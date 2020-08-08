УКР
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні черговий антирекорд за кількістю хворих на COVID-19 - 1489 нових випадків за добу

А какой смысл в этих ежедневных брифингах?? Зачем??
Написать тоже самое в инете будет более информативно...чем этот ежедневный цирк на камеры...
08.08.2020 09:36 Відповісти
Имитация активной деятельности министерства.
08.08.2020 09:40 Відповісти
Когда снимают не штатные фотографы ОП...
Нате вам соблюдение масочного режима в день когда побит антирекорд по ковиду.

08.08.2020 09:54 Відповісти
Краще скажи як там "Велике будівництво" за рахунок фонду боротьби з вірусом.
08.08.2020 09:28 Відповісти
Шмаркля ловить хайп на реформах часів Пороха і волонтерів.

08.08.2020 09:58 Відповісти
08.08.2020 09:28 Відповісти
З "Фонду на боротьбу з коронавірусом" витрачено лише 5% на медицину. Чи було б це можливо, якщо б сарс-ков-2 був дійсно дуже небезпечним?
08.08.2020 09:29 Відповісти
Русская логіка. Доказом польоту Гагаріна у Космос було те, що його зустрічали у багатьох країнах. Якби не літав, то його б не зустрічали.
08.08.2020 10:24 Відповісти
І лукашенківся класика - якби білоруське молоко було б радіоактивним, то його б не купували.
08.08.2020 10:33 Відповісти
08.08.2020 09:34 Відповісти
Зарплату хоть как-то пытается отработать...
08.08.2020 10:01 Відповісти
Цирк им ближе по духу.
08.08.2020 10:11 Відповісти
Кто эти богоизбранные участники встречи?
08.08.2020 10:02 Відповісти
Бе.Бе.Бе. Му-Му-Му- Бе.Бе.Бе.
08.08.2020 12:16 Відповісти
 
 