Зеленський доручив Кабміну мобілізуватися, щоб запобігти другій хвилі коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів мобілізуватися для запобігання другої хвилі коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Зокрема, глава держави доручив посилити контроль за дотриманням карантину.

"З огляду на стрімке зростання кількості випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні президент Володимир Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим, забезпечити заклади всім необхідним обладнанням", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Також Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

"Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу", – сказав Володимир Зеленський.