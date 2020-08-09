УКР
COVID-19 виявили ще у 120 жителів Києва, госпіталізували 19 пацієнтів, - Кличко

За минулу добу ще у 120 жителів Києва виявили коронавірус, двоє людей померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко написав на сторінці в фейсбуці.

"Ще в 120 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 147 киян. На сьогодні в столиці вже 9498 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед тих, хто захворіли:
-55 жінок, віком від 19 до 69 років. Та 4 дівчинки від 4 до 10 років.
-54 чоловіки, віком від 21 до 82 років. І семеро хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 5 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 24. У Дніпровському та Солом‘янському по – 17 випадків. Та в Голосіївському районі — 13 випадків", - зазначив Кличко.

Топ коментарі
+3
Фармацевтичні концерни підраховують надприбутки. Світова еліта отримала нові важелі владного тиску на чернь.
Наша нова влада свою неспроможність прикриває
пандемія, хоча в країні десятки років лютує епідемія клептоманії, яка передається "жабою".
09.08.2020 11:13 Відповісти
+1
- Петь, кто это в нашем сортире постоянно г@вном неприличные рисунки на стенах делает?
- Василь Иваныч - это ж Фурманов!
- Откуда знаешь?
- Да он один после туалета руки моет!
09.08.2020 11:06 Відповісти
+1
Диктат над соціумом, прикритий турботою про людське життя, зводить людину до рівня свійських тварин, відбирає у індивідума самостійно приймати рішення.
Коронавірус - не вигадка, але це засіб ного впливу і маніпуляцій.
09.08.2020 12:26 Відповісти
Даже нечего добавить.
09.08.2020 11:09 Відповісти
https://censor.net/ua/user/437651 Тобто коронавірус - вигадка заради прибутку "фармацевтичних концернів" (тільки!) та контролю "черні"?
09.08.2020 11:56 Відповісти
Не тільки це. Є ще багато цікавих напрямків на які вона впливає, але основа саме це.
09.08.2020 12:01 Відповісти
Яка вдала вигадка фармацевтичних концернів! А як це впливає на інші бізнеси, вони такі безпорадні?!

20 мільйонам людей в усьому світі поставили фальшивий діагноз?!

І всюди у світі контроль для влади важливіший за економіку і добробут громадян?!
Легко побачимо навколо себе, що населення наше підтримує Вашу думку і масово зневажає "вигадані" правила поведінки у "вигаданому" карантині. Це жахливо.
09.08.2020 12:42 Відповісти
https://telegraf.com.ua/ekologiya/5542599-effekt-vremennyiy-sokrashhenie-*********-ne-uluchshilo-ekologicheskuyu-situatsiyu-v-mire.html
09.08.2020 12:09 Відповісти
Якщо не вигадка, тоді - справді загроза, і факти свідчать, що масштабна і жахлива.
Так тоді дуже важливо ретельно дотримуватись усіх нескладних правил особистої поведінки у карантині, до яких населення ставиться так же легковажно, як, наприклад, до правил безпеки щодо своїх найдорожчих дітей у власних автівках.
Тому не треба надавати сенс нехтуванню населенням безпекою - власною і людей навколо!
Хай навіть якщо фармацевти збагачуються, а влада маніпулює.
09.08.2020 13:02 Відповісти
Тоді елементарне питання. Чому до цього часу наше керівництво державою не розробило та затвердило на законодавчому рівні норми та стандарти при винекненні подібних ситуацій в майбутньому. Тільки не ті папірці підзаконні, які суперечать Конституції та Законам у вигляді постанов та рішень, А дійсно Законом. Який би чітко регулював подібні ситуації. А вони будуть. Вони лише злочинно порушують права та свободи людей прикриваючись "благими" намірами, які відомо куди ведуть. А для тоталітарних режимів, як ми бачимо, то такі "пандемії" це взагалі мед на душу. Ви взагалі знаєте, що таке справжня пандемія? Чи справжня війна? Чи саме страх перед справжнім, поглиблений інформаційним террором, робить з вас стадо тупих павіанів ? Страх це велика сила! Завжди була і буде. І ця сила завжди використовувалася для впливу на індивідуумів так і на маси які з них складаються.
09.08.2020 13:31 Відповісти
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1292380865889292289 7 мин

Шмаркля та його банда московських гнилих потрухів крадуть ЖИТТЯ українців.
Вони розпродали УСІ засоби захисту від ковідки і тим прирекли українців на смерть.
Вони крастимуть щодня і все більше, доки їх не усунути від влади!
Банда зелуп краде мільярди та вбиває тим українців!
09.08.2020 11:51 Відповісти
Чому до сих пір Куів не віднесено до червоної зони і там не запроваджено справжній карантин?!
09.08.2020 13:06 Відповісти
19 попало в лікарню і двоє померли...
майже три мільйони населення Києва: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1
Жах!!! Закриваєм метро, залізничні і автовокзали. Бо Києву пора присвоїти інфрачервоний колір небезпеки! І так аж до виборів. А якщо не полегшає, то й вибори перенести на слідуючий рік. А я чомусь впевнений, що ще довго не полегшає. Хіба що владу вигонять і судитимуть народним судом (трибуналом, присяжних).
09.08.2020 14:00 Відповісти
 
 