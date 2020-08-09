COVID-19 виявили ще у 120 жителів Києва, госпіталізували 19 пацієнтів, - Кличко

За минулу добу ще у 120 жителів Києва виявили коронавірус, двоє людей померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко написав на сторінці в фейсбуці.

"Ще в 120 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 147 киян. На сьогодні в столиці вже 9498 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед тих, хто захворіли:

-55 жінок, віком від 19 до 69 років. Та 4 дівчинки від 4 до 10 років.

-54 чоловіки, віком від 21 до 82 років. І семеро хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 5 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 24. У Дніпровському та Солом‘янському по – 17 випадків. Та в Голосіївському районі — 13 випадків", - зазначив Кличко.