В Киеве за сутки выявили 200 случаев коронавируса COVID-19
За прошедшие сутки, 7 августа, коронавирус COVID-19 обнаружили у 200 жителей столицы, трое больных умерли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram
Среди новых заразившихся – 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Выздоровели 42 человека.
Больше всего случаев заболевания 7 августа обнаружили в Дарницком районе – 29. В Днепровском районе обнаружили 28 случаев, в Деснянском – 24, в Оболонском и Святошинском районах – по 23 случая.
Всего в столице уже 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли от болезни 145 киевлян, выздоровели 3205 жителей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
если допустим 500, то все то что Бокс плетет в Фейсбучике достойно барона Мюнхгаузена
брехня..брехня,і дрібка правди..
так.. деякі виробники масок і апаратів ШВЛ збагатилися..
але світова економіка впала на мільярди,якщо не трильйони доларів..
Тобто Світом заправляють виробники масок ?
ЛАВРЕНКО,ВРі,ВРІ,ДА НЄ ЗАВИРАЙСЯ !!!
Надо стремиться.
А тут воно мені і на не треба
Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство.
Вот как это ношение масок выглядит...
Ахметов выдвинул в меры Киева депутата БЮТ Алексея Кучеренко.
Смысл был жесткого карантина, когда потом из-за несоблюдения элем. правил все нагнали??
идиоты.