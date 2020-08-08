РУС
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 - 1489 новых случаев за сутки

+3
А какой смысл в этих ежедневных брифингах?? Зачем??
Написать тоже самое в инете будет более информативно...чем этот ежедневный цирк на камеры...
08.08.2020 09:36 Ответить
+1
Имитация активной деятельности министерства.
08.08.2020 09:40 Ответить
+1
Когда снимают не штатные фотографы ОП...
Нате вам соблюдение масочного режима в день когда побит антирекорд по ковиду.

Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1589

Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5986
08.08.2020 09:54 Ответить
Краще скажи як там "Велике будівництво" за рахунок фонду боротьби з вірусом.
08.08.2020 09:28 Ответить
Шмаркля ловить хайп на реформах часів Пороха і волонтерів.

Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7664
08.08.2020 09:58 Ответить
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1896
08.08.2020 09:28 Ответить
З "Фонду на боротьбу з коронавірусом" витрачено лише 5% на медицину. Чи було б це можливо, якщо б сарс-ков-2 був дійсно дуже небезпечним?
08.08.2020 09:29 Ответить
Русская логіка. Доказом польоту Гагаріна у Космос було те, що його зустрічали у багатьох країнах. Якби не літав, то його б не зустрічали.
08.08.2020 10:24 Ответить
І лукашенківся класика - якби білоруське молоко було б радіоактивним, то його б не купували.
08.08.2020 10:33 Ответить
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2491
08.08.2020 09:34 Ответить
Зарплату хоть как-то пытается отработать...
08.08.2020 10:01 Ответить
Цирк им ближе по духу.
08.08.2020 10:11 Ответить
Кто эти богоизбранные участники встречи?
08.08.2020 10:02 Ответить
Бе.Бе.Бе. Му-Му-Му- Бе.Бе.Бе.
08.08.2020 12:16 Ответить
 
 