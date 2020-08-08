УКР
Зеленський доручив Кабміну мобілізуватися, щоб запобігти другій хвилі коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів мобілізуватися для запобігання другої хвилі коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Зокрема, глава держави доручив посилити контроль за дотриманням карантину.

"З огляду на стрімке зростання кількості випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні президент Володимир Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим, забезпечити заклади всім необхідним обладнанням", - йдеться в повідомленні.

Також Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

"Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу", – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський Володимир (25542) карантин (18172) Офіс Президента (2060) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+31
зепенский поручил кабмину выполнять обязанности кабмина
показати весь коментар
08.08.2020 10:13 Відповісти
+25
а что сейчас?
фонд короновирусный распилили, что именно сейчас будет мобилизовано?
создание бодреньких видосиков?
показати весь коментар
08.08.2020 10:13 Відповісти
+21
Ну що, дєсанти, смачно вас опустили ?
Тепер маруновий берет може носити будь-який клоун. Без ригачки на полосі, срачки на рампі чи ще якихось заслуг.
Зробили це разом !

Зеленский поручил Кабмину мобилизоваться, чтобы предотвратить вторую волну коронавируса - Цензор.НЕТ 9724

Командование украинской 79-й одшбр суёт Зеленскому "маруновий" берет за ночь, проведенную вместе - это просто смешно.....

***

В армиях некоторых стран есть традиция награждать людей за неоспоримые заслуги перед соединением особым головным убором с правом ношения.
В 2017 году Жан-Поль Бельмондо получает знаменитое Kepi Blanc за роль сержанта Иностранного Легиона в Les Morfalous, снятом ещё в 1984 году.
Это достойно.
показати весь коментар
08.08.2020 10:19 Відповісти
Порохоботи !!


а Якби ЗЕ доручив Кабміну НЕ мобілізуватись,ВИ Б ПРОМОВЧАЛИ !? ))))))
показати весь коментар
08.08.2020 11:43 Відповісти
Чого ти репетуєш ? Все рівно все бабло з фонду боротьби з Сovid слуги урода вже сфиздили . Останні 35 мільярдів слуги роздерибанили поміж собою на "будівництво" автобанів . Так що нічим вже їм мобілізуватися 😕
показати весь коментар
08.08.2020 11:55 Відповісти
петькам не догодиш
показати весь коментар
08.08.2020 11:56 Відповісти
Где деньги, Зин?
показати весь коментар
08.08.2020 12:06 Відповісти
А Осел не доручил кабмину смывать после себя продукты жизнедеятельности в унитазе?!
показати весь коментар
08.08.2020 12:05 Відповісти
Одной рукой оголошуе, а другой маски на экспорт продаёт, сам, как пример, без маски шастает из-за чего многие, как дети, их не хотят носить (закон один для всех так?) , велюры и др работают.

Я не порохобот, но для меня это что угодно только не мобилизация. А приимущественно зарабатывание денег и распил любой ценой. С мобилизацией ничего общего нет.
показати весь коментар
08.08.2020 13:21 Відповісти
Тошнит уже от этой малоросской рожи. Какими надо было быть дебилами, чтобы повестись на вот это вот? Зебилы, ау!
показати весь коментар
08.08.2020 12:09 Відповісти
Да пиши уже правду про національність рожи. Чи соромишся?
показати весь коментар
08.08.2020 13:50 Відповісти
Дядько Білл сказав треба організувати пекло, зелені сказали -Єсть!
показати весь коментар
08.08.2020 12:13 Відповісти
таки да... если бы парни из кабмина в кучу собрались и пукнуть могли - вот было б радостно, вот был бы смех...
показати весь коментар
08.08.2020 12:31 Відповісти
Звучить як пропозиція спільно пожерти шашликів(((
показати весь коментар
08.08.2020 13:16 Відповісти
Вот интересно:у нас президенты дают то доручення,то поручения кабинету министров,как будто это в порядке вещей, Конституция по-боку
показати весь коментар
08.08.2020 14:25 Відповісти
Чипы еще не подвезли?
показати весь коментар
08.08.2020 14:51 Відповісти
Клоун - предсказатель
показати весь коментар
08.08.2020 15:07 Відповісти
а це як???????
показати весь коментар
08.08.2020 19:01 Відповісти
Зібрати з громад ще 64 мільйярди, «на боротьбу з вірусом і благополучно роздерибанити на піаркомпанію, як попередній фонд???
показати весь коментар
09.08.2020 00:30 Відповісти
Уклонист призвав Кабмін до мобілізації і скрився. Скажіть Зеленому Гавну, що може не ховатися - повістки розносити не будуть.
показати весь коментар
09.08.2020 08:41 Відповісти
