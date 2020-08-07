Наступного року планується відкриття двох станцій метро на Виноградарі, - Кличко. ВIДЕО
Будівництво метро на Виноградар триває. Орієнтовно через два тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Сирець" та "Мостицька".
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.
Також мер показав відео з будівельного майданчика біля майбутньої станції "Мостицька".
"Будівництво двох нових станцій метро на Виноградар - "Мостицька" та "Проспект правди" - важливий для столиці та для комфорту киян проєкт. Учора я був на будівельному майданчику – на місці, де буде майбутня станція "Мостицька". Поспілкувався, зокрема, і з німецькими фахівцями - представниками заводу-виробника тунелепрохідницького щита. Вони прибули до Києва контролювати роботи з його налаштування", - сказав Кличко.
"Орієнтовно через 2 тижні вже мають розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Мостицька" та "Сирець", - повідомив мер.
За його словами, через карантинні обмеження представники заводу-виробника не могли приїхати до України раніше, тому це трохи вплинуло на графік робіт. Утім, підрядник - "Київметробуд" - обіцяє, що це не призведе до значних затримок будівництва, і вони готові прискорити виконання робіт.
Щодо потужності щита. За місяць комплекс проходитиме близько 200 метрів під землею. І десь за пів року прокладе один із тунелів.
"Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають. Місто тримає на контролі цей важливий проєкт. Фінансує його в повному обсязі. І ми робимо все, щоб наприкінці наступного року відкрити дві нові станції метро", - наголосив Кличко.
Перед выборами можно много чего наобещать.
Сначала пусть сделают, а потом говорят.
Ну і судячи по тому, що я бачив, коли востаннє там був, там в садах знесли хатки які або на місці моста, або в радіусі 30-40 м від нього... Решта стоїть, навіть уже біля побудованого куска моста і ніхто не чіпає їх!
А в межах 30-40 м від моста навряд чи хтось схоче купувати квартиру в ЖК...
московскиСеверный отношение имеет только к жителям Троещины больше им не кто не пользуется? Я конечно Америку не открою если скажу что ВЕТКА МЕТРО на Троещину КАК раз будит идти по этому мосту ПВМ который сейчас активно строиться и с ним ТРИ станции метро (1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Затока Десенка , 2.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Труханів острів , 3. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Суднобудівна ). Вряд ли метро сможет пересечь Днепр без моста? - это риторический вопрос. Это к тому что этот мост имеет посредственное отношение.
ЗЕбобики, скулите.
Хороший русский - мертвый русский.
А Львівська брама ж ще при Омелі була готова, тільки там треба знести той будинок, де вихід мав бути, бо будинок ж валиться уже недобудований. В принципі за 20 років, могли б давно вже комусь дати ту землю під забудову безплатно, при умові, що забудовник сам знесе той будинок і за свої гроші зробить вестибюль виходу з метро.
главное по-больше урвать !!
Во-вторых, Кличко это делает не за свой счет, а за счет города. Поэтому ваше замечание неуместно. Если на ремонт Шулявсякого мостика списали полтора миллиарда киевских денег, то это не значит, что вы им не должны пользоваться. Он отремонтирован за деньги киевлян,а не за личные деньги Кличко. Просто этот маленький мостик можно было отремонтировать года три назад и за вдвое меньшую сумму.
То же самое касается и метро. До Кличко в Киеве в среднем каждые 5 лет открывали 4 станции метро. Кличко - первый мэр, который за 5 лет не построил ни одной станции. Но если он победит на выборах и на седьмом году своего мэрства таки родит две станции, то это не значит, что вы должны ими не пользоваться. Эти станции будут построены за деньги киевлян, а не за личные деньги Кличко. Это значит, что за 6 лет, можно было бы построить 5 станций, а не две.
Первые тоннели в Киеве в начали рыть в 1949 году. А последнюю станцию метро открыли в 2013 году. За это время построили 52 станции. Т.е., за период с 1949 по 2013 годы в Киеве в среднем каждые 5 лет открывали 4 новые станции.
А после 2013 года не открыли ни одной новой станции. Это впервые с 1960 года. Кличко - первый мэр в истории Киева с 1960 года (год токрытия первых станций), который за 5 лет не построил ни одной новой станции метро.
Кличко - это худший мэр в Истории Киева.
Т.е., работы еще не начинались.... Сырец - это последняя действующая станция. И если разработка тоннеля между Сырцом и Мостицкой еще не начиналась, значит никакие работы еще не начинались.
Ну, а зачем что-то строить? Еще пару месяцев надо пообещать, потом выборы, потом еще 5 лет можно пилить, воровать и выводить в оффшоры.