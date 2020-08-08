РУС
В Киеве за сутки выявили 200 случаев коронавируса COVID-19

За прошедшие сутки, 7 августа, коронавирус COVID-19 обнаружили у 200 жителей столицы, трое больных умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram

Среди новых заразившихся – 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Выздоровели 42 человека.

Больше всего случаев заболевания 7 августа обнаружили в Дарницком районе – 29. В Днепровском районе обнаружили 28 случаев, в Деснянском – 24, в Оболонском и Святошинском районах – по 23 случая.

Всего в столице уже 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли от болезни 145 киевлян, выздоровели 3205 жителей.

+4
У Києві за добу виявили 200 випадків коронавірусу COVID-19 - Цензор.НЕТ 5967
показать весь комментарий
08.08.2020 11:02 Ответить
+3
та таке враження, що владі все одно, аби хоч які робили) а не будуть робити, то намалюють
показать весь комментарий
08.08.2020 10:54 Ответить
+3
Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках.
Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство.
Вот как это ношение масок выглядит...

У Києві за добу виявили 200 випадків коронавірусу COVID-19 - Цензор.НЕТ 6373
показать весь комментарий
08.08.2020 10:57 Ответить
а сколько тестов делают?
если допустим 500, то все то что Бокс плетет в Фейсбучике достойно барона Мюнхгаузена
показать весь комментарий
08.08.2020 10:21 Ответить
Кому це, у світовому масштабі, вигідно?
показать весь комментарий
08.08.2020 10:26 Ответить
"купка феодалів нового світового порядку" - декілька прізвищ можна?
показать весь комментарий
08.08.2020 10:40 Ответить
Відповідь дуже конкретна та переконлива. Навіть занадто.
показать весь комментарий
08.08.2020 10:47 Ответить
та пішла ти на*уй, ОЛЬГІНСЬКА КУРВА ТАТЬЯНА ЛАВРЕНКО !! !!!
показать весь комментарий
08.08.2020 11:40 Ответить
Злобный вопль от интеллектуального бессилия.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:12 Ответить
ще раз полюбуйтесь,як працює Лахті..


брехня..брехня,і дрібка правди..
так.. деякі виробники масок і апаратів ШВЛ збагатилися..

але світова економіка впала на мільярди,якщо не трильйони доларів..

Тобто Світом заправляють виробники масок ?


ЛАВРЕНКО,ВРі,ВРІ,ДА НЄ ЗАВИРАЙСЯ !!!
показать весь комментарий
08.08.2020 11:39 Ответить
Кабы ещё не всё мосты перекрыли.
Надо стремиться.
показать весь комментарий
08.08.2020 10:35 Ответить
У Києві за добу виявили 200 випадків коронавірусу COVID-19 - Цензор.НЕТ 4460
показать весь комментарий
08.08.2020 10:39 Ответить
А вы попробуйте сдать тест, тогда поймете, куда можео щасунуть эту статистику.
показать весь комментарий
08.08.2020 10:42 Ответить
Тю, 700 грн и 20 минут в очереди.
показать весь комментарий
08.08.2020 10:44 Ответить
Экспресс-тест за 700 недостоверный, ПЦР надо.
показать весь комментарий
08.08.2020 10:47 Ответить
Правительству Германии достаточно.
показать весь комментарий
08.08.2020 10:53 Ответить
Вы думаете, у нас немецкие тесты?)
показать весь комментарий
08.08.2020 12:41 Ответить
та таке враження, що владі все одно, аби хоч які робили) а не будуть робити, то намалюють
показать весь комментарий
08.08.2020 10:54 Ответить
В тебе багато вільних по 700 гривень і по 20 хвилин. Алєгарх?
показать весь комментарий
08.08.2020 10:53 Ответить
Коли їдеш на роботу в Німеччину і не хочеш там 2 тижні самоізоляції - знайдеш
А тут воно мені і на не треба
показать весь комментарий
08.08.2020 11:02 Ответить
Ще й 20 хв. в черзі потенційно хворих.
показать весь комментарий
08.08.2020 11:14 Ответить
Дуже складне питання, до речі...коли не знаєш, що робити, то краще взагалі нічого не робити, чи все ж робити будь що?...стосується вірусу і не тільки.
показать весь комментарий
08.08.2020 10:44 Ответить
В США люди записуються на безкоштовне тестування, але на місці черга занадто довга, дехто не чекає та йде геть. Однак їм все одно пізніше дзвонять і кажуть, що в них "позитивний результат".
показать весь комментарий
08.08.2020 10:52 Ответить
Теорія змови)
показать весь комментарий
08.08.2020 12:43 Ответить
Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках.
Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство.
Вот как это ношение масок выглядит...

У Києві за добу виявили 200 випадків коронавірусу COVID-19 - Цензор.НЕТ 6373
показать весь комментарий
08.08.2020 10:57 Ответить
Придурку заранее написали эту фразу)
показать весь комментарий
08.08.2020 12:43 Ответить
У Києві за добу виявили 200 випадків коронавірусу COVID-19 - Цензор.НЕТ 5967
показать весь комментарий
08.08.2020 11:02 Ответить
Богуцька Єлізавета Петрівна - російськомовна українська блогерка, громадська активістка. 2019 року обрана народною депутаткою від партії «Слуга народу».
показать весь комментарий
08.08.2020 11:02 Ответить
Это антифлейтная.
показать весь комментарий
08.08.2020 11:06 Ответить
Противокорабельно - противососновая.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:19 Ответить
Пускай она на очко себе эту сетку напялит для защиты от однопартийца Яременко.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:17 Ответить
Кошмар...
показать весь комментарий
08.08.2020 11:17 Ответить
УВАЖАЕМЫЕ ЗАБОЛЕВШИЕ, БУДЬТЕ ТАК ДОБРЫ ПРОЙДИТЕ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С ИЗБРАННЫМИ И ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ.... администрация
показать весь комментарий
08.08.2020 12:03 Ответить
Эти Зеленские и "Слуги народа" это какой то трэш.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:05 Ответить
Тёмный Рыцарь, [08.08.20 12:21]
Ахметов выдвинул в меры Киева депутата БЮТ Алексея Кучеренко.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:22 Ответить
Для того что бы это не продолжалось нужно что бы действуящая власть до передачи полномочий Андрею Ивановичу хотя бы прислушалась к нему и его рекомендациям. По другому дела не будет.
показать весь комментарий
08.08.2020 16:25 Ответить
Мне кажется что Пальчевский правильно предполагал что карантин продлится до следующего года...
показать весь комментарий
08.08.2020 16:27 Ответить
Без профессионалов мы не справимся с этой бедой. Думаю что уже после выборов, после того как люди из Победы будут что то решать, только тогда мы можем надеятся на спад.
показать весь комментарий
08.08.2020 16:29 Ответить
Да так всё и будет. Пальчевский с февраля просит Ляшка не брехать Зеленскому, а Кличко хоть как то реагировать. И всё мимо ушей.
показать весь комментарий
08.08.2020 16:31 Ответить
такими темпами мы догоним москву и россию.
Смысл был жесткого карантина, когда потом из-за несоблюдения элем. правил все нагнали??
идиоты.
показать весь комментарий
08.08.2020 17:29 Ответить
 
 