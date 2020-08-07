Наступного року планується відкриття двох станцій метро на Виноградарі, - Кличко. ВIДЕО

Будівництво метро на Виноградар триває. Орієнтовно через два тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Сирець" та "Мостицька".

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Також мер показав відео з будівельного майданчика біля майбутньої станції "Мостицька".

"Будівництво двох нових станцій метро на Виноградар - "Мостицька" та "Проспект правди" - важливий для столиці та для комфорту киян проєкт. Учора я був на будівельному майданчику – на місці, де буде майбутня станція "Мостицька". Поспілкувався, зокрема, і з німецькими фахівцями - представниками заводу-виробника тунелепрохідницького щита. Вони прибули до Києва контролювати роботи з його налаштування", - сказав Кличко.

"Орієнтовно через 2 тижні вже мають розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Мостицька" та "Сирець", - повідомив мер.

За його словами, через карантинні обмеження представники заводу-виробника не могли приїхати до України раніше, тому це трохи вплинуло на графік робіт. Утім, підрядник - "Київметробуд" - обіцяє, що це не призведе до значних затримок будівництва, і вони готові прискорити виконання робіт.

Щодо потужності щита. За місяць комплекс проходитиме близько 200 метрів під землею. І десь за пів року прокладе один із тунелів.

"Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають. Місто тримає на контролі цей важливий проєкт. Фінансує його в повному обсязі. І ми робимо все, щоб наприкінці наступного року відкрити дві нові станції метро", - наголосив Кличко.