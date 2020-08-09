COVID-19 обнаружили еще у 120 жителей Киева, госпитализировали 19 пациентов, - Кличко
За минувшие сутки еще у 120 жителей Киева обнаружили коронавирус, два человека умерли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на странице в Facebook.
"Еще у 120 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян. На сегодня в столице уже 9 498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.
Среди заболевших 55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет. И 4 девочки от 4 до 10 лет. 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет. И семь мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.
Заболели в том числе и 5 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24. В Днепровском и Соломенском по - 17 случаев. И в Голосеевском районе - 13 случаев", - отметил Кличко.
- Василь Иваныч - это ж Фурманов!
- Откуда знаешь?
- Да он один после туалета руки моет!
Наша нова влада свою неспроможність прикриває
пандемія, хоча в країні десятки років лютує епідемія клептоманії, яка передається "жабою".
20 мільйонам людей в усьому світі поставили фальшивий діагноз?!
І всюди у світі контроль для влади важливіший за економіку і добробут громадян?!
Легко побачимо навколо себе, що населення наше підтримує Вашу думку і масово зневажає "вигадані" правила поведінки у "вигаданому" карантині. Це жахливо.
Коронавірус - не вигадка, але це засіб ного впливу і маніпуляцій.
Так тоді дуже важливо ретельно дотримуватись усіх нескладних правил особистої поведінки у карантині, до яких населення ставиться так же легковажно, як, наприклад, до правил безпеки щодо своїх найдорожчих дітей у власних автівках.
Тому не треба надавати сенс нехтуванню населенням безпекою - власною і людей навколо!
Хай навіть якщо фармацевти збагачуються, а влада маніпулює.
https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1292380865889292289 7 мин
Шмаркля та його банда московських гнилих потрухів крадуть ЖИТТЯ українців.
Вони розпродали УСІ засоби захисту від ковідки і тим прирекли українців на смерть.
Вони крастимуть щодня і все більше, доки їх не усунути від влади!
Банда зелуп краде мільярди та вбиває тим українців!
майже три мільйони населення Києва: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1
Жах!!! Закриваєм метро, залізничні і автовокзали. Бо Києву пора присвоїти інфрачервоний колір небезпеки! І так аж до виборів. А якщо не полегшає, то й вибори перенести на слідуючий рік. А я чомусь впевнений, що ще довго не полегшає. Хіба що владу вигонять і судитимуть народним судом (трибуналом, присяжних).