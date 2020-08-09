РУС
COVID-19 обнаружили еще у 120 жителей Киева, госпитализировали 19 пациентов, - Кличко

За минувшие сутки еще у 120 жителей Киева обнаружили коронавирус, два человека умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на странице в Facebook.

"Еще у 120 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян. На сегодня в столице уже 9 498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших 55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет. И 4 девочки от 4 до 10 лет. 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет. И семь мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24. В Днепровском и Соломенском по - 17 случаев. И в Голосеевском районе - 13 случаев", - отметил Кличко.

+3
Фармацевтичні концерни підраховують надприбутки. Світова еліта отримала нові важелі владного тиску на чернь.
Наша нова влада свою неспроможність прикриває
пандемія, хоча в країні десятки років лютує епідемія клептоманії, яка передається "жабою".
показать весь комментарий
09.08.2020 11:13 Ответить
+1
- Петь, кто это в нашем сортире постоянно г@вном неприличные рисунки на стенах делает?
- Василь Иваныч - это ж Фурманов!
- Откуда знаешь?
- Да он один после туалета руки моет!
показать весь комментарий
09.08.2020 11:06 Ответить
+1
Диктат над соціумом, прикритий турботою про людське життя, зводить людину до рівня свійських тварин, відбирає у індивідума самостійно приймати рішення.
Коронавірус - не вигадка, але це засіб ного впливу і маніпуляцій.
показать весь комментарий
09.08.2020 12:26 Ответить
Даже нечего добавить.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:09 Ответить
https://censor.net/ua/user/437651 Тобто коронавірус - вигадка заради прибутку "фармацевтичних концернів" (тільки!) та контролю "черні"?
показать весь комментарий
09.08.2020 11:56 Ответить
Не тільки це. Є ще багато цікавих напрямків на які вона впливає, але основа саме це.
показать весь комментарий
09.08.2020 12:01 Ответить
Яка вдала вигадка фармацевтичних концернів! А як це впливає на інші бізнеси, вони такі безпорадні?!

20 мільйонам людей в усьому світі поставили фальшивий діагноз?!

І всюди у світі контроль для влади важливіший за економіку і добробут громадян?!
Легко побачимо навколо себе, що населення наше підтримує Вашу думку і масово зневажає "вигадані" правила поведінки у "вигаданому" карантині. Це жахливо.
показать весь комментарий
09.08.2020 12:42 Ответить
https://telegraf.com.ua/ekologiya/5542599-effekt-vremennyiy-sokrashhenie-*********-ne-uluchshilo-ekologicheskuyu-situatsiyu-v-mire.html
показать весь комментарий
09.08.2020 12:09 Ответить
Якщо не вигадка, тоді - справді загроза, і факти свідчать, що масштабна і жахлива.
Так тоді дуже важливо ретельно дотримуватись усіх нескладних правил особистої поведінки у карантині, до яких населення ставиться так же легковажно, як, наприклад, до правил безпеки щодо своїх найдорожчих дітей у власних автівках.
Тому не треба надавати сенс нехтуванню населенням безпекою - власною і людей навколо!
Хай навіть якщо фармацевти збагачуються, а влада маніпулює.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:02 Ответить
Тоді елементарне питання. Чому до цього часу наше керівництво державою не розробило та затвердило на законодавчому рівні норми та стандарти при винекненні подібних ситуацій в майбутньому. Тільки не ті папірці підзаконні, які суперечать Конституції та Законам у вигляді постанов та рішень, А дійсно Законом. Який би чітко регулював подібні ситуації. А вони будуть. Вони лише злочинно порушують права та свободи людей прикриваючись "благими" намірами, які відомо куди ведуть. А для тоталітарних режимів, як ми бачимо, то такі "пандемії" це взагалі мед на душу. Ви взагалі знаєте, що таке справжня пандемія? Чи справжня війна? Чи саме страх перед справжнім, поглиблений інформаційним террором, робить з вас стадо тупих павіанів ? Страх це велика сила! Завжди була і буде. І ця сила завжди використовувалася для впливу на індивідуумів так і на маси які з них складаються.
показать весь комментарий
09.08.2020 13:31 Ответить
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1292380865889292289 7 мин

Шмаркля та його банда московських гнилих потрухів крадуть ЖИТТЯ українців.
Вони розпродали УСІ засоби захисту від ковідки і тим прирекли українців на смерть.
Вони крастимуть щодня і все більше, доки їх не усунути від влади!
Банда зелуп краде мільярди та вбиває тим українців!
показать весь комментарий
09.08.2020 11:51 Ответить
Чому до сих пір Куів не віднесено до червоної зони і там не запроваджено справжній карантин?!
показать весь комментарий
09.08.2020 13:06 Ответить
19 попало в лікарню і двоє померли...
майже три мільйони населення Києва: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1
Жах!!! Закриваєм метро, залізничні і автовокзали. Бо Києву пора присвоїти інфрачервоний колір небезпеки! І так аж до виборів. А якщо не полегшає, то й вибори перенести на слідуючий рік. А я чомусь впевнений, що ще довго не полегшає. Хіба що владу вигонять і судитимуть народним судом (трибуналом, присяжних).
показать весь комментарий
09.08.2020 14:00 Ответить
 
 