COVID-19 виявили ще у 120 жителів Києва, госпіталізували 19 пацієнтів, - Кличко
За минулу добу ще у 120 жителів Києва виявили коронавірус, двоє людей померли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко написав на сторінці в фейсбуці.
"Ще в 120 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 147 киян. На сьогодні в столиці вже 9498 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Серед тих, хто захворіли:
-55 жінок, віком від 19 до 69 років. Та 4 дівчинки від 4 до 10 років.
-54 чоловіки, віком від 21 до 82 років. І семеро хлопчиків від 9 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, і 5 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 24. У Дніпровському та Солом‘янському по – 17 випадків. Та в Голосіївському районі — 13 випадків", - зазначив Кличко.
Наша нова влада свою неспроможність прикриває
пандемія, хоча в країні десятки років лютує епідемія клептоманії, яка передається "жабою".
20 мільйонам людей в усьому світі поставили фальшивий діагноз?!
І всюди у світі контроль для влади важливіший за економіку і добробут громадян?!
Легко побачимо навколо себе, що населення наше підтримує Вашу думку і масово зневажає "вигадані" правила поведінки у "вигаданому" карантині. Це жахливо.
Коронавірус - не вигадка, але це засіб ного впливу і маніпуляцій.
Так тоді дуже важливо ретельно дотримуватись усіх нескладних правил особистої поведінки у карантині, до яких населення ставиться так же легковажно, як, наприклад, до правил безпеки щодо своїх найдорожчих дітей у власних автівках.
Тому не треба надавати сенс нехтуванню населенням безпекою - власною і людей навколо!
Хай навіть якщо фармацевти збагачуються, а влада маніпулює.
https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1292380865889292289 7 мин
Шмаркля та його банда московських гнилих потрухів крадуть ЖИТТЯ українців.
Вони розпродали УСІ засоби захисту від ковідки і тим прирекли українців на смерть.
Вони крастимуть щодня і все більше, доки їх не усунути від влади!
Банда зелуп краде мільярди та вбиває тим українців!
майже три мільйони населення Києва: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1
Жах!!! Закриваєм метро, залізничні і автовокзали. Бо Києву пора присвоїти інфрачервоний колір небезпеки! І так аж до виборів. А якщо не полегшає, то й вибори перенести на слідуючий рік. А я чомусь впевнений, що ще довго не полегшає. Хіба що владу вигонять і судитимуть народним судом (трибуналом, присяжних).