцій метро на Виноградар - "Мостицька" та "Проспект правди" - важливий для столиці та для комфорту киян проєкт. Учора я був на будівельному майданчику – на місці, де буде майбутня станція "Мостицька". Поспілкувався, зокрема, і з німецькими фахівцями - представниками заводу-виробника тунелепрохідницького щита. Вони прибули до Києва контролювати роботи з його налаштування", - сказав Кличко.

"Орієнтовно через 2 тижні вже мають розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Мостицька" та "Сирець", - повідомив мер.

За його словами, через карантинні обмеження представники заводу-виробника не могли приїхати до України раніше, тому це трохи вплинуло на графік робіт. Утім, підрядник - "Київметробуд" - обіцяє, що це не призведе до значних затримок будівництва, і вони готові прискорити виконання робіт.

Щодо потужності щита. За місяць комплекс проходитиме близько 200 метрів під землею. І десь за пів року прокладе один із тунелів.

"Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають. Місто тримає на контролі цей важливий проєкт. Фінансує його в повному обсязі. І ми робимо все, щоб наприкінці наступного року відкрити дві нові станції метро", - наголосив Кличко.

Київ (20187) Кличко Віталій (3560) Метрополітен (1435)
+8
"В следующем году планируется открытие двух станций метро на Виноградаре". - где-то сейчас заплакали жители Троещины))))
07.08.2020 14:17 Відповісти
+7
Так он же метро на Троещину обещал ещё 6 лет назад.
Перед выборами можно много чего наобещать.

Сначала пусть сделают, а потом говорят.
07.08.2020 14:28 Відповісти
+5
Лучше бы сделал второй выход на Вокзале - там скоро село передавит друг друга, такие толпы валят.
07.08.2020 14:24 Відповісти
ей, идиоты, которые кричали последний год, мол Кличко херовый мер из-за того что не открывает новые станции метро, - вы где?!
07.08.2020 14:16 Відповісти
07.08.2020 14:28 Відповісти
Сам ты иди*т! Он что их открыл?? А планировать он может. что угодно! Вон его друзья застройщики так и пишут "плановый термін завершення будівництва", а потом сказали, это же были планы, а не обязательства! - Во как!
07.08.2020 15:45 Відповісти
Если б все зрадоебы не только пи&дели а еще и не пользовались теми объектами что отремонтировал и построил Кличко на сколько б менше пробок и скопления народа было б
07.08.2020 16:26 Відповісти
07.08.2020 14:17 Відповісти
Ну їм от міст обіцяють відкрити навіть у цьому році, але поки без метро...
07.08.2020 14:18 Відповісти
Мост кстати к Троещине имеет посредственное отношение. На месте садов планируют строить ЖК и он скорее для жителей Воскресенки будет удобен.
07.08.2020 14:29 Відповісти
Розгрузка Воскресенки = розгрузка і московського моста...

Ну і судячи по тому, що я бачив, коли востаннє там був, там в садах знесли хатки які або на місці моста, або в радіусі 30-40 м від нього... Решта стоїть, навіть уже біля побудованого куска моста і ніхто не чіпає їх!
А в межах 30-40 м від моста навряд чи хтось схоче купувати квартиру в ЖК...
07.08.2020 14:33 Відповісти
А московски Северный отношение имеет только к жителям Троещины больше им не кто не пользуется? Я конечно Америку не открою если скажу что ВЕТКА МЕТРО на Троещину КАК раз будит идти по этому мосту ПВМ который сейчас активно строиться и с ним ТРИ станции метро (1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Затока Десенка , 2.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Труханів острів , 3. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Суднобудівна ). Вряд ли метро сможет пересечь Днепр без моста? - это риторический вопрос. Это к тому что этот мост имеет посредственное отношение.
07.08.2020 16:37 Відповісти
Это точно, бы сказать планируем метро на Троещину! Ведь планы это совсем не обязательства! Витале пофиг, а Троещинцам приятно!
07.08.2020 15:56 Відповісти
Молодец Виталя!!!

ЗЕбобики, скулите.
07.08.2020 14:20 Відповісти
Какой "молодец"? В москве за время правления педалика. открыли 60 станций, я уже писал об этом.
07.08.2020 15:44 Відповісти
Женись на москвичке.
07.08.2020 16:09 Відповісти
Мне пофиг, что там у русских свиней.

Хороший русский - мертвый русский.
07.08.2020 17:36 Відповісти
Это хорошо, плюсую. А что там с метромостом на Троещину - с хозяевами Русановских садов договорились? И про Львовскую браму давно не слышно - вроде бы и не отказались, и подвижек нет.
07.08.2020 14:21 Відповісти
А там десь в неті є регулярні фотозвіти моста на Трою, то щось будують... Давненько конкретно там не був, але з Подолу видно, що вони арку натягнули.

А Львівська брама ж ще при Омелі була готова, тільки там треба знести той будинок, де вихід мав бути, бо будинок ж валиться уже недобудований. В принципі за 20 років, могли б давно вже комусь дати ту землю під забудову безплатно, при умові, що забудовник сам знесе той будинок і за свої гроші зробить вестибюль виходу з метро.
07.08.2020 14:51 Відповісти
Этот будинок - новый корпус театрального института.
07.08.2020 16:10 Відповісти
А, не знав, хоча логічно - старий корпус Карпенка-Карого там поруч же... Я там колись жив недалечко, то цей корпус недобудований стоїть року з 1990!
07.08.2020 16:15 Відповісти
Я планов нашіх люблю громадьйо.
07.08.2020 14:23 Відповісти
Лучше бы сделал второй выход на Вокзале - там скоро село передавит друг друга, такие толпы валят.
07.08.2020 14:24 Відповісти
Тобто навіть до виборів Дебіля не зможе збудувати навіть одну станцію метро, а загалом він побудував аж нуль станцій метро - остання у 2013 році. "робимо все", "Роботи тривають", "тримає на контролі", а результату - 0, тільки перед виборами дав пару гівно обіцянок. "Фінансує його в повному обсязі" - тобто красти вже почали.
07.08.2020 15:04 Відповісти
Зато какие планы...- Ого!
07.08.2020 15:58 Відповісти
Відкрию страшний секрет - після уходу Омелі метро будується за кошти держбюджету, а не бюджету Києва... Тому тут швидше питання не до Віталі, а до Кабмінів Сєні, Гройсмана, Гончарука і Шмигаля, які бабки не дають!
07.08.2020 16:19 Відповісти
Очень рады за жителей столицы - счастя здоровля
07.08.2020 15:37 Відповісти
Элементарная реклама своей деятельности. Такой же , как и все последние--
главное по-больше урвать !!
07.08.2020 15:43 Відповісти
Перед выборами перед лохами самопиарится.
07.08.2020 15:46 Відповісти
Ты ж не лох, не пользуйся теми дорогами, развязками и мостами и в будущем станциями метро которые открыл и отремонтировал Кличко
07.08.2020 16:28 Відповісти
Ну, во-первых, в Киеве почти ничего не строится и не ремонтируется. Ни одного крупного инфраструктурного проекта не осуществляется. Все только по мелочи. Четыре года Кличко, вообще, ничего не делал. Сейчас перед выборами он начал создавать иллюзию бурной деятельности. Начали срочно бетонировать путепроводы и менять на них балки.

Во-вторых, Кличко это делает не за свой счет, а за счет города. Поэтому ваше замечание неуместно. Если на ремонт Шулявсякого мостика списали полтора миллиарда киевских денег, то это не значит, что вы им не должны пользоваться. Он отремонтирован за деньги киевлян,а не за личные деньги Кличко. Просто этот маленький мостик можно было отремонтировать года три назад и за вдвое меньшую сумму.

То же самое касается и метро. До Кличко в Киеве в среднем каждые 5 лет открывали 4 станции метро. Кличко - первый мэр, который за 5 лет не построил ни одной станции. Но если он победит на выборах и на седьмом году своего мэрства таки родит две станции, то это не значит, что вы должны ими не пользоваться. Эти станции будут построены за деньги киевлян, а не за личные деньги Кличко. Это значит, что за 6 лет, можно было бы построить 5 станций, а не две.
07.08.2020 17:08 Відповісти
Ключевое в этом всем что он Строит.
11.08.2020 14:31 Відповісти
Опять новости будущего времени.....

Первые тоннели в Киеве в начали рыть в 1949 году. А последнюю станцию метро открыли в 2013 году. За это время построили 52 станции. Т.е., за период с 1949 по 2013 годы в Киеве в среднем каждые 5 лет открывали 4 новые станции.

А после 2013 года не открыли ни одной новой станции. Это впервые с 1960 года. Кличко - первый мэр в истории Киева с 1960 года (год токрытия первых станций), который за 5 лет не построил ни одной новой станции метро.


Кличко - это худший мэр в Истории Киева.
07.08.2020 16:44 Відповісти
"Ориентировочно через 2 недели уже должны начать работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец"", - сообщил мэр.Источник: https://censor.net/n3212481

======================

Т.е., работы еще не начинались.... Сырец - это последняя действующая станция. И если разработка тоннеля между Сырцом и Мостицкой еще не начиналась, значит никакие работы еще не начинались.

Ну, а зачем что-то строить? Еще пару месяцев надо пообещать, потом выборы, потом еще 5 лет можно пилить, воровать и выводить в оффшоры.
07.08.2020 16:57 Відповісти
Ви імпотентні мразі - за 5 років не здано жодної станції, Азіров з Яником і то 3 відкрив. При тому що за Кличка 2 (двічи!) зростав проїзд у метро.
09.08.2020 10:15 Відповісти
 
 