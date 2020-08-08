2 321 14
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
+3 Привет
+1 geneva victorija
+1 вау
Написать тоже самое в инете будет более информативно...чем этот ежедневный цирк на камеры...
Нате вам соблюдение масочного режима в день когда побит антирекорд по ковиду.