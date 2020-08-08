УКР
У Києві за добу виявили 200 випадків коронавірусу COVID-19

За минулу добу, 7 серпня, коронавірус COVID-19 виявили у 200 жителів столиці, троє хворих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у телеграмі.

"На сьогодні в столиці вже 9378 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:
99 жінок, віком від 18 до 85 років
90 чоловіків віком від ,19 до 78 рокiв
7 дівчаток від 2 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 42 людини. Всього коронавірус подолали 3205 мешканців Києва. За весь період коронавірус забрав життя 145 киян".

карантин (18172) Київ (20188) Кличко Віталій (3560) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+4
У Києві за добу виявили 200 випадків коронавірусу COVID-19 - Цензор.НЕТ 5967
08.08.2020 11:02 Відповісти
08.08.2020 11:02 Відповісти
+3
та таке враження, що владі все одно, аби хоч які робили) а не будуть робити, то намалюють
08.08.2020 10:54 Відповісти
08.08.2020 10:54 Відповісти
+3
Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках.
Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство.
Вот как это ношение масок выглядит...

У Києві за добу виявили 200 випадків коронавірусу COVID-19 - Цензор.НЕТ 6373
08.08.2020 10:57 Відповісти
08.08.2020 10:57 Відповісти
а сколько тестов делают?
если допустим 500, то все то что Бокс плетет в Фейсбучике достойно барона Мюнхгаузена
08.08.2020 10:21 Відповісти
08.08.2020 10:21 Відповісти
Кому це, у світовому масштабі, вигідно?
08.08.2020 10:26 Відповісти
08.08.2020 10:26 Відповісти
"купка феодалів нового світового порядку" - декілька прізвищ можна?
08.08.2020 10:40 Відповісти
08.08.2020 10:40 Відповісти
Відповідь дуже конкретна та переконлива. Навіть занадто.
08.08.2020 10:47 Відповісти
08.08.2020 10:47 Відповісти
та пішла ти на*уй, ОЛЬГІНСЬКА КУРВА ТАТЬЯНА ЛАВРЕНКО !! !!!
08.08.2020 11:40 Відповісти
08.08.2020 11:40 Відповісти
Злобный вопль от интеллектуального бессилия.
08.08.2020 14:12 Відповісти
08.08.2020 14:12 Відповісти
ще раз полюбуйтесь,як працює Лахті..


брехня..брехня,і дрібка правди..
так.. деякі виробники масок і апаратів ШВЛ збагатилися..

але світова економіка впала на мільярди,якщо не трильйони доларів..

Тобто Світом заправляють виробники масок ?


ЛАВРЕНКО,ВРі,ВРІ,ДА НЄ ЗАВИРАЙСЯ !!!
08.08.2020 11:39 Відповісти
08.08.2020 11:39 Відповісти
Кабы ещё не всё мосты перекрыли.
Надо стремиться.
08.08.2020 10:35 Відповісти
08.08.2020 10:35 Відповісти
У Києві за добу виявили 200 випадків коронавірусу COVID-19 - Цензор.НЕТ 4460
08.08.2020 10:39 Відповісти
08.08.2020 10:39 Відповісти
А вы попробуйте сдать тест, тогда поймете, куда можео щасунуть эту статистику.
08.08.2020 10:42 Відповісти
08.08.2020 10:42 Відповісти
Тю, 700 грн и 20 минут в очереди.
08.08.2020 10:44 Відповісти
08.08.2020 10:44 Відповісти
Экспресс-тест за 700 недостоверный, ПЦР надо.
08.08.2020 10:47 Відповісти
08.08.2020 10:47 Відповісти
Правительству Германии достаточно.
08.08.2020 10:53 Відповісти
08.08.2020 10:53 Відповісти
Вы думаете, у нас немецкие тесты?)
08.08.2020 12:41 Відповісти
08.08.2020 12:41 Відповісти
та таке враження, що владі все одно, аби хоч які робили) а не будуть робити, то намалюють
08.08.2020 10:54 Відповісти
08.08.2020 10:54 Відповісти
В тебе багато вільних по 700 гривень і по 20 хвилин. Алєгарх?
08.08.2020 10:53 Відповісти
08.08.2020 10:53 Відповісти
Коли їдеш на роботу в Німеччину і не хочеш там 2 тижні самоізоляції - знайдеш
А тут воно мені і на не треба
08.08.2020 11:02 Відповісти
08.08.2020 11:02 Відповісти
Ще й 20 хв. в черзі потенційно хворих.
08.08.2020 11:14 Відповісти
08.08.2020 11:14 Відповісти
Дуже складне питання, до речі...коли не знаєш, що робити, то краще взагалі нічого не робити, чи все ж робити будь що?...стосується вірусу і не тільки.
08.08.2020 10:44 Відповісти
08.08.2020 10:44 Відповісти
В США люди записуються на безкоштовне тестування, але на місці черга занадто довга, дехто не чекає та йде геть. Однак їм все одно пізніше дзвонять і кажуть, що в них "позитивний результат".
08.08.2020 10:52 Відповісти
08.08.2020 10:52 Відповісти
Теорія змови)
08.08.2020 12:43 Відповісти
08.08.2020 12:43 Відповісти
Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках.
Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство.
Вот как это ношение масок выглядит...

У Києві за добу виявили 200 випадків коронавірусу COVID-19 - Цензор.НЕТ 6373
08.08.2020 10:57 Відповісти
08.08.2020 10:57 Відповісти
Придурку заранее написали эту фразу)
08.08.2020 12:43 Відповісти
08.08.2020 12:43 Відповісти
У Києві за добу виявили 200 випадків коронавірусу COVID-19 - Цензор.НЕТ 5967
08.08.2020 11:02 Відповісти
08.08.2020 11:02 Відповісти
Богуцька Єлізавета Петрівна - російськомовна українська блогерка, громадська активістка. 2019 року обрана народною депутаткою від партії «Слуга народу».
08.08.2020 11:02 Відповісти
08.08.2020 11:02 Відповісти
Это антифлейтная.
08.08.2020 11:06 Відповісти
08.08.2020 11:06 Відповісти
Противокорабельно - противососновая.
08.08.2020 12:19 Відповісти
08.08.2020 12:19 Відповісти
Пускай она на очко себе эту сетку напялит для защиты от однопартийца Яременко.
08.08.2020 12:17 Відповісти
08.08.2020 12:17 Відповісти
Кошмар...
08.08.2020 11:17 Відповісти
08.08.2020 11:17 Відповісти
УВАЖАЕМЫЕ ЗАБОЛЕВШИЕ, БУДЬТЕ ТАК ДОБРЫ ПРОЙДИТЕ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С ИЗБРАННЫМИ И ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ.... администрация
08.08.2020 12:03 Відповісти
08.08.2020 12:03 Відповісти
Эти Зеленские и "Слуги народа" это какой то трэш.
08.08.2020 12:05 Відповісти
08.08.2020 12:05 Відповісти
Тёмный Рыцарь, [08.08.20 12:21]
Ахметов выдвинул в меры Киева депутата БЮТ Алексея Кучеренко.
08.08.2020 12:22 Відповісти
08.08.2020 12:22 Відповісти
Для того что бы это не продолжалось нужно что бы действуящая власть до передачи полномочий Андрею Ивановичу хотя бы прислушалась к нему и его рекомендациям. По другому дела не будет.
08.08.2020 16:25 Відповісти
08.08.2020 16:25 Відповісти
Мне кажется что Пальчевский правильно предполагал что карантин продлится до следующего года...
08.08.2020 16:27 Відповісти
08.08.2020 16:27 Відповісти
Без профессионалов мы не справимся с этой бедой. Думаю что уже после выборов, после того как люди из Победы будут что то решать, только тогда мы можем надеятся на спад.
08.08.2020 16:29 Відповісти
08.08.2020 16:29 Відповісти
Да так всё и будет. Пальчевский с февраля просит Ляшка не брехать Зеленскому, а Кличко хоть как то реагировать. И всё мимо ушей.
08.08.2020 16:31 Відповісти
08.08.2020 16:31 Відповісти
такими темпами мы догоним москву и россию.
Смысл был жесткого карантина, когда потом из-за несоблюдения элем. правил все нагнали??
идиоты.
08.08.2020 17:29 Відповісти
08.08.2020 17:29 Відповісти
 
 