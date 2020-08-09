COVID-19 обнаружили еще у 120 жителей Киева, госпитализировали 19 пациентов, - Кличко

За минувшие сутки еще у 120 жителей Киева обнаружили коронавирус, два человека умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на странице в Facebook.

"Еще у 120 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян. На сегодня в столице уже 9 498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших 55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет. И 4 девочки от 4 до 10 лет. 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет. И семь мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24. В Днепровском и Соломенском по - 17 случаев. И в Голосеевском районе - 13 случаев", - отметил Кличко.