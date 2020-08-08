Зеленський доручив Кабміну мобілізуватися, щоб запобігти другій хвилі коронавірусу
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів мобілізуватися для запобігання другої хвилі коронавірусу COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.
Зокрема, глава держави доручив посилити контроль за дотриманням карантину.
"З огляду на стрімке зростання кількості випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні президент Володимир Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим, забезпечити заклади всім необхідним обладнанням", - йдеться в повідомленні.
Також Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.
"Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу", – сказав Володимир Зеленський.
а Якби ЗЕ доручив Кабміну НЕ мобілізуватись,ВИ Б ПРОМОВЧАЛИ !? ))))))
Я не порохобот, но для меня это что угодно только не мобилизация. А приимущественно зарабатывание денег и распил любой ценой. С мобилизацией ничего общего нет.