В Киеве за сутки выявили 200 случаев коронавируса COVID-19

За прошедшие сутки, 7 августа, коронавирус COVID-19 обнаружили у 200 жителей столицы, трое больных умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram

Среди новых заразившихся – 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Выздоровели 42 человека.

Больше всего случаев заболевания 7 августа обнаружили в Дарницком районе – 29. В Днепровском районе обнаружили 28 случаев, в Деснянском – 24, в Оболонском и Святошинском районах – по 23 случая.

Всего в столице уже 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли от болезни 145 киевлян, выздоровели 3205 жителей.

