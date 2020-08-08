У Києві за добу виявили 200 випадків коронавірусу COVID-19

За минулу добу, 7 серпня, коронавірус COVID-19 виявили у 200 жителів столиці, троє хворих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у телеграмі.

"На сьогодні в столиці вже 9378 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.



Захворіли:

99 жінок, віком від 18 до 85 років

90 чоловіків віком від ,19 до 78 рокiв

7 дівчаток від 2 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 16 років.



До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



За минулу добу одужали 42 людини. Всього коронавірус подолали 3205 мешканців Києва. За весь період коронавірус забрав життя 145 киян".

